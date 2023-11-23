https://ria.ru/20231123/udmurtiya-1911363388.html

Одаренные дети из Удмуртии побывали на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ

Одаренные дети из Удмуртии побывали на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 23.11.2023

Одаренные дети из Удмуртии побывали на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ

Одаренные дети-участники "Движения Первых" из Удмуртии побывали на выставке-форуме "Россия" в Москве и посетили стенд региона, сообщили в пресс-службе главы... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T15:47

2023-11-23T15:47

2023-11-23T15:47

удмуртская республика

москва

александр бречалов

выставка-форум "россия"

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 23 ноя – РИА Новости. Одаренные дети-участники "Движения Первых" из Удмуртии побывали на выставке-форуме "Россия" в Москве и посетили стенд региона, сообщили в пресс-службе главы республики. Экспозицию региона на выставке открывал глава Удмуртии Александр Бречалов. Республика представила такие знаковые для региона объекты, как раритетный мотоцикл ИЖ-49, винтокрылый беспилотник, спортивную винтовку, также гости стенда смогут здесь измерить свой рост на линейке Можга и попробовать знаменитые удмуртские перепечи. Также на стенде региона с гостями фотографировался удмуртский Дед Мороз – Тол Бабай. "Сорок шесть участников общероссийского движения детей и молодежи "Движение Первых" из Удмуртии побывали на международной выставке-форуме "Россия". Это одаренные дети в возрасте от 7 до 17 лет, которые показали хорошие результаты в учебе, спорте, творчестве, развивают собственные проекты. Ребята посмотрели стенды у субъектов России и павильон движения. Большое внимание уделили экспозиции из родной республики "Мы из Удмуртии", - говорится в сообщении. Среди участников – 15-летняя спортсменка из села Италмас Ульяна Петрова, которая 11 лет занимается лыжами и биатлоном. Одно из увлечений Ульяны напрямую связано со спортом – она коллекционирует автографы знаменитых спортсменов. Помимо спорта она занимается исследовательской и проектной деятельностью. Заняла третье место во всероссийской научно-практической конференции им. Н.И. Лобачевского в Казанском федеральном университете. Является победителем и призером муниципального этапа олимпиад по биологии, русскому языку и технологии. Ульяна мечтает о путешествиях – побывать на Камчатке, увидеть вулканы, гейзеры, море. Воплощать свою мечту она начала с поездки в Москву на ВДНХ, информирует пресс-служба. "На выставке ВДНХ увидела достижения страны в разных областях, поучаствовала в мастер-классах. Это отличная возможность в короткий срок познакомиться практически со всей страной", – приводятся слова девушки. Пресс-служба сообщает, что еще одна участница поездки Полина Барбакова с 5-го класса занимается в театральной студии "Сказка" Можги. За шесть лет творческой деятельности она успела занять призовые места во всероссийских, региональных и городских конкурсах, как с коллективом, так и сольно. "На ВДНХ я была всего один раз. Поэтому мне захотелось совместить приятное с полезным – снова побывать в этом прекрасном месте, отдохнуть от учебы и повседневных дел, а также провести время с пользой в веселой компании активных ребят", – цитирует пресс-служба школьницу. Третий участник поездки – Богдан Лошаков из поселка Игра. Учится в художественной школе, увлекается компьютерной графикой и дизайном, а еще занимается в театре моды "Питыран kids". В свои 13 лет он уже твердо решил, что хочет стать профессиональным аниматором, создать свой авторский бренд и фирменный стиль, рассказали власти региона. "Моё самое большое увлечение – это анимация. Мне нравится создавать клипы, ролики и мультфильмы. С удовольствием веду блог, где делюсь своими работами. Участвую и побеждаю в различных конкурсах и фестивалях детской анимации. Впервые на таком масштабном мероприятии, мне всё очень интересно, ведь это главная выставка нашей страны. Я даже специально не смотрел отзывы и репортажи, потому что хотел увидеть всё своими глазами и испытать восторг и эмоции от знакомства с ней", – рассказал Богдан пресс-службе главы региона. Среди участников экскурсии – 15-летняя Юлия Белослудцева из поселка Яр, которая принимала участие в форуме "Медиалаборатория" и занимается развитием "Движения Первых". "Не могу представить свою жизнь без спорта. Волейбол, баскетбол – мои любимые направления. В них мы с моей командой занимаем призовые места. Я безумно рада попасть на выставку – это огромная возможность узнать много нового для себя", – поделилась Юля с организаторами удмуртского стенда на выставке. В пресс-службе напомнили, что инициатива создания "Движения Первых" поступила от победительницы конкурса "Большая перемена" и получила поддержку президента России Владимира Путина. Цель работы детской и молодёжной организации соответствуют целям нацпроекта "Образование". День Удмуртии на выставке пройдет 5 декабря.

москва

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, александр бречалов, выставка-форум "россия", удмуртская республика (удмуртия)