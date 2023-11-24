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Участникам беспорядков в Дублине грозит срок до 12 лет тюрьмы

Участникам беспорядков в Дублине грозит срок до 12 лет тюрьмы - РИА Новости, 24.11.2023

Участникам беспорядков в Дублине грозит срок до 12 лет тюрьмы

Ирландский суд может вынести приговор участникам беспорядков, совершившим нападение на правоохранителей, в виде лишения свободы сроком до 12 лет, заявила... РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T14:47

2023-11-24T14:47

2023-11-24T14:47

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ирландия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Ирландский суд может вынести приговор участникам беспорядков, совершившим нападение на правоохранителей, в виде лишения свободы сроком до 12 лет, заявила министр юстиции Ирландии Хелен Макэнти в эфире телерадиокомпании RTE. "Они появляются, устраивают беспорядки… для этого и будут изучены съемки с камер видеонаблюдения. Они будут задержаны, и они также предстанут перед судом. У нас очень жесткое законодательство: до 10 лет тюрьмы, и 12 лет для тех, кто совершил нападение на полицейского", - сказала она. Нападение неизвестного с ножом произошло в четверг днем недалеко от школы для девочек. Всего были ранены пять человек, в том числе трое детей. По информации полиции, подозреваемый в совершении преступления - мужчина старше 50 лет, который действовал в одиночку. За нападением в Дублине последовали протесты, переросшие в беспорядки, участники которых, по словам полиции, "руководствовались ультраправой идеологией". Была подожжена одна из патрульных машин, горели трамваи и автобусы. Участники беспорядков также разграбили несколько магазинов на О'Коннелл-стрит - одной из самых известных улиц Дублина. Как сообщал комиссар национальной полицейской службы Гарды Шиханы, 34 человека были задержаны в связи с беспорядками, 13 магазинов были серьезно повреждены или подверглись мародерству, 11 полицейских автомобилей были либо уничтожены в результате поджога, либо серьезно повреждены, также уничтожены три автобуса общественного транспорта. Один сотрудник правоохранительных органов серьезно пострадал.

дублин

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в мире, дублин, ирландия