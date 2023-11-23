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ВТБ открыл более 100 технологичных офисов

ВТБ открыл более 100 технологичных офисов - РИА Новости, 23.11.2023

ВТБ открыл более 100 технологичных офисов

В рамках масштабной модернизации сети ВТБ число офисов нового технологичного формата превысило 100 точек продаж, в этом году такие отделения появились в 16... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T15:15

2023-11-23T15:15

2023-11-23T15:15

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В рамках масштабной модернизации сети ВТБ число офисов нового технологичного формата превысило 100 точек продаж, в этом году такие отделения появились в 16 городах России, в том числе Анапе, Апатитах, Владивостоке, Волгограде, Грозном, Екатеринбурге, Иванове, Курске, Липецке, Москве и Кемерове, сообщает пресс-служба кредитной организации. Новые офисы работают в формате мультифункциональных точек обслуживания и переформатированы под центры финансовых знаний и услуг. Клиенты могут общаться с консультантами банка в любой точке отделения, где им удобно. Сотрудники выступают квалифицированными консультантами по сложным банковским вопросам, а потоковые операции автоматизированы и переведены в цифровое пространство. Когда клиент приходит в офис, он может подтвердить операцию и подписать документы электронной подписью в приложении или веб-версии ВТБ Онлайн, говорится в сообщении. "Сегодня у ВТБ порядка 1,3 тысячи точек продаж. <… > За последние 1,5 года мы открыли 106 точек нового формата. Планируем расширять сеть и присутствовать в 83 регионах России, в 2024 году откроем офисы в Ингушетии, Калмыкии, Туве и Карачаево-Черкесии <…>", – отметил вице-президент, руководитель департамента администрирования сети ВТБ Сергей Нечаев, слова которого приводит пресс-служба. Сегодня каждая вторая операция совершается в именно офисах, ежедневно там обслуживают свыше 100 тысяч человек, добавили в пресс-службе.

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втб, россия, офисы, банки