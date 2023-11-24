https://ria.ru/20231124/issledovaniya-1911512739.html
В России разработали новые биоматериалы для восстановления дефектов костей
В России разработали новые биоматериалы для восстановления дефектов костей - РИА Новости, 24.11.2023
В России разработали новые биоматериалы для восстановления дефектов костей
Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Тихоокеанского медицинского университета во Владивостоке разработали новый тип биоматериалов для... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T10:45
2023-11-24T10:45
2023-11-24T10:45
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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя - РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Тихоокеанского медицинского университета во Владивостоке разработали новый тип биоматериалов для костной инженерии, который обеспечивает рост костной ткани и ее прорастание в имплантат, сообщает вуз. При сложных костных операциях до 50% имплантатов отторгаются организмом человека. Поэтому ученые разрабатывают биоактивные биоматериалы, которые активизируют рост костной ткани. Это снижает необходимость в последующих операциях для удаления биоинертных имплантатов и способствует естественному заживлению костных дефектов. "Ученые из Института наукоемких технологий и передовых материалов ДВФУ предложили новый тип биокомпозитной керамики, обладающей антибактериальными свойствами, которая обеспечивает активацию роста костной ткани и ее глубокое прорастание в имплантат", - говорится в сообщении. В вузе пояснили, что прототип биокомпозита собран на основе искрового плазменного спекания. Технология позволяет получить плотный и прочный материал с определенным уровнем пористости, которая обладает необходимыми биосовместимыми свойствами. "Это важно для эффективной связи между тканью кости и имплантантом, а также регенерации костной ткани при использовании данного импланта", - приводятся слова замдиректора по развитию Института наукоемких технологий и передовых материалов ДВФУ Евгения Папынова. Образцы нового биоматериала имплантировали в мягкие ткани грудной клетки лабораторного новозеландского белого кролика. За три месяца восстановительного периода у животного не возникли воспаления, некроз или опухоли. Установлено, что образцы сохраняют высокую антибактериальную активность при контакте с инфекциями. Это доказывает, что материал абсолютно не токсичен и обладает полной биосовместимостью с живым организмом, отмечают в вузе. Следующий шаг ученых - исследование нового состава на основе диоксида титана в составе с биоактивными компонентами роста костной ткани. По словам исследователей из ДВФУ, их биоматериал может быть представлен на рынке в ближайшие пять лет по завершении испытаний и при поддержке профильных медицинских компаний.
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россия, дальневосточный федеральный университет, владивосток, экология в россии, общество
Россия, Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Экология в России, Общество
В России разработали новые биоматериалы для восстановления дефектов костей
В России разработали новый тип биоматериалов для восстановления дефектов костей
ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя - РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Тихоокеанского медицинского университета во Владивостоке разработали новый тип биоматериалов для костной инженерии, который обеспечивает рост костной ткани и ее прорастание в имплантат, сообщает вуз.
При сложных костных операциях до 50% имплантатов отторгаются организмом человека. Поэтому ученые разрабатывают биоактивные биоматериалы, которые активизируют рост костной ткани. Это снижает необходимость в последующих операциях для удаления биоинертных имплантатов и способствует естественному заживлению костных дефектов.
«
"Ученые из Института наукоемких технологий и передовых материалов ДВФУ предложили новый тип биокомпозитной керамики, обладающей антибактериальными свойствами, которая обеспечивает активацию роста костной ткани и ее глубокое прорастание в имплантат", - говорится в сообщении.
В вузе пояснили, что прототип биокомпозита собран на основе искрового плазменного спекания. Технология позволяет получить плотный и прочный материал с определенным уровнем пористости, которая обладает необходимыми биосовместимыми свойствами.
"Это важно для эффективной связи между тканью кости и имплантантом, а также регенерации костной ткани при использовании данного импланта", - приводятся слова замдиректора по развитию Института наукоемких технологий и передовых материалов ДВФУ Евгения Папынова.
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Образцы нового биоматериала имплантировали в мягкие ткани грудной клетки лабораторного новозеландского белого кролика. За три месяца восстановительного периода у животного не возникли воспаления, некроз или опухоли. Установлено, что образцы сохраняют высокую антибактериальную активность при контакте с инфекциями. Это доказывает, что материал абсолютно не токсичен и обладает полной биосовместимостью с живым организмом, отмечают в вузе.
Следующий шаг ученых - исследование нового состава на основе диоксида титана в составе с биоактивными компонентами роста костной ткани. По словам исследователей из ДВФУ, их биоматериал может быть представлен на рынке в ближайшие пять лет по завершении испытаний и при поддержке профильных медицинских компаний.
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