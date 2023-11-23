https://ria.ru/20231123/zerno-1911354811.html

Ввоз пшеницы с Украины в Польшу в 2022 году вырос в 168 раз

Ввоз пшеницы с Украины в Польшу в 2022 году вырос в 168 раз - РИА Новости, 23.11.2023

Ввоз пшеницы с Украины в Польшу в 2022 году вырос в 168 раз

Импорт пшеницы в Польшу из Украины в 2022 году вырос на 16,8 тысячи процентов, сообщает издание Rzeczpospolita со ссылкой на отчет Высшей контрольной палаты... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T14:59

2023-11-23T14:59

2023-11-23T14:59

в мире

украина

польша

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1897057682_0:304:3078:2035_1920x0_80_0_0_45dfc3b295714e831a503f8f5f801c52.jpg

ВАРШАВА, 22 ноя – РИА Новости. Импорт пшеницы в Польшу из Украины в 2022 году вырос на 16,8 тысячи процентов, сообщает издание Rzeczpospolita со ссылкой на отчет Высшей контрольной палаты республики. "Результаты проверки сокрушительны. Власти не смогли защитить польских фермеров от последствий неконтролируемого импорта, который в случае пшеницы вырос в 2022 году на 16,8 тысячи процентов до более полумиллиона тонн с чуть более трех тысяч тонн годом ранее", - говорится в сообщении. Отмечается, что с января 2022 года по конец августа 2023 года 541 компания импортировала из Украины 4,3 миллиона тонн зерновых и масличных культур на сумму 6,2 миллиарда злотых (около 1,55 миллиарда долларов), при этом крупнейший импортер, компания из Мазовецкого воеводства, импортировала зерно на сумму более 560 миллионов злотых (около 140 миллионов долларов). По данным газеты, такой приток зерновых и масличных культур способствовал снижению рентабельности для польских сельхозпроизводителей и увеличению запасов зерна: с 3,8 миллиона тонн в середине 2021 года до 9,7 миллиона тонн в середине 2023 года. Издание отмечает, что значительный "вклад" в такое развитие ситуации внес тогдашний министр сельского хозяйства Хенрык Ковальчик, который в июне призвал фермеров не продавать зерно и рапс. "Из отчета следует, что оценка главы ведомства была ошибочной и не была подтверждена данными или анализом. Решения производителей не продавать зерно оказались фатальными: цены падали, и чем дольше кто-то медлил, тем больше он терял. Тем более, что в следующем сезоне значительно выросли затраты на производство зерновых, то есть цены на топливо и удобрения", - говорится в сообщении. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за польского эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз зерна с Украины. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20231121/probka-1910784194.html

https://ria.ru/20231114/polsha-1909270208.html

https://ria.ru/20231105/polsha-1907525879.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, польша, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)