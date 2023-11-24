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Эрдоган предложил парламенту продлить разрешение на отправку войск в Ливию
Эрдоган предложил парламенту продлить разрешение на отправку войск в Ливию - РИА Новости, 24.11.2023
Эрдоган предложил парламенту продлить разрешение на отправку войск в Ливию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил парламенту продлить на 24 месяца срок действия разрешения на отправку ВС страны в Ливию, передал телеканал A... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T19:09
2023-11-24T19:09
2023-11-24T19:09
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АНКАРА, 24 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил парламенту продлить на 24 месяца срок действия разрешения на отправку ВС страны в Ливию, передал телеканал A Haber. "Предложение президента о продлении на 24 месяца срока действия разрешения на отправку войск в Ливию передано на рассмотрение Великого национального собрания (парламента) Турции", - передал телеканал. Парламент Турции впервые разрешил отправку войск в Ливию на один год в январе 2020 года. Мандат периодически продлевается.
https://ria.ru/20231124/liviya-1911468713.html
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в мире, ливия, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Ливия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган предложил парламенту продлить разрешение на отправку войск в Ливию
A Haber: Эрдоган предложил парламенту продлить разрешение на отправку ВС в Ливию