https://ria.ru/20231123/tinkoff-1911460929.html
Тинькофф создаст собственные специализированные Большие языковые модели
Тинькофф создаст собственные специализированные Большие языковые модели - РИА Новости, 23.11.2023
Тинькофф создаст собственные специализированные Большие языковые модели
"Тинькофф" планирует создать специализированные Большие языковые модели (LLM) для широкого внедрения ИИ в продукты своей экосистемы, сообщил директор по ИИ... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T22:15
2023-11-23T22:15
2023-11-23T22:29
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Тинькофф" планирует создать специализированные Большие языковые модели (LLM) для широкого внедрения ИИ в продукты своей экосистемы, сообщил директор по ИИ "Тинькофф" Виктор Тарнавский на конференции AI Journey. По его словам, речь не идет о создании аналога ChatGPT. "В случае с LLM мы считаем, что можем быть лучше конкурентов за счет более продуктового подхода. Построение общего решения — потеря фокуса для нас. Мы не делаем аналог ChatGPT. В частности, мы не планируем выводить наши LLM решения на B2B-рынок на текущий момент", - заявил Тарнавский, его слова приводит пресс-служба компании. Он полагает, что Большие языковые модели создают гибкость и глубину коммуникации, недостижимую в более старых подходах. Это позволяет создавать продукты совершенно другого уровня. "Тинькофф" — одна из немногих компаний в РФ, способных строить Большие языковые модели такого уровня. У нас есть достаточное количество данных, вычислительных мощностей и сильная команда", - уверен Тарнавский.
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тинькофф. кредитные системы, россия, наука, технологии
Тинькофф. Кредитные Системы, Россия, Наука, Технологии
Тинькофф создаст собственные специализированные Большие языковые модели
Тинькофф создаст собственные специализированные Большие языковые модели
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Тинькофф" планирует создать специализированные Большие языковые модели (LLM) для широкого внедрения ИИ в продукты своей экосистемы, сообщил директор по ИИ "Тинькофф" Виктор Тарнавский на конференции AI Journey.
По его словам, речь не идет о создании аналога ChatGPT.
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"В случае с LLM мы считаем, что можем быть лучше конкурентов за счет более продуктового подхода. Построение общего решения — потеря фокуса для нас. Мы не делаем аналог ChatGPT. В частности, мы не планируем выводить наши LLM решения на B2B-рынок на текущий момент", - заявил Тарнавский, его слова приводит пресс-служба компании.
Он полагает, что Большие языковые модели создают гибкость и глубину коммуникации, недостижимую в более старых подходах. Это позволяет создавать продукты совершенно другого уровня. "Тинькофф" — одна из немногих компаний в РФ
, способных строить Большие языковые модели такого уровня. У нас есть достаточное количество данных, вычислительных мощностей и сильная команда", - уверен Тарнавский.
"Тинькофф" открыл новую штаб-квартиру в центре Москвы