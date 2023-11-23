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В Киеве боятся, что навсегда потеряли уехавших на Запад украинцев - РИА Новости, 23.11.2023
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11:36 23.11.2023 (обновлено: 16:13 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/ukraina-1911277336.html
В Киеве боятся, что навсегда потеряли уехавших на Запад украинцев
В Киеве боятся, что навсегда потеряли уехавших на Запад украинцев - РИА Новости, 23.11.2023
В Киеве боятся, что навсегда потеряли уехавших на Запад украинцев
Украинские чиновники опасаются, что страна потеряла навсегда множество людей, уехавших на фоне СВО на Запад и нашедших там лучшую жизнь, пишет газета Financial... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T11:36
2023-11-23T16:13
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Украинские чиновники опасаются, что страна потеряла навсегда множество людей, уехавших на фоне СВО на Запад и нашедших там лучшую жизнь, пишет газета Financial Times. По словам корреспондента, во время недавней поездки на Украину он обсудил тему уехавших на Запад с министром инфраструктуры Александром Кубраковым и мэром Харькова Игорем Тереховым. &quot;Оба выразили опасения, что Украина навсегда потеряет значительную часть своего населения. Они обеспокоены тем, что относительный достаток жизни на Западе и неопределенность дома удержат граждан от возвращения&quot;, — говорится в статье.По информации Financial Times, сейчас в Европе находятся от пяти до шести миллионов украинцев. Один из членов НКО, работающих в Харькове, предположил, что, вероятно, "семь миллионов человек начнут там новую жизнь и не вернутся на Украину". Как отмечал бывший премьер-министр Николай Азаров, за последние два месяца население Украины сократилось на четыре миллиона и в целом сейчас составляет 19 миллионов человек. Украина лишилась специалистов, в которых особо остро начнет нуждаться после окончания конфликта, подчеркнул Азаров. В августе заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что на Украине проживают 19,7 миллиона человек — 40 процентов от численности населения на начало XXI века. По его мнению, непрекращающийся отток людей приведет к тому, что киевскому режиму будет нечем себя обслуживать, не говоря уж о том, чтобы воевать.
https://ria.ru/20231123/ukraina-1911252368.html
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в мире, украина, харьков, европа, николай азаров (политик), дмитрий медведев
В мире, Украина, Харьков, Европа, Николай Азаров (политик), Дмитрий Медведев
В Киеве боятся, что навсегда потеряли уехавших на Запад украинцев

FT: на Украине боятся, что лишились уехавших на Запад граждан навсегда

© AP Photo / Felipe DanaМетро в Киеве
Метро в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Метро в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Украинские чиновники опасаются, что страна потеряла навсегда множество людей, уехавших на фоне СВО на Запад и нашедших там лучшую жизнь, пишет газета Financial Times.
По словам корреспондента, во время недавней поездки на Украину он обсудил тему уехавших на Запад с министром инфраструктуры Александром Кубраковым и мэром Харькова Игорем Тереховым.
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"Оба выразили опасения, что Украина навсегда потеряет значительную часть своего населения. Они обеспокоены тем, что относительный достаток жизни на Западе и неопределенность дома удержат граждан от возвращения", — говорится в статье.

По информации Financial Times, сейчас в Европе находятся от пяти до шести миллионов украинцев. Один из членов НКО, работающих в Харькове, предположил, что, вероятно, "семь миллионов человек начнут там новую жизнь и не вернутся на Украину".
Как отмечал бывший премьер-министр Николай Азаров, за последние два месяца население Украины сократилось на четыре миллиона и в целом сейчас составляет 19 миллионов человек. Украина лишилась специалистов, в которых особо остро начнет нуждаться после окончания конфликта, подчеркнул Азаров.
В августе заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что на Украине проживают 19,7 миллиона человек — 40 процентов от численности населения на начало XXI века. По его мнению, непрекращающийся отток людей приведет к тому, что киевскому режиму будет нечем себя обслуживать, не говоря уж о том, чтобы воевать.
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В миреУкраинаХарьковЕвропаНиколай Азаров (политик)Дмитрий Медведев
 
 
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