В Киеве боятся, что навсегда потеряли уехавших на Запад украинцев
FT: на Украине боятся, что лишились уехавших на Запад граждан навсегда
© AP Photo / Felipe DanaМетро в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Метро в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Украинские чиновники опасаются, что страна потеряла навсегда множество людей, уехавших на фоне СВО на Запад и нашедших там лучшую жизнь, пишет газета Financial Times.
По словам корреспондента, во время недавней поездки на Украину он обсудил тему уехавших на Запад с министром инфраструктуры Александром Кубраковым и мэром Харькова Игорем Тереховым.
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"Оба выразили опасения, что Украина навсегда потеряет значительную часть своего населения. Они обеспокоены тем, что относительный достаток жизни на Западе и неопределенность дома удержат граждан от возвращения", — говорится в статье.
По информации Financial Times, сейчас в Европе находятся от пяти до шести миллионов украинцев. Один из членов НКО, работающих в Харькове, предположил, что, вероятно, "семь миллионов человек начнут там новую жизнь и не вернутся на Украину".
Как отмечал бывший премьер-министр Николай Азаров, за последние два месяца население Украины сократилось на четыре миллиона и в целом сейчас составляет 19 миллионов человек. Украина лишилась специалистов, в которых особо остро начнет нуждаться после окончания конфликта, подчеркнул Азаров.
В августе заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что на Украине проживают 19,7 миллиона человек — 40 процентов от численности населения на начало XXI века. По его мнению, непрекращающийся отток людей приведет к тому, что киевскому режиму будет нечем себя обслуживать, не говоря уж о том, чтобы воевать.