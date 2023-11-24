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Под Челябинском иномарка столкнулась с автобусом с пассажирами
Под Челябинском иномарка столкнулась с автобусом с пассажирами - РИА Новости, 24.11.2023
Под Челябинском иномарка столкнулась с автобусом с пассажирами
Женщина-водитель на автомобиле BMW X1 выехала на полосу встречного движения в пятницу на автодороге в Челябинской области, где столкнулась с перевозившем 10... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T10:50
2023-11-24T10:50
2023-11-24T10:50
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Женщина-водитель на автомобиле BMW X1 выехала на полосу встречного движения в пятницу на автодороге в Челябинской области, где столкнулась с перевозившем 10 пассажиров автобусом, один человек пострадал, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону. По данным УГИБДД, ДТП произошло 24 ноября в 08.40 (06.40 мск) на 6 км автодороги "Челябинск-Октябрьское". "По предварительный данным, водитель, женщина 1988 года рождения, управляя автомобилем BMW X1, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение со встречным автобусом "ПАЗ" под управлением мужчины 1971 года рождения. После чего автобус совершил съезд в правый кювет по ходу движения, и автомобиль BMW совершил съезд в правый кювет. В результате ДТП травмы получила водитель BMW", - говорится в сообщении. Пострадавших в автобусе "ПАЗ" нет, в момент ДТП в автобусе находились 10 пассажиров, уточняется в сообщении. Все обстоятельства аварии устанавливаются. Сотрудники госавтоинспекции призывают участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными и проявлять повышенную осторожность на дорогах в связи с погодными условиями, поясняет пресс-служба.
https://ria.ru/20231122/avariya-1911119257.html
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происшествия, челябинская область, россия, угибдд, bmw ag, bmw x5, bmw 1, авто
Происшествия, Челябинская область, Россия, УГИБДД, BMW AG, BMW X5, BMW 1, Авто
Под Челябинском иномарка столкнулась с автобусом с пассажирами
Под Челябинском BMW на встречке врезался в автобус, есть пострадавший
ЧЕЛЯБИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Женщина-водитель на автомобиле BMW X1 выехала на полосу встречного движения в пятницу на автодороге в Челябинской области, где столкнулась с перевозившем 10 пассажиров автобусом, один человек пострадал, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону.
По данным УГИБДД, ДТП произошло 24 ноября в 08.40 (06.40 мск) на 6 км автодороги "Челябинск-Октябрьское".
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"По предварительный данным, водитель, женщина 1988 года рождения, управляя автомобилем BMW X1, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение со встречным автобусом "ПАЗ" под управлением мужчины 1971 года рождения. После чего автобус совершил съезд в правый кювет по ходу движения, и автомобиль BMW совершил съезд в правый кювет. В результате ДТП травмы получила водитель BMW", - говорится в сообщении.
Пострадавших в автобусе "ПАЗ" нет, в момент ДТП в автобусе находились 10 пассажиров, уточняется в сообщении. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Сотрудники госавтоинспекции призывают участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными и проявлять повышенную осторожность на дорогах в связи с погодными условиями, поясняет пресс-служба.
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