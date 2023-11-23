Израильская армия заявила об ударе по инфраструктуре "Хезболлы"
ЦАХАЛ: армия ударила по инфраструктуре и площадкам для запуска ракет "Хезболлы"
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные ведут обстрел
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные ведут обстрел. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ответ на пуски в сторону израильской территории нанесла удары по инфраструктуре и местам пуска ракет движения "Хезболлах" в Ливане.
"В ответ на сегодняшние пуски в сторону Израиля вертолеты и истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по террористической инфраструктуре и площадкам для запуска ракет "Хезболлах" в Ливане. Кроме того, военнослужащие ЦАХАЛ нанесли удары по военной инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане с помощью системы оружия Iron Sting", - заявила израильская армия в Telegram-канале.
В армии добавили, что силы ЦАХАЛ нанесла удар по "террористической ячейке", которая осуществила пуск противотанковой ракеты в сторону кибуца Биранит в Израиле, а также по месту, с которого был осуществлен ее пуск.
Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала 35 пусков с территории Ливана по Израилю, ПВО перехватила некоторые из них. Ливанское шиитское движение "Хезболлах", в свою очередь, заявило, что нанесло удар по позициям израильских войск на границе с Ливаном.
Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.