https://ria.ru/20231123/vetnam-1911252667.html

Губернатор Калужской области Шапша встретился с президентом Вьетнама

Губернатор Калужской области Шапша встретился с президентом Вьетнама - РИА Новости, 23.11.2023

Губернатор Калужской области Шапша встретился с президентом Вьетнама

Губернатор Калужской области Владислав Шапша встретился с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом и обсудил участие региона в сотрудничестве Вьетнама и России. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T10:42

2023-11-23T10:42

2023-11-23T10:42

калужская область

вьетнам

калужская область

владислав шапша

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КАЛУГА, 23 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша встретился с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом и обсудил участие региона в сотрудничестве Вьетнама и России. Калужская делегация по главе с губернатором Владиславом Шапшой второй день находится во Вьетнаме. В своем Telegram-канале Шапша подчеркнул, что встреча с президентом Вьетнама - ключевое событие рабочей поездки в эту страну. "Во Вьетнаме придают большое значение традиционно дружественным отношениям и всеобъемлющему стратегическому партнерству с Россией. Я уверен, что Ваш рабочий визит во Вьетнам поможет укрепить наши связи", - процитировал губернатор приветствие Во Ван Тхыонга. По словам Шапши, президент Вьетнама отметил, что в октябре на полях форума "Один пояс - один путь" с президентом России Владимиром Путиным обсудили конкретные вопросы, которые помогут развивать сотрудничество между двумя странами. "У нашего региона есть все возможности, а главное – большое желание, чтобы быть активными участниками этого процесса", - подчеркнул калужский губернатор. Шапша рассказал, что предприятия региона заинтересованы в налаживании контактов с вьетнамскими партнёрами. Также, по словам Шапши, у Калужской области есть логистическое преимущество - прямой железнодорожный маршрут с Ханоем для быстрой доставки товаров. Говоря о возможностях Калужской области для развития связей с Вьетнамом, губернатор отметил также серьезные перспективы региона в сфере атомных технологий. "При участии "Росатома" во Вьетнаме создается Центр ядерной науки и технологий. У нас в области - крупный научно-технологический центр и международный образовательный кластер", - пояснил глава Калужской области. Шапша выразил уверенность, что рабочая поездка калужской делегации во Вьетнам позволит существенно повысить динамику развития партнерства Калужской области и Вьетнама, а также в целом партнерства двух стран.

https://ria.ru/20231122/kaluga-1910976568.html

вьетнам

калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вьетнам, калужская область, владислав шапша