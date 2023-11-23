Рейтинг@Mail.ru
Ввоз пшеницы с Украины в Польшу в 2022 году вырос в 168 раз - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/zerno-1911354811.html
Ввоз пшеницы с Украины в Польшу в 2022 году вырос в 168 раз
Ввоз пшеницы с Украины в Польшу в 2022 году вырос в 168 раз - РИА Новости, 23.11.2023
Ввоз пшеницы с Украины в Польшу в 2022 году вырос в 168 раз
Импорт пшеницы в Польшу из Украины в 2022 году вырос на 16,8 тысячи процентов, сообщает издание Rzeczpospolita со ссылкой на отчет Высшей контрольной палаты... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:59
2023-11-23T14:59
в мире
украина
польша
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1897057682_0:304:3078:2035_1920x0_80_0_0_45dfc3b295714e831a503f8f5f801c52.jpg
ВАРШАВА, 22 ноя – РИА Новости. Импорт пшеницы в Польшу из Украины в 2022 году вырос на 16,8 тысячи процентов, сообщает издание Rzeczpospolita со ссылкой на отчет Высшей контрольной палаты республики. "Результаты проверки сокрушительны. Власти не смогли защитить польских фермеров от последствий неконтролируемого импорта, который в случае пшеницы вырос в 2022 году на 16,8 тысячи процентов до более полумиллиона тонн с чуть более трех тысяч тонн годом ранее", - говорится в сообщении. Отмечается, что с января 2022 года по конец августа 2023 года 541 компания импортировала из Украины 4,3 миллиона тонн зерновых и масличных культур на сумму 6,2 миллиарда злотых (около 1,55 миллиарда долларов), при этом крупнейший импортер, компания из Мазовецкого воеводства, импортировала зерно на сумму более 560 миллионов злотых (около 140 миллионов долларов). По данным газеты, такой приток зерновых и масличных культур способствовал снижению рентабельности для польских сельхозпроизводителей и увеличению запасов зерна: с 3,8 миллиона тонн в середине 2021 года до 9,7 миллиона тонн в середине 2023 года. Издание отмечает, что значительный "вклад" в такое развитие ситуации внес тогдашний министр сельского хозяйства Хенрык Ковальчик, который в июне призвал фермеров не продавать зерно и рапс. "Из отчета следует, что оценка главы ведомства была ошибочной и не была подтверждена данными или анализом. Решения производителей не продавать зерно оказались фатальными: цены падали, и чем дольше кто-то медлил, тем больше он терял. Тем более, что в следующем сезоне значительно выросли затраты на производство зерновых, то есть цены на топливо и удобрения", - говорится в сообщении. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за польского эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз зерна с Украины. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20231121/probka-1910784194.html
https://ria.ru/20231114/polsha-1909270208.html
https://ria.ru/20231105/polsha-1907525879.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1897057682_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_a8719ee27cdd0b157cdada532f34311c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Украина, Польша, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО)
Ввоз пшеницы с Украины в Польшу в 2022 году вырос в 168 раз

Rzeczpospolita: ввоз пшеницы с Украины в Польшу вырос с 3 до 500 тысяч тонн

© AP Photo / Efrem LukatskyРабочий в зернохранилище в Киевской области
Рабочий в зернохранилище в Киевской области - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Рабочий в зернохранилище в Киевской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 22 ноя – РИА Новости. Импорт пшеницы в Польшу из Украины в 2022 году вырос на 16,8 тысячи процентов, сообщает издание Rzeczpospolita со ссылкой на отчет Высшей контрольной палаты республики.
"Результаты проверки сокрушительны. Власти не смогли защитить польских фермеров от последствий неконтролируемого импорта, который в случае пшеницы вырос в 2022 году на 16,8 тысячи процентов до более полумиллиона тонн с чуть более трех тысяч тонн годом ранее", - говорится в сообщении.
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
СМИ собщили о "космической" пробке из фур на польско-украинской границе
21 ноября, 13:09
Отмечается, что с января 2022 года по конец августа 2023 года 541 компания импортировала из Украины 4,3 миллиона тонн зерновых и масличных культур на сумму 6,2 миллиарда злотых (около 1,55 миллиарда долларов), при этом крупнейший импортер, компания из Мазовецкого воеводства, импортировала зерно на сумму более 560 миллионов злотых (около 140 миллионов долларов).
По данным газеты, такой приток зерновых и масличных культур способствовал снижению рентабельности для польских сельхозпроизводителей и увеличению запасов зерна: с 3,8 миллиона тонн в середине 2021 года до 9,7 миллиона тонн в середине 2023 года.
Издание отмечает, что значительный "вклад" в такое развитие ситуации внес тогдашний министр сельского хозяйства Хенрык Ковальчик, который в июне призвал фермеров не продавать зерно и рапс.
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
В Польше заговорили о начале "войны" с Украиной
14 ноября, 03:45
"Из отчета следует, что оценка главы ведомства была ошибочной и не была подтверждена данными или анализом. Решения производителей не продавать зерно оказались фатальными: цены падали, и чем дольше кто-то медлил, тем больше он терял. Тем более, что в следующем сезоне значительно выросли затраты на производство зерновых, то есть цены на топливо и удобрения", - говорится в сообщении.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за польского эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз зерна с Украины. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
"Ситуация абсурдна": Польша решила "задушить" Украину
5 ноября, 04:48
 
В миреУкраинаПольшаЕвросоюзВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала