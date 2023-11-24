https://ria.ru/20231124/gaza-1911470405.html

В МЧС рассказали, сколько россиян пересекли КПП Рафах

В МЧС рассказали, сколько россиян пересекли КПП Рафах - РИА Новости, 24.11.2023

В МЧС рассказали, сколько россиян пересекли КПП Рафах

КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта с начала обострения палестино-израильского конфликта пересекли 750 россиян, рассказал директор департамента... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T00:49

2023-11-24T00:49

2023-11-24T08:56

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

палестина

домодедово (аэропорт)

египет

каир (город)

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта с начала обострения палестино-израильского конфликта пересекли 750 россиян, рассказал директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко."Сегодня в аэропорту "Домодедово" совершил посадку седьмой эвакуационный рейс из Каира. На нем прилетело 103 человека, из них 47 детей. Всего с начала эвакуации в Россию прилетело 656 человек. А КПП "Рафах" пересекло 750 человек", - сказал он журналистам.По его словам, количество заявок на эвакуацию из сектора Газа у МЧС РФ выросло до 909.Очередной борт МЧС РФ с россиянами, эвакуированными из сектора Газа, прибыл в аэропорт "Домодедово" в пятницу в 00.38 мск.По данным МЧС, за минувшие сутки границу сектора Газа и Египта пересекла группа из 101 россиянина, сейчас они направляются в Каир.

https://ria.ru/20231124/gaza-1911469819.html

россия

сектор газа

палестина

египет

каир (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, палестина, домодедово (аэропорт), египет, каир (город), в мире