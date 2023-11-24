Рейтинг@Mail.ru
Турция опровергла использование "Инджирлик" для перевозки оружия в Израиль - РИА Новости, 24.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:31 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/indzhirlik-1911509781.html
Турция опровергла использование "Инджирлик" для перевозки оружия в Израиль
Турция опровергла использование "Инджирлик" для перевозки оружия в Израиль - РИА Новости, 24.11.2023
Турция опровергла использование "Инджирлик" для перевозки оружия в Израиль
Министерство национальной обороны Турции опровергло сообщения о якобы использовании турецкой базы "Инджирлик" для перевозки американскими самолетами оружия в... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T10:31
2023-11-24T10:31
в мире
израиль
турция
россия
владимир путин
инджирлик
хамас
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151318/11/1513181147_0:176:3783:2304_1920x0_80_0_0_d44b8d3bae409c9812e4af79cec81d6a.jpg
АНКАРА, 24 ноя – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции опровергло сообщения о якобы использовании турецкой базы "Инджирлик" для перевозки американскими самолетами оружия в Израиль. Ранее в ряде СМИ и социальных сетях появились сообщения о том, что американские самолеты якобы приземляются на авиабазе "Инджирлик" и перевозят оружие в Израиль через Южный Кипр. "Для нас, как для Турции, не может быть и речи о том, чтобы участвовать или потворствовать какой-либо деятельности, которая может нанести ущерб нашим братьям и сестрам в Газе. Позиция Турецкой Республики по этому вопросу ясна", - приводит слова источника в минобороны Турции газета Aydınlık. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 14,8 тысячи человек, пострадали более 36 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231028/turtsiya-1905800131.html
израиль
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151318/11/1513181147_238:0:3545:2480_1920x0_80_0_0_66f595a039469c617bf73c1d905aea05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, турция, россия, владимир путин, инджирлик, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Турция, Россия, Владимир Путин, Инджирлик, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Турция опровергла использование "Инджирлик" для перевозки оружия в Израиль

Турция опровергла использование базы "Инджирлик" для перевозки оружия в Израиль

© AP PhotoВоеннослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик возле Аданы, Турция. 2015 год
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик возле Аданы, Турция. 2015 год - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP Photo
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик возле Аданы, Турция. 2015 год. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 24 ноя – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции опровергло сообщения о якобы использовании турецкой базы "Инджирлик" для перевозки американскими самолетами оружия в Израиль.
Ранее в ряде СМИ и социальных сетях появились сообщения о том, что американские самолеты якобы приземляются на авиабазе "Инджирлик" и перевозят оружие в Израиль через Южный Кипр.
«
"Для нас, как для Турции, не может быть и речи о том, чтобы участвовать или потворствовать какой-либо деятельности, которая может нанести ущерб нашим братьям и сестрам в Газе. Позиция Турецкой Республики по этому вопросу ясна", - приводит слова источника в минобороны Турции газета Aydınlık.
Истребители Тайфун Королевских ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
Анкара опровергла данные о взлете истребителей НАТО с базы Инджирлик
28 октября, 11:21
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Кто понизил уровень дипломатических отношений с Израилем
11 ноября, 11:17
Инфографика
Кто понизил уровень дипломатических отношений с ИзраилемПосмотреть
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 14,8 тысячи человек, пострадали более 36 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильТурцияРоссияВладимир ПутинИнджирликХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала