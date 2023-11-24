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Участники беспорядков в Дублине повредили 11 машин полиции и три автобуса - РИА Новости, 24.11.2023
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12:07 24.11.2023 (обновлено: 12:30 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/irlandiya-1911537264.html
Участники беспорядков в Дублине повредили 11 машин полиции и три автобуса
Участники беспорядков в Дублине повредили 11 машин полиции и три автобуса - РИА Новости, 24.11.2023
Участники беспорядков в Дублине повредили 11 машин полиции и три автобуса
Ночью во время беспорядков после нападения неизвестного с ножом в ирландском Дублине были повреждены 13 магазинов и более 10 автомобилей полиции, сообщил... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T12:07
2023-11-24T12:30
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Ночью во время беспорядков после нападения неизвестного с ножом в ирландском Дублине были повреждены 13 магазинов и более 10 автомобилей полиции, сообщил комиссар национальной полицейской службы Гарды Шиханы телеканалу RTE.Нападение неизвестного с ножом произошло в четверг днем недалеко от школы для девочек. Всего были ранены пять человек, в том числе трое детей. По информации полиции, подозреваемый в совершении преступления - мужчина старше 50 лет, который действовал в одиночку. За нападением в Дублине последовали протесты, переросшие в беспорядки, участники которых, по словам полиции, "руководствовались ультраправой идеологией". Была подожжена одна из патрульных машин, горели трамваи и автобусы. Участники беспорядков также разграбили несколько магазинов на О'Коннелл-стрит - одной из самых известных улиц Дублина."В общей сложности 13 магазинов были серьезно повреждены или подверглись мародерству, 11 полицейских автомобилей были либо уничтожены в результате поджога, либо серьезно повреждены, также уничтожены три автобуса общественного транспорта", - заявил комиссар, его выступление опубликовал телеканал RTE.Телеканал отмечает, что один сотрудник правоохранительных органов серьезно пострадал в результате "небывалой вспышки насилия".
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в мире, дублин, ирландия
В мире, Дублин, Ирландия
Участники беспорядков в Дублине повредили 11 машин полиции и три автобуса

Во время беспорядков в Дублине повреждены 13 магазинов и 11 автомобилей полиции

© AFP 2023 / PETER MURPHYБеспорядки в Дублине
Беспорядки в Дублине - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AFP 2023 / PETER MURPHY
Беспорядки в Дублине
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Ночью во время беспорядков после нападения неизвестного с ножом в ирландском Дублине были повреждены 13 магазинов и более 10 автомобилей полиции, сообщил комиссар национальной полицейской службы Гарды Шиханы телеканалу RTE.
Нападение неизвестного с ножом произошло в четверг днем недалеко от школы для девочек. Всего были ранены пять человек, в том числе трое детей. По информации полиции, подозреваемый в совершении преступления - мужчина старше 50 лет, который действовал в одиночку. За нападением в Дублине последовали протесты, переросшие в беспорядки, участники которых, по словам полиции, "руководствовались ультраправой идеологией". Была подожжена одна из патрульных машин, горели трамваи и автобусы. Участники беспорядков также разграбили несколько магазинов на О'Коннелл-стрит - одной из самых известных улиц Дублина.
"В общей сложности 13 магазинов были серьезно повреждены или подверглись мародерству, 11 полицейских автомобилей были либо уничтожены в результате поджога, либо серьезно повреждены, также уничтожены три автобуса общественного транспорта", - заявил комиссар, его выступление опубликовал телеканал RTE.
Телеканал отмечает, что один сотрудник правоохранительных органов серьезно пострадал в результате "небывалой вспышки насилия".
 
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