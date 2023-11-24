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Лидера Guns N' Roses обвинили в насилии, произошедшем более 30 лет назад - РИА Новости, 24.11.2023
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Шоубиз
 
00:28 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/guns_n_roses-1911362013.html
Лидера Guns N' Roses обвинили в насилии, произошедшем более 30 лет назад
Лидера Guns N' Roses обвинили в насилии, произошедшем более 30 лет назад - РИА Новости, 24.11.2023
Лидера Guns N' Roses обвинили в насилии, произошедшем более 30 лет назад
Солиста американской хард-рок группы Guns N' Roses Эксла Роуза (настоящее имя Уильям Брюс Роуз-младший) обвинили в сексуальном насилии, которое случилось более... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T00:28
2023-11-24T00:28
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Солиста американской хард-рок группы Guns N' Roses Эксла Роуза (настоящее имя Уильям Брюс Роуз-младший) обвинили в сексуальном насилии, которое случилось более 30 лет назад, пишет The Guardian.Иск в Верховный суд Нью-Йорка подала бывшая модель Шейла Кеннеди. Она утверждает, что рокер связал ее и изнасиловал на частной вечеринке в нью-йоркском отеле в феврале 1989 года, когда им обоим было около 30 лет."Он находился в сексуальном, неудержимом гневе и обращался с Кеннеди, как с собственностью, используемой исключительно для его сексуального удовольствия", — говорится в тексте судебного документа. Пострадавшая утверждает, что после того случая страдала ПТСР, тревогой и депрессией. Она потребовала от певца возмещения ущерба за нападение, нанесение побоев, умышленное причинение эмоционального страдания и насилие на гендерной почве.Адвокат Роуза Алан Гутман уверен, что это фейк. По его мнению, об этом свидетельствует тот факт, что претензии Кеннеди были поданы за день до истечения крайнего срока подачи заявок в штате Нью-Йорк.
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, нью-йорк (город), guns n' roses
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Нью-Йорк (город), Guns N' Roses
Лидера Guns N' Roses обвинили в насилии, произошедшем более 30 лет назад

На лидера Guns N' Roses подали в суд за сексуальное насилие, произошедшее в 1989

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛидер рок-группы Guns N'Roses Эксл Роуз на концерте в Москве
Лидер рок-группы Guns N'Roses Эксл Роуз на концерте в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Лидер рок-группы Guns N'Roses Эксл Роуз на концерте в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Солиста американской хард-рок группы Guns N' Roses Эксла Роуза (настоящее имя Уильям Брюс Роуз-младший) обвинили в сексуальном насилии, которое случилось более 30 лет назад, пишет The Guardian.
Иск в Верховный суд Нью-Йорка подала бывшая модель Шейла Кеннеди. Она утверждает, что рокер связал ее и изнасиловал на частной вечеринке в нью-йоркском отеле в феврале 1989 года, когда им обоим было около 30 лет.
«
"Он находился в сексуальном, неудержимом гневе и обращался с Кеннеди, как с собственностью, используемой исключительно для его сексуального удовольствия", — говорится в тексте судебного документа.
Пострадавшая утверждает, что после того случая страдала ПТСР, тревогой и депрессией. Она потребовала от певца возмещения ущерба за нападение, нанесение побоев, умышленное причинение эмоционального страдания и насилие на гендерной почве.
Адвокат Роуза Алан Гутман уверен, что это фейк.
По его мнению, об этом свидетельствует тот факт, что претензии Кеннеди были поданы за день до истечения крайнего срока подачи заявок в штате Нью-Йорк.
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