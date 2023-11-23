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Одаренные дети из Удмуртии побывали на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 23.11.2023
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Удмуртская Республика
 
15:47 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/udmurtiya-1911363388.html
Одаренные дети из Удмуртии побывали на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Одаренные дети из Удмуртии побывали на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 23.11.2023
Одаренные дети из Удмуртии побывали на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Одаренные дети-участники "Движения Первых" из Удмуртии побывали на выставке-форуме "Россия" в Москве и посетили стенд региона, сообщили в пресс-службе главы... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:47
2023-11-23T15:47
удмуртская республика
москва
александр бречалов
выставка-форум "россия"
удмуртская республика (удмуртия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911364040_0:112:1280:832_1920x0_80_0_0_779630c9d93498559a15e57e08463f75.jpg
УФА, 23 ноя – РИА Новости. Одаренные дети-участники "Движения Первых" из Удмуртии побывали на выставке-форуме "Россия" в Москве и посетили стенд региона, сообщили в пресс-службе главы республики. Экспозицию региона на выставке открывал глава Удмуртии Александр Бречалов. Республика представила такие знаковые для региона объекты, как раритетный мотоцикл ИЖ-49, винтокрылый беспилотник, спортивную винтовку, также гости стенда смогут здесь измерить свой рост на линейке Можга и попробовать знаменитые удмуртские перепечи. Также на стенде региона с гостями фотографировался удмуртский Дед Мороз – Тол Бабай. "Сорок шесть участников общероссийского движения детей и молодежи "Движение Первых" из Удмуртии побывали на международной выставке-форуме "Россия". Это одаренные дети в возрасте от 7 до 17 лет, которые показали хорошие результаты в учебе, спорте, творчестве, развивают собственные проекты. Ребята посмотрели стенды у субъектов России и павильон движения. Большое внимание уделили экспозиции из родной республики "Мы из Удмуртии", - говорится в сообщении. Среди участников – 15-летняя спортсменка из села Италмас Ульяна Петрова, которая 11 лет занимается лыжами и биатлоном. Одно из увлечений Ульяны напрямую связано со спортом – она коллекционирует автографы знаменитых спортсменов. Помимо спорта она занимается исследовательской и проектной деятельностью. Заняла третье место во всероссийской научно-практической конференции им. Н.И. Лобачевского в Казанском федеральном университете. Является победителем и призером муниципального этапа олимпиад по биологии, русскому языку и технологии. Ульяна мечтает о путешествиях – побывать на Камчатке, увидеть вулканы, гейзеры, море. Воплощать свою мечту она начала с поездки в Москву на ВДНХ, информирует пресс-служба. "На выставке ВДНХ увидела достижения страны в разных областях, поучаствовала в мастер-классах. Это отличная возможность в короткий срок познакомиться практически со всей страной", – приводятся слова девушки. Пресс-служба сообщает, что еще одна участница поездки Полина Барбакова с 5-го класса занимается в театральной студии "Сказка" Можги. За шесть лет творческой деятельности она успела занять призовые места во всероссийских, региональных и городских конкурсах, как с коллективом, так и сольно. "На ВДНХ я была всего один раз. Поэтому мне захотелось совместить приятное с полезным – снова побывать в этом прекрасном месте, отдохнуть от учебы и повседневных дел, а также провести время с пользой в веселой компании активных ребят", – цитирует пресс-служба школьницу. Третий участник поездки – Богдан Лошаков из поселка Игра. Учится в художественной школе, увлекается компьютерной графикой и дизайном, а еще занимается в театре моды "Питыран kids". В свои 13 лет он уже твердо решил, что хочет стать профессиональным аниматором, создать свой авторский бренд и фирменный стиль, рассказали власти региона. "Моё самое большое увлечение – это анимация. Мне нравится создавать клипы, ролики и мультфильмы. С удовольствием веду блог, где делюсь своими работами. Участвую и побеждаю в различных конкурсах и фестивалях детской анимации. Впервые на таком масштабном мероприятии, мне всё очень интересно, ведь это главная выставка нашей страны. Я даже специально не смотрел отзывы и репортажи, потому что хотел увидеть всё своими глазами и испытать восторг и эмоции от знакомства с ней", – рассказал Богдан пресс-службе главы региона. Среди участников экскурсии – 15-летняя Юлия Белослудцева из поселка Яр, которая принимала участие в форуме "Медиалаборатория" и занимается развитием "Движения Первых". "Не могу представить свою жизнь без спорта. Волейбол, баскетбол – мои любимые направления. В них мы с моей командой занимаем призовые места. Я безумно рада попасть на выставку – это огромная возможность узнать много нового для себя", – поделилась Юля с организаторами удмуртского стенда на выставке. В пресс-службе напомнили, что инициатива создания "Движения Первых" поступила от победительницы конкурса "Большая перемена" и получила поддержку президента России Владимира Путина. Цель работы детской и молодёжной организации соответствуют целям нацпроекта "Образование". День Удмуртии на выставке пройдет 5 декабря.
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москва, александр бречалов, выставка-форум "россия", удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Москва, Александр Бречалов, Выставка-форум "Россия", Удмуртская Республика (Удмуртия)

Одаренные дети из Удмуртии побывали на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ

© Фото : Официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской РеспубликиУчастники из Движения Первых Удмуртии на выставке-форуме "Россия" в Москве
Участники из Движения Первых Удмуртии на выставке-форуме Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Фото : Официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики
Участники из Движения Первых Удмуртии на выставке-форуме "Россия" в Москве
Читать ria.ru в
УФА, 23 ноя – РИА Новости. Одаренные дети-участники "Движения Первых" из Удмуртии побывали на выставке-форуме "Россия" в Москве и посетили стенд региона, сообщили в пресс-службе главы республики.
Экспозицию региона на выставке открывал глава Удмуртии Александр Бречалов. Республика представила такие знаковые для региона объекты, как раритетный мотоцикл ИЖ-49, винтокрылый беспилотник, спортивную винтовку, также гости стенда смогут здесь измерить свой рост на линейке Можга и попробовать знаменитые удмуртские перепечи. Также на стенде региона с гостями фотографировался удмуртский Дед Мороз – Тол Бабай.
День рождения Деда Мороза на выставке "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Дед Мороз в свой день рождения приехал на выставку "Россия".

День рождения Деда Мороза из Великого Устюга

Дед Мороз в свой день рождения приехал на выставку "Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
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Он стал главным героем стенда Вологодской области.

День рождения Деда Мороза из Великого Устюга

Он стал главным героем стенда Вологодской области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

У посетителей была возможность лично поздравить волшебника.

День рождения Деда Мороза из Великого Устюга

У посетителей была возможность лично поздравить волшебника.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Родиной Деда Мороза считается город Великий Устюг.

День рождения Деда Мороза из Великого Устюга на ВДНХ

Родиной Деда Мороза считается город Великий Устюг.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Волшебник провел экскурсию и рассказал о достижениях региона и его традициях.

День рождения Деда Мороза из Великого Устюга на ВДНХ

Волшебник провел экскурсию и рассказал о достижениях региона и его традициях.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для детей каждые два часа проходила интерактивная игра.

День рождения Деда Мороза из Великого Устюга на ВДНХ

Для детей каждые два часа проходила интерактивная игра.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября.

День рождения Деда Мороза из Великого Устюга на ВДНХ

Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Она будет работать до 12 апреля 2024 года.

День рождения Деда Мороза из Великого Устюга на ВДНХ

Она будет работать до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители могут увидеть главные достижения страны в различных отраслях.

День рождения Деда Мороза из Великого Устюга на ВДНХ

Посетители могут увидеть главные достижения страны в различных отраслях.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

День рождения Деда Мороза из Великого Устюга на ВДНХ

РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Дед Мороз в свой день рождения приехал на выставку "Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Он стал главным героем стенда Вологодской области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

У посетителей была возможность лично поздравить волшебника.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Родиной Деда Мороза считается город Великий Устюг.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Волшебник провел экскурсию и рассказал о достижениях региона и его традициях.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Для детей каждые два часа проходила интерактивная игра.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Она будет работать до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Посетители могут увидеть главные достижения страны в различных отраслях.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
"Сорок шесть участников общероссийского движения детей и молодежи "Движение Первых" из Удмуртии побывали на международной выставке-форуме "Россия". Это одаренные дети в возрасте от 7 до 17 лет, которые показали хорошие результаты в учебе, спорте, творчестве, развивают собственные проекты. Ребята посмотрели стенды у субъектов России и павильон движения. Большое внимание уделили экспозиции из родной республики "Мы из Удмуртии", - говорится в сообщении.
Среди участников – 15-летняя спортсменка из села Италмас Ульяна Петрова, которая 11 лет занимается лыжами и биатлоном. Одно из увлечений Ульяны напрямую связано со спортом – она коллекционирует автографы знаменитых спортсменов. Помимо спорта она занимается исследовательской и проектной деятельностью. Заняла третье место во всероссийской научно-практической конференции им. Н.И. Лобачевского в Казанском федеральном университете. Является победителем и призером муниципального этапа олимпиад по биологии, русскому языку и технологии. Ульяна мечтает о путешествиях – побывать на Камчатке, увидеть вулканы, гейзеры, море. Воплощать свою мечту она начала с поездки в Москву на ВДНХ, информирует пресс-служба.
"На выставке ВДНХ увидела достижения страны в разных областях, поучаствовала в мастер-классах. Это отличная возможность в короткий срок познакомиться практически со всей страной", – приводятся слова девушки.
Пресс-служба сообщает, что еще одна участница поездки Полина Барбакова с 5-го класса занимается в театральной студии "Сказка" Можги. За шесть лет творческой деятельности она успела занять призовые места во всероссийских, региональных и городских конкурсах, как с коллективом, так и сольно. "На ВДНХ я была всего один раз. Поэтому мне захотелось совместить приятное с полезным – снова побывать в этом прекрасном месте, отдохнуть от учебы и повседневных дел, а также провести время с пользой в веселой компании активных ребят", – цитирует пресс-служба школьницу.
Секреты выставки "Россия" на ВДНХ: как увидеть всю страну
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Все регионы России представлены в павильоне № 75 на ВДНХ. В каждом — своя история и способы привлечь и удивить гостей. Говорят, даже сейчас ежедневно павильон посещает примерно 150 тысяч человек.

Стенд Краснодарского края на Международной выставке-форуме Россия

Все регионы России представлены в павильоне № 75 на ВДНХ. В каждом — своя история и способы привлечь и удивить гостей. Говорят, даже сейчас ежедневно павильон посещает примерно 150 тысяч человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Например, Камчатка сначала удивила своей кухней. Сейчас перед стендом региона даже в середине дня в будни выстраивается очередь. Благодаря VR-технологиям можно практически по-настоящему побывать на полуострове, почувствовать дождь, морской ветер, увидеть извержение вулкана.

Презентация блюд в павильоне Дом российской кухни на Международной выставке-форуме Россия

Например, Камчатка сначала удивила своей кухней. Сейчас перед стендом региона даже в середине дня в будни выстраивается очередь. Благодаря VR-технологиям можно практически по-настоящему побывать на полуострове, почувствовать дождь, морской ветер, увидеть извержение вулкана.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Гостей стенда Волгоградской области встречает макет монумента "Родина-мать зовет!", на который проецируется видеоинсталляция "Свет Великой Победы". Тут же можно совершить и VR-экскурсии по достопримечательным местам Волгограда.

Стенд Волгоградской области на Международной выставке-форуме Россия

Гостей стенда Волгоградской области встречает макет монумента "Родина-мать зовет!", на который проецируется видеоинсталляция "Свет Великой Победы". Тут же можно совершить и VR-экскурсии по достопримечательным местам Волгограда.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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3 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

На стенде Рязанской области представлена экспозиция "Рязань — сердце России".

Кстати, на стенде Воронежской области предлагают поучаствовать в викторине. Есть призы.

Стенд Рязанской области на Международной выставке-форуме Россия

На стенде Рязанской области представлена экспозиция "Рязань — сердце России".

Кстати, на стенде Воронежской области предлагают поучаствовать в викторине. Есть призы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Каждый гость стенда Сахалинской области может взять на память привезенный с крупнейшего острова России магнитный песок и почувствовать себя капитаном корабля. На носу судна — большой краб. Не камчатский, а сахалинский! Также стоит обратить внимание и на туристические маршруты региона, в частности курорт "Горный воздух", — тем более перед лыжным сезоном.

Участники выставки Россия на стенде острова Сахалин

Каждый гость стенда Сахалинской области может взять на память привезенный с крупнейшего острова России магнитный песок и почувствовать себя капитаном корабля. На носу судна — большой краб. Не камчатский, а сахалинский! Также стоит обратить внимание и на туристические маршруты региона, в частности курорт "Горный воздух", — тем более перед лыжным сезоном.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Человекоподобный робот Арди приветствует посетителей стенда сказочной Пермской земли. Двадцать восьмого ноября здесь пройдет День Пермского края. Спойлер: Арди исполнит песню.

Экспозиция стенда Пермского края на Международной выставке-форуме Россия

Человекоподобный робот Арди приветствует посетителей стенда сказочной Пермской земли. Двадцать восьмого ноября здесь пройдет День Пермского края. Спойлер: Арди исполнит песню.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Туристический слоган Хабаровского края: "Родина китов и самолетов". На стенде есть и то и другое. При желании почувствовать себя пилотом стоит отправиться к Ульяновской области. Там макет кабины ИЛ-76. Внутри тренажер, все почти по-настоящему.

Стенд Хабаровского края на Международной выставке-форуме Россия

Туристический слоган Хабаровского края: "Родина китов и самолетов". На стенде есть и то и другое. При желании почувствовать себя пилотом стоит отправиться к Ульяновской области. Там макет кабины ИЛ-76. Внутри тренажер, все почти по-настоящему.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Ставрополье позиционирует себя как "Край для жизни".

Стенд Ставропольского края на Международной выставке-форуме Россия

Ставрополье позиционирует себя как "Край для жизни".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Вчера на выставке-форуме прошел День Республики Алтай. Гости могли услышать алтайских музыкантов, попробовать традиционные угощения. Но и в другие дни здесь тоже будет интересно совершить путешествие по региону и познакомиться с его достижениями.

Стенд Республики Алтай на Международной выставке-форуме Россия

Вчера на выставке-форуме прошел День Республики Алтай. Гости могли услышать алтайских музыкантов, попробовать традиционные угощения. Но и в другие дни здесь тоже будет интересно совершить путешествие по региону и познакомиться с его достижениями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Павильон № 75 состоит из двух залов, расположение стендов напоминает карту России. Столица представила большую экспозицию. Стоит посетить ее, а потом отправиться в павильон "Макет Москвы" — чтобы сравнить. Вход в него, как и посещение всей выставки "Россия", — бесплатный.

Павильон Макет Москвы на Международной выставке-форуме Россия

Павильон № 75 состоит из двух залов, расположение стендов напоминает карту России. Столица представила большую экспозицию. Стоит посетить ее, а потом отправиться в павильон "Макет Москвы" — чтобы сравнить. Вход в него, как и посещение всей выставки "Россия", — бесплатный.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Все регионы России представлены в павильоне № 75 на ВДНХ. В каждом — своя история и способы привлечь и удивить гостей. Говорят, даже сейчас ежедневно павильон посещает примерно 150 тысяч человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Например, Камчатка сначала удивила своей кухней. Сейчас перед стендом региона даже в середине дня в будни выстраивается очередь. Благодаря VR-технологиям можно практически по-настоящему побывать на полуострове, почувствовать дождь, морской ветер, увидеть извержение вулкана.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Гостей стенда Волгоградской области встречает макет монумента "Родина-мать зовет!", на который проецируется видеоинсталляция "Свет Великой Победы". Тут же можно совершить и VR-экскурсии по достопримечательным местам Волгограда.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 10

На стенде Рязанской области представлена экспозиция "Рязань — сердце России".

Кстати, на стенде Воронежской области предлагают поучаствовать в викторине. Есть призы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
4 из 10

Каждый гость стенда Сахалинской области может взять на память привезенный с крупнейшего острова России магнитный песок и почувствовать себя капитаном корабля. На носу судна — большой краб. Не камчатский, а сахалинский! Также стоит обратить внимание и на туристические маршруты региона, в частности курорт "Горный воздух", — тем более перед лыжным сезоном.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Человекоподобный робот Арди приветствует посетителей стенда сказочной Пермской земли. Двадцать восьмого ноября здесь пройдет День Пермского края. Спойлер: Арди исполнит песню.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Туристический слоган Хабаровского края: "Родина китов и самолетов". На стенде есть и то и другое. При желании почувствовать себя пилотом стоит отправиться к Ульяновской области. Там макет кабины ИЛ-76. Внутри тренажер, все почти по-настоящему.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Ставрополье позиционирует себя как "Край для жизни".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
8 из 10

Вчера на выставке-форуме прошел День Республики Алтай. Гости могли услышать алтайских музыкантов, попробовать традиционные угощения. Но и в другие дни здесь тоже будет интересно совершить путешествие по региону и познакомиться с его достижениями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Павильон № 75 состоит из двух залов, расположение стендов напоминает карту России. Столица представила большую экспозицию. Стоит посетить ее, а потом отправиться в павильон "Макет Москвы" — чтобы сравнить. Вход в него, как и посещение всей выставки "Россия", — бесплатный.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
Третий участник поездки – Богдан Лошаков из поселка Игра. Учится в художественной школе, увлекается компьютерной графикой и дизайном, а еще занимается в театре моды "Питыран kids". В свои 13 лет он уже твердо решил, что хочет стать профессиональным аниматором, создать свой авторский бренд и фирменный стиль, рассказали власти региона.
"Моё самое большое увлечение – это анимация. Мне нравится создавать клипы, ролики и мультфильмы. С удовольствием веду блог, где делюсь своими работами. Участвую и побеждаю в различных конкурсах и фестивалях детской анимации. Впервые на таком масштабном мероприятии, мне всё очень интересно, ведь это главная выставка нашей страны. Я даже специально не смотрел отзывы и репортажи, потому что хотел увидеть всё своими глазами и испытать восторг и эмоции от знакомства с ней", – рассказал Богдан пресс-службе главы региона.
Среди участников экскурсии – 15-летняя Юлия Белослудцева из поселка Яр, которая принимала участие в форуме "Медиалаборатория" и занимается развитием "Движения Первых". "Не могу представить свою жизнь без спорта. Волейбол, баскетбол – мои любимые направления. В них мы с моей командой занимаем призовые места. Я безумно рада попасть на выставку – это огромная возможность узнать много нового для себя", – поделилась Юля с организаторами удмуртского стенда на выставке.
В пресс-службе напомнили, что инициатива создания "Движения Первых" поступила от победительницы конкурса "Большая перемена" и получила поддержку президента России Владимира Путина. Цель работы детской и молодёжной организации соответствуют целям нацпроекта "Образование".
День Удмуртии на выставке пройдет 5 декабря.
Главные достижения страны: чем удивляет выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

Международная выставка-форум Россия

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

Этнопоказ и интерактивная программа с участием алтайских ремесленников Алтай мастеровой

Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 20
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Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.

Международная выставка-форум Россия

Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Свои экспозиции развернули все регионы.

Концерт Сахалин - маяк России на Тихом океане

Свои экспозиции развернули все регионы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 20
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Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.

Концерт Моя Родина - Сибирь

Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 20
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Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.

Встреча летчиком-космонавтом, Героем России Андреем Борисенко

Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Сейчас проходят Дни регионов.

Презентация театра моды Алтыр на Международной выставке-форуме Россия

Сейчас проходят Дни регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 20
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Они продлятся до 14 января 2024 года.

Подсветка павильона №1 Центральный на ВДНХ

Они продлятся до 14 января 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 20
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Посетителям расскажут о главных достижениях страны.

Концерт Моя Родина - Сибирь на Международной выставке-форуме Россия

Посетителям расскажут о главных достижениях страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 20
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Регионы представят свою историю и традиции.

Стенд Республики Дагестан на Международной выставке-форуме Россия

Регионы представят свою историю и традиции.

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10 из 20
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А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.

Стенд Санкт-Петербурга на Международной выставке-форуме Россия

А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

Свадебная церемония по традициям Тывы на Международной выставке-форуме Россия

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики.

Посетители играют в настольный хоккей на стенде Челябинской области ан ВДНХ

С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 20
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А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.

Стенд Северной Осетии на Международной выставке-форуме Россия

А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 20
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На выставке проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.

Показ-перформанс этно-костюмов по мотивам Уральских сказов и народных промыслов

На выставке проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на Международной выставке-форуме Россия

Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетить мероприятие можно бесплатно.

Стенд Сахалинской области на Международной выставке-форуме Россия

Посетить мероприятие можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего представлена 131 экспозиция.

Театрализованная программа Сказки Древнего Алтая от Larisa Dance Show на Международной выставке-форуме Россия

Всего представлена 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.

Открытие зоны fashion подиума Модные бренды России. Эволюция русского стиля на ВДНХ

Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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19 из 20
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РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

Сольное шоу барабанщиков The Noize из Челябинска на Международной выставке-форуме Россия

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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20 из 20

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 20

Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 20

Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 20

Свои экспозиции развернули все регионы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 20

Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 20

Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 20

Сейчас проходят Дни регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 20

Они продлятся до 14 января 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 20

Посетителям расскажут о главных достижениях страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 20

Регионы представят свою историю и традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 20

А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 20

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 20

С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 20

А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 20

На выставке проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 20

Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 20

Посетить мероприятие можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 20

Всего представлена 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 20

Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
19 из 20

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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20 из 20
 
Удмуртская РеспубликаМоскваАлександр БречаловВыставка-форум "Россия"Удмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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