https://ria.ru/20231123/udar-1911392157.html

Израильская армия заявила об ударе по инфраструктуре "Хезболлы"

Израильская армия заявила об ударе по инфраструктуре "Хезболлы" - РИА Новости, 23.11.2023

Израильская армия заявила об ударе по инфраструктуре "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ответ на пуски в сторону израильской территории нанесла удары по инфраструктуре и местам пуска ракет движения... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T16:50

2023-11-23T16:50

2023-11-23T17:03

в мире

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ответ на пуски в сторону израильской территории нанесла удары по инфраструктуре и местам пуска ракет движения "Хезболлах" в Ливане."В ответ на сегодняшние пуски в сторону Израиля вертолеты и истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по террористической инфраструктуре и площадкам для запуска ракет "Хезболлах" в Ливане. Кроме того, военнослужащие ЦАХАЛ нанесли удары по военной инфраструктуре "Хезболлах" в Ливане с помощью системы оружия Iron Sting", - заявила израильская армия в Telegram-канале.В армии добавили, что силы ЦАХАЛ нанесла удар по "террористической ячейке", которая осуществила пуск противотанковой ракеты в сторону кибуца Биранит в Израиле, а также по месту, с которого был осуществлен ее пуск.Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала 35 пусков с территории Ливана по Израилю, ПВО перехватила некоторые из них. Ливанское шиитское движение "Хезболлах", в свою очередь, заявило, что нанесло удар по позициям израильских войск на границе с Ливаном.Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.

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в мире, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас