https://ria.ru/20231124/gruziya-1911718970.html

Пашинян заявил, что поддерживает территориальную целостность Грузии

Пашинян заявил, что поддерживает территориальную целостность Грузии - РИА Новости, 24.11.2023

Пашинян заявил, что поддерживает территориальную целостность Грузии

Армения поддерживает территориальную целостность Грузии, заявил в пятницу армянский премьер-министр Никол Пашинян. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T18:57

2023-11-24T18:57

2023-11-24T18:57

в мире

грузия

армения

абхазия

никол пашинян

южная осетия

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ЕРЕВАН, 24 ноя - РИА Новости. Армения поддерживает территориальную целостность Грузии, заявил в пятницу армянский премьер-министр Никол Пашинян. "Я в своих публичных заявлениях несколько раз заявлял, что мы полноценно и однозначно поддерживаем единство и государственность Грузии", - сказал Пашинян в прямом эфире, отвечая на вопрос, готова ли Армения признать Абхазию и Южную Осетию "оккупированными Россией территориями". По его словам, голосования Армении в ООН по этому вопросу до и после 2019 года существенно разнятся, и по этому поводу представители Грузии выразили свое удовлетворение. "И наша позиция - мы однозначно и полноценно поддерживаем единство, суверенитет, территориальную целостность, независимость и демократию Грузии", - заявил Пашинян. Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик. Вслед за Москвой признали Абхазию и Южную Осетию Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу и Сирия.

https://ria.ru/20230808/rossiya-1888768941.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, грузия, армения, абхазия, никол пашинян, южная осетия