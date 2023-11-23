Рейтинг@Mail.ru
Стали известны подробности взрыва на мосту на границе США и Канады - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:54 23.11.2023 (обновлено: 13:47 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/vzryv-1911231254.html
Стали известны подробности взрыва на мосту на границе США и Канады
Стали известны подробности взрыва на мосту на границе США и Канады - РИА Новости, 23.11.2023
Стали известны подробности взрыва на мосту на границе США и Канады
Автомобиль, взорвавшийся на мосту на границе США и Канады, стоил около 300 тысяч долларов, за рулем был бизнесмен из Нью-Йорка, пишет британская газета Daily... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T08:54
2023-11-23T13:47
в мире
авто
сша
нью-йорк (город)
bentley motors
канада
фбр
bentley continental gt speed
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911241667_0:192:1024:768_1920x0_80_0_0_4df3ca8eb5432415133f9dfbb38fe517.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Автомобиль, взорвавшийся на мосту на границе США и Канады, стоил около 300 тысяч долларов, за рулем был бизнесмен из Нью-Йорка, пишет британская газета Daily Mail. Инцидент произошел накануне днем на пограничном мосту над Ниагарским водопадом. По предварительным данным, при взрыве погибли два человека. &quot;Выяснилось, что автомобиль &lt;...&gt; был суперкаром стоимостью 300 тысяч долларов, которым управлял бизнесмен из Нью-Йорка&quot;, — говорится в статье.Речь идет о модели Bentley Flying Spur, уточняет газета.По информации Daily Mail, кроме 56-летнего бизнесмена в машине была его жена. До происшествия они заезжали в казино Seneca Niagara, но пробыли там всего несколько минут. "Мы сотрудничаем с правоохранительными органами в расследовании инцидента. &lt;...&gt; Мы проверили и предоставили информацию, касающуюся транспортного средства, которое остановилось у Seneca Niagara Resort &amp; Casino всего на несколько минут до того, как произошло ЧП", — сказал изданию представитель казино. По словам источников газеты, бизнесмен и его жена не были постоянными посетителями казино и, возможно, заехали туда только для того, чтобы поменять деньги. Первоначально ФБР расследовало взрыв как попытку теракта, но позже заявило, что не обнаружило признаков терроризма и следов взрывных веществ на месте происшествия. Дело уже передали в ведение местной полиции.
https://ria.ru/20231123/vzryv-1911213093.html
https://ria.ru/20231122/vzryv-1911208656.html
сша
нью-йорк (город)
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911241667_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_d1001961e850dbb7cdf431f5a5db849a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, авто, сша, нью-йорк (город), bentley motors, канада, фбр, bentley continental gt speed, взрыв на мосту между сша и канадой
В мире, Авто, США, Нью-Йорк (город), Bentley Motors, Канада, ФБР, Bentley Continental GT Speed, Взрыв на мосту между США и Канадой
Стали известны подробности взрыва на мосту на границе США и Канады

На мосту через Ниагару между США и Канадой взорвался суперкар за $300 000

© AFP 2023 / USMAN KHANПолицейская машина возле моста на границе США и Канады. 22 ноября 2023
Полицейская машина возле моста на границе США и Канады. 22 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AFP 2023 / USMAN KHAN
Полицейская машина возле моста на границе США и Канады. 22 ноября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Автомобиль, взорвавшийся на мосту на границе США и Канады, стоил около 300 тысяч долларов, за рулем был бизнесмен из Нью-Йорка, пишет британская газета Daily Mail.
Инцидент произошел накануне днем на пограничном мосту над Ниагарским водопадом. По предварительным данным, при взрыве погибли два человека.
«

"Выяснилось, что автомобиль <...> был суперкаром стоимостью 300 тысяч долларов, которым управлял бизнесмен из Нью-Йорка", — говорится в статье.

Речь идет о модели Bentley Flying Spur, уточняет газета.
Сотрудники правоохранительных органов блокируют въезд на пограничный переход Радужный мост между США и Канадой. 22 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Губернатор штата заявила, что взрыв на границе с Канадой не был терактом
Вчера, 01:37
По информации Daily Mail, кроме 56-летнего бизнесмена в машине была его жена. До происшествия они заезжали в казино Seneca Niagara, но пробыли там всего несколько минут.
"Мы сотрудничаем с правоохранительными органами в расследовании инцидента. <...> Мы проверили и предоставили информацию, касающуюся транспортного средства, которое остановилось у Seneca Niagara Resort & Casino всего на несколько минут до того, как произошло ЧП", — сказал изданию представитель казино.
По словам источников газеты, бизнесмен и его жена не были постоянными посетителями казино и, возможно, заехали туда только для того, чтобы поменять деньги.
Первоначально ФБР расследовало взрыв как попытку теракта, но позже заявило, что не обнаружило признаков терроризма и следов взрывных веществ на месте происшествия. Дело уже передали в ведение местной полиции.
Машины канадской полиции возле пограничного перехода Радужный мост в США в Ниагарском водопаде - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
СМИ раскрыли новую версию взрыва на мосту между США и Канадой
22 ноября, 23:43
 
В миреАвтоСШАНью-Йорк (город)Bentley MotorsКанадаФБРBentley Continental GT SpeedВзрыв на мосту между США и Канадой
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала