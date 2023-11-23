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Стали известны подробности взрыва на мосту на границе США и Канады
Стали известны подробности взрыва на мосту на границе США и Канады - РИА Новости, 23.11.2023
Стали известны подробности взрыва на мосту на границе США и Канады
Автомобиль, взорвавшийся на мосту на границе США и Канады, стоил около 300 тысяч долларов, за рулем был бизнесмен из Нью-Йорка, пишет британская газета Daily... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T08:54
2023-11-23T08:54
2023-11-23T13:47
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Автомобиль, взорвавшийся на мосту на границе США и Канады, стоил около 300 тысяч долларов, за рулем был бизнесмен из Нью-Йорка, пишет британская газета Daily Mail. Инцидент произошел накануне днем на пограничном мосту над Ниагарским водопадом. По предварительным данным, при взрыве погибли два человека. "Выяснилось, что автомобиль <...> был суперкаром стоимостью 300 тысяч долларов, которым управлял бизнесмен из Нью-Йорка", — говорится в статье.Речь идет о модели Bentley Flying Spur, уточняет газета.По информации Daily Mail, кроме 56-летнего бизнесмена в машине была его жена. До происшествия они заезжали в казино Seneca Niagara, но пробыли там всего несколько минут. "Мы сотрудничаем с правоохранительными органами в расследовании инцидента. <...> Мы проверили и предоставили информацию, касающуюся транспортного средства, которое остановилось у Seneca Niagara Resort & Casino всего на несколько минут до того, как произошло ЧП", — сказал изданию представитель казино. По словам источников газеты, бизнесмен и его жена не были постоянными посетителями казино и, возможно, заехали туда только для того, чтобы поменять деньги. Первоначально ФБР расследовало взрыв как попытку теракта, но позже заявило, что не обнаружило признаков терроризма и следов взрывных веществ на месте происшествия. Дело уже передали в ведение местной полиции.
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В мире, Авто, США, Нью-Йорк (город), Bentley Motors, Канада, ФБР, Bentley Continental GT Speed, Взрыв на мосту между США и Канадой
Стали известны подробности взрыва на мосту на границе США и Канады
На мосту через Ниагару между США и Канадой взорвался суперкар за $300 000