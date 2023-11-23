https://ria.ru/20231123/tinkoff-1911460929.html

Тинькофф создаст собственные специализированные Большие языковые модели

Тинькофф создаст собственные специализированные Большие языковые модели - РИА Новости, 23.11.2023

Тинькофф создаст собственные специализированные Большие языковые модели

"Тинькофф" планирует создать специализированные Большие языковые модели (LLM) для широкого внедрения ИИ в продукты своей экосистемы, сообщил директор по ИИ... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T22:15

2023-11-23T22:15

2023-11-23T22:29

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Тинькофф" планирует создать специализированные Большие языковые модели (LLM) для широкого внедрения ИИ в продукты своей экосистемы, сообщил директор по ИИ "Тинькофф" Виктор Тарнавский на конференции AI Journey. По его словам, речь не идет о создании аналога ChatGPT. "В случае с LLM мы считаем, что можем быть лучше конкурентов за счет более продуктового подхода. Построение общего решения — потеря фокуса для нас. Мы не делаем аналог ChatGPT. В частности, мы не планируем выводить наши LLM решения на B2B-рынок на текущий момент", - заявил Тарнавский, его слова приводит пресс-служба компании. Он полагает, что Большие языковые модели создают гибкость и глубину коммуникации, недостижимую в более старых подходах. Это позволяет создавать продукты совершенно другого уровня. "Тинькофф" — одна из немногих компаний в РФ, способных строить Большие языковые модели такого уровня. У нас есть достаточное количество данных, вычислительных мощностей и сильная команда", - уверен Тарнавский.

https://radiosputnik.ru/20231122/ii-1910992925.html

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тинькофф. кредитные системы, россия, наука, технологии