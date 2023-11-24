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Армения стремится усидеть сразу на двух или более стульях, заявил Алиев - РИА Новости, 24.11.2023
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13:15 24.11.2023
https://ria.ru/20231124/armeniya-1911562234.html
Армения стремится усидеть сразу на двух или более стульях, заявил Алиев
Армения стремится усидеть сразу на двух или более стульях, заявил Алиев - РИА Новости, 24.11.2023
Армения стремится усидеть сразу на двух или более стульях, заявил Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армению нельзя назвать в полном смысле независимым государством, поскольку, по его словам, официальный Ереван... РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T13:15
2023-11-24T13:15
в мире
азербайджан
армения
ильхам алиев
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БАКУ, 24 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армению нельзя назвать в полном смысле независимым государством, поскольку, по его словам, официальный Ереван стремится "усидеть на двух или более стульях". "В мире немало безуспешных, зависимых стран, желающих усидеть на двух или более стульях одновременно, служить нескольким хозяевам и превративших себя в арену противостояния более крупных государств. Одна из них – соседняя с Азербайджаном Армения. Такие страны нельзя назвать независимыми в подлинном смысле слова. Политика таких стран не основана на воле их народов, их судьба находится в руках иностранных спонсоров. А государства-члены SPECA являются поистине независимыми странами, потому что проводят независимую внешнюю и внутреннюю политику", - сказал Алиев, выступая на Саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA) в Баку. Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии (Special Programme for the Economies of Central Asia, SPECA) основана в 1998 году. Государствами-членами программы являются Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Туркмения, Узбекистан и Афганистан. Цель программы - развитие сотрудничества между государствами-членами и поддержка интеграции в мировую экономику. В этом году Азербайджан председательствует в SPECA.
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html
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в мире, азербайджан, армения, ильхам алиев
В мире, Азербайджан, Армения, Ильхам Алиев
Армения стремится усидеть сразу на двух или более стульях, заявил Алиев

Алиев: Армения пытается служить нескольким хозяевам и не является независимой

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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БАКУ, 24 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армению нельзя назвать в полном смысле независимым государством, поскольку, по его словам, официальный Ереван стремится "усидеть на двух или более стульях".
"В мире немало безуспешных, зависимых стран, желающих усидеть на двух или более стульях одновременно, служить нескольким хозяевам и превративших себя в арену противостояния более крупных государств. Одна из них – соседняя с Азербайджаном Армения. Такие страны нельзя назвать независимыми в подлинном смысле слова. Политика таких стран не основана на воле их народов, их судьба находится в руках иностранных спонсоров. А государства-члены SPECA являются поистине независимыми странами, потому что проводят независимую внешнюю и внутреннюю политику", - сказал Алиев, выступая на Саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA) в Баку.
Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии (Special Programme for the Economies of Central Asia, SPECA) основана в 1998 году. Государствами-членами программы являются Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Туркмения, Узбекистан и Афганистан. Цель программы - развитие сотрудничества между государствами-членами и поддержка интеграции в мировую экономику. В этом году Азербайджан председательствует в SPECA.
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В миреАзербайджанАрменияИльхам Алиев
 
 
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