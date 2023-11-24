Пашинян заявил, что поддерживает территориальную целостность Грузии
Пашинян: Армения считает Абхазию и Южную Осетию частями Грузии
© AP Photo / PAN Photo/Tigran MehrabyanПремьер-министр Армении Никол Пашинян
© AP Photo / PAN Photo/Tigran Mehrabyan
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 24 ноя - РИА Новости. Армения поддерживает территориальную целостность Грузии, заявил в пятницу армянский премьер-министр Никол Пашинян.
"Я в своих публичных заявлениях несколько раз заявлял, что мы полноценно и однозначно поддерживаем единство и государственность Грузии", - сказал Пашинян в прямом эфире, отвечая на вопрос, готова ли Армения признать Абхазию и Южную Осетию "оккупированными Россией территориями".
По его словам, голосования Армении в ООН по этому вопросу до и после 2019 года существенно разнятся, и по этому поводу представители Грузии выразили свое удовлетворение. "И наша позиция - мы однозначно и полноценно поддерживаем единство, суверенитет, территориальную целостность, независимость и демократию Грузии", - заявил Пашинян.
Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик. Вслед за Москвой признали Абхазию и Южную Осетию Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу и Сирия.