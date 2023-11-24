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В Ирландии задержали более 30 человек из-за беспорядков
В Ирландии задержали более 30 человек из-за беспорядков - РИА Новости, 24.11.2023
В Ирландии задержали более 30 человек из-за беспорядков
Более 30 человек задержали в Ирландии в связи с беспорядками после нападения неизвестного с ножом в ирландском Дублине, сообщил комиссар национальной... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T11:22
2023-11-24T11:22
2023-11-24T11:59
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Более 30 человек задержали в Ирландии в связи с беспорядками после нападения неизвестного с ножом в ирландском Дублине, сообщил комиссар национальной полицейской службы Гарды Шиханы.Нападение неизвестного с ножом произошло в четверг днем недалеко от школы для девочек. Всего были ранены пять человек, в том числе трое детей. По информации полиции, подозреваемый в совершении преступления - мужчина старше 50 лет, который действовал в одиночку. За нападением в Дублине последовали протесты, переросшие в беспорядки, участники которых, по словам полиции, "руководствовались ультраправой идеологией". Была подожжена одна из патрульных машин, горели трамваи и автобусы. Участники беспорядков также разграбили несколько магазинов на О'Коннелл-стрит - одной из самых известных улиц Дублина."В общей сложности мы задержали 34 человека, 32 из них предстанут перед судом сегодня, 13 магазинов были серьезно повреждены или подверглись мародерству, 11 полицейских автомобилей были либо уничтожены в результате поджога, либо серьезно повреждены, также уничтожены три автобуса общественного транспорта", - заявил комиссар, его выступление опубликовал телеканал RTE на своей странице в соцсети X.Телеканал отмечает, что один сотрудник правоохранительных органов серьезно пострадал в результате "небывалой вспышки насилия".
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в мире, ирландия, великобритания, дублин
В мире, Ирландия, Великобритания, Дублин
В Ирландии задержали более 30 человек из-за беспорядков
СМИ: более 30 человек задержаны в Ирландии из-за беспорядков