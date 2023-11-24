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Пашинян заявил, что поддерживает территориальную целостность Грузии - РИА Новости, 24.11.2023
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18:57 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/gruziya-1911718970.html
Пашинян заявил, что поддерживает территориальную целостность Грузии
Пашинян заявил, что поддерживает территориальную целостность Грузии - РИА Новости, 24.11.2023
Пашинян заявил, что поддерживает территориальную целостность Грузии
Армения поддерживает территориальную целостность Грузии, заявил в пятницу армянский премьер-министр Никол Пашинян. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T18:57
2023-11-24T18:57
в мире
грузия
армения
абхазия
никол пашинян
южная осетия
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ЕРЕВАН, 24 ноя - РИА Новости. Армения поддерживает территориальную целостность Грузии, заявил в пятницу армянский премьер-министр Никол Пашинян. "Я в своих публичных заявлениях несколько раз заявлял, что мы полноценно и однозначно поддерживаем единство и государственность Грузии", - сказал Пашинян в прямом эфире, отвечая на вопрос, готова ли Армения признать Абхазию и Южную Осетию "оккупированными Россией территориями". По его словам, голосования Армении в ООН по этому вопросу до и после 2019 года существенно разнятся, и по этому поводу представители Грузии выразили свое удовлетворение. "И наша позиция - мы однозначно и полноценно поддерживаем единство, суверенитет, территориальную целостность, независимость и демократию Грузии", - заявил Пашинян. Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик. Вслед за Москвой признали Абхазию и Южную Осетию Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу и Сирия.
https://ria.ru/20230808/rossiya-1888768941.html
грузия
армения
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в мире, грузия, армения, абхазия, никол пашинян, южная осетия
В мире, Грузия, Армения, Абхазия, Никол Пашинян, Южная Осетия
Пашинян заявил, что поддерживает территориальную целостность Грузии

Пашинян: Армения считает Абхазию и Южную Осетию частями Грузии

© AP Photo / PAN Photo/Tigran MehrabyanПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / PAN Photo/Tigran Mehrabyan
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 24 ноя - РИА Новости. Армения поддерживает территориальную целостность Грузии, заявил в пятницу армянский премьер-министр Никол Пашинян.
"Я в своих публичных заявлениях несколько раз заявлял, что мы полноценно и однозначно поддерживаем единство и государственность Грузии", - сказал Пашинян в прямом эфире, отвечая на вопрос, готова ли Армения признать Абхазию и Южную Осетию "оккупированными Россией территориями".
По его словам, голосования Армении в ООН по этому вопросу до и после 2019 года существенно разнятся, и по этому поводу представители Грузии выразили свое удовлетворение. "И наша позиция - мы однозначно и полноценно поддерживаем единство, суверенитет, территориальную целостность, независимость и демократию Грузии", - заявил Пашинян.
Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик. Вслед за Москвой признали Абхазию и Южную Осетию Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу и Сирия.
Российская военная техника - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Пятнадцать лет назад Россия была права во всем — и точка
8 августа, 08:00
 
В миреГрузияАрменияАбхазияНикол ПашинянЮжная Осетия
 
 
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