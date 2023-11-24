https://ria.ru/20231124/irlandiya-1911537264.html

Участники беспорядков в Дублине повредили 11 машин полиции и три автобуса

Участники беспорядков в Дублине повредили 11 машин полиции и три автобуса - РИА Новости, 24.11.2023

Участники беспорядков в Дублине повредили 11 машин полиции и три автобуса

Ночью во время беспорядков после нападения неизвестного с ножом в ирландском Дублине были повреждены 13 магазинов и более 10 автомобилей полиции, сообщил... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T12:07

2023-11-24T12:07

2023-11-24T12:30

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Ночью во время беспорядков после нападения неизвестного с ножом в ирландском Дублине были повреждены 13 магазинов и более 10 автомобилей полиции, сообщил комиссар национальной полицейской службы Гарды Шиханы телеканалу RTE.Нападение неизвестного с ножом произошло в четверг днем недалеко от школы для девочек. Всего были ранены пять человек, в том числе трое детей. По информации полиции, подозреваемый в совершении преступления - мужчина старше 50 лет, который действовал в одиночку. За нападением в Дублине последовали протесты, переросшие в беспорядки, участники которых, по словам полиции, "руководствовались ультраправой идеологией". Была подожжена одна из патрульных машин, горели трамваи и автобусы. Участники беспорядков также разграбили несколько магазинов на О'Коннелл-стрит - одной из самых известных улиц Дублина."В общей сложности 13 магазинов были серьезно повреждены или подверглись мародерству, 11 полицейских автомобилей были либо уничтожены в результате поджога, либо серьезно повреждены, также уничтожены три автобуса общественного транспорта", - заявил комиссар, его выступление опубликовал телеканал RTE.Телеканал отмечает, что один сотрудник правоохранительных органов серьезно пострадал в результате "небывалой вспышки насилия".

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ирландия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, дублин, ирландия