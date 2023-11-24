https://ria.ru/20231124/gaza-1911470405.html
В МЧС рассказали, сколько россиян пересекли КПП Рафах
В МЧС рассказали, сколько россиян пересекли КПП Рафах - РИА Новости, 24.11.2023
В МЧС рассказали, сколько россиян пересекли КПП Рафах
КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта с начала обострения палестино-израильского конфликта пересекли 750 россиян, рассказал директор департамента... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T00:49
2023-11-24T00:49
2023-11-24T08:56
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
палестина
домодедово (аэропорт)
египет
каир (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909199642_0:3:1201:678_1920x0_80_0_0_ae7b9b9e25688758d0037a8a6e38e619.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта с начала обострения палестино-израильского конфликта пересекли 750 россиян, рассказал директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко."Сегодня в аэропорту "Домодедово" совершил посадку седьмой эвакуационный рейс из Каира. На нем прилетело 103 человека, из них 47 детей. Всего с начала эвакуации в Россию прилетело 656 человек. А КПП "Рафах" пересекло 750 человек", - сказал он журналистам.По его словам, количество заявок на эвакуацию из сектора Газа у МЧС РФ выросло до 909.Очередной борт МЧС РФ с россиянами, эвакуированными из сектора Газа, прибыл в аэропорт "Домодедово" в пятницу в 00.38 мск.По данным МЧС, за минувшие сутки границу сектора Газа и Египта пересекла группа из 101 россиянина, сейчас они направляются в Каир.
https://ria.ru/20231124/gaza-1911469819.html
россия
сектор газа
палестина
египет
каир (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909199642_120:0:1024:678_1920x0_80_0_0_e87b82b7c4044a4b45fc8ff6ff4d36a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, палестина, домодедово (аэропорт), египет, каир (город), в мире
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Палестина, Домодедово (аэропорт), Египет, Каир (город), В мире
В МЧС рассказали, сколько россиян пересекли КПП Рафах
МЧС: всего КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта пересекли 750 россиян