https://ria.ru/20231123/vzryv-1911231254.html

Стали известны подробности взрыва на мосту на границе США и Канады

Стали известны подробности взрыва на мосту на границе США и Канады - РИА Новости, 23.11.2023

Стали известны подробности взрыва на мосту на границе США и Канады

Автомобиль, взорвавшийся на мосту на границе США и Канады, стоил около 300 тысяч долларов, за рулем был бизнесмен из Нью-Йорка, пишет британская газета Daily... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T08:54

2023-11-23T08:54

2023-11-23T13:47

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Автомобиль, взорвавшийся на мосту на границе США и Канады, стоил около 300 тысяч долларов, за рулем был бизнесмен из Нью-Йорка, пишет британская газета Daily Mail. Инцидент произошел накануне днем на пограничном мосту над Ниагарским водопадом. По предварительным данным, при взрыве погибли два человека. "Выяснилось, что автомобиль <...> был суперкаром стоимостью 300 тысяч долларов, которым управлял бизнесмен из Нью-Йорка", — говорится в статье.Речь идет о модели Bentley Flying Spur, уточняет газета.По информации Daily Mail, кроме 56-летнего бизнесмена в машине была его жена. До происшествия они заезжали в казино Seneca Niagara, но пробыли там всего несколько минут. "Мы сотрудничаем с правоохранительными органами в расследовании инцидента. <...> Мы проверили и предоставили информацию, касающуюся транспортного средства, которое остановилось у Seneca Niagara Resort & Casino всего на несколько минут до того, как произошло ЧП", — сказал изданию представитель казино. По словам источников газеты, бизнесмен и его жена не были постоянными посетителями казино и, возможно, заехали туда только для того, чтобы поменять деньги. Первоначально ФБР расследовало взрыв как попытку теракта, но позже заявило, что не обнаружило признаков терроризма и следов взрывных веществ на месте происшествия. Дело уже передали в ведение местной полиции.

https://ria.ru/20231123/vzryv-1911213093.html

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