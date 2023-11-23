https://ria.ru/20231123/ukraina-1911277336.html

В Киеве боятся, что навсегда потеряли уехавших на Запад украинцев

В Киеве боятся, что навсегда потеряли уехавших на Запад украинцев - РИА Новости, 23.11.2023

В Киеве боятся, что навсегда потеряли уехавших на Запад украинцев

Украинские чиновники опасаются, что страна потеряла навсегда множество людей, уехавших на фоне СВО на Запад и нашедших там лучшую жизнь, пишет газета Financial... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T11:36

2023-11-23T11:36

2023-11-23T16:13

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николай азаров (политик)

дмитрий медведев

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Украинские чиновники опасаются, что страна потеряла навсегда множество людей, уехавших на фоне СВО на Запад и нашедших там лучшую жизнь, пишет газета Financial Times. По словам корреспондента, во время недавней поездки на Украину он обсудил тему уехавших на Запад с министром инфраструктуры Александром Кубраковым и мэром Харькова Игорем Тереховым. "Оба выразили опасения, что Украина навсегда потеряет значительную часть своего населения. Они обеспокоены тем, что относительный достаток жизни на Западе и неопределенность дома удержат граждан от возвращения", — говорится в статье.По информации Financial Times, сейчас в Европе находятся от пяти до шести миллионов украинцев. Один из членов НКО, работающих в Харькове, предположил, что, вероятно, "семь миллионов человек начнут там новую жизнь и не вернутся на Украину". Как отмечал бывший премьер-министр Николай Азаров, за последние два месяца население Украины сократилось на четыре миллиона и в целом сейчас составляет 19 миллионов человек. Украина лишилась специалистов, в которых особо остро начнет нуждаться после окончания конфликта, подчеркнул Азаров. В августе заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что на Украине проживают 19,7 миллиона человек — 40 процентов от численности населения на начало XXI века. По его мнению, непрекращающийся отток людей приведет к тому, что киевскому режиму будет нечем себя обслуживать, не говоря уж о том, чтобы воевать.

https://ria.ru/20231123/ukraina-1911252368.html

https://ria.ru/20231123/podolyak-1911223648.html

украина

харьков

европа

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в мире, украина, харьков, европа, николай азаров (политик), дмитрий медведев