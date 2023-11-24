https://ria.ru/20231124/hljufy-1911722855.html

Эрдоган предложил парламенту продлить разрешение на отправку войск в Ливию

Эрдоган предложил парламенту продлить разрешение на отправку войск в Ливию - РИА Новости, 24.11.2023

Эрдоган предложил парламенту продлить разрешение на отправку войск в Ливию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил парламенту продлить на 24 месяца срок действия разрешения на отправку ВС страны в Ливию, передал телеканал A... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T19:09

2023-11-24T19:09

2023-11-24T19:09

в мире

ливия

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 24 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил парламенту продлить на 24 месяца срок действия разрешения на отправку ВС страны в Ливию, передал телеканал A Haber. "Предложение президента о продлении на 24 месяца срока действия разрешения на отправку войск в Ливию передано на рассмотрение Великого национального собрания (парламента) Турции", - передал телеканал. Парламент Турции впервые разрешил отправку войск в Ливию на один год в январе 2020 года. Мандат периодически продлевается.

https://ria.ru/20231124/liviya-1911468713.html

ливия

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в мире, ливия, турция, реджеп тайип эрдоган