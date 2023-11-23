https://ria.ru/20231123/spetsoperatsiya-1911426197.html

Спецоперация, 23 ноября: в Воронеже задержали агента украинских спецслужб

Спецоперация, 23 ноября: в Воронеже задержали агента украинских спецслужб - РИА Новости, 23.11.2023

Спецоперация, 23 ноября: в Воронеже задержали агента украинских спецслужб

О задержании агента украинских спецслужб, готовившего убийство высокопоставленного российского офицера, гибели журналиста Максудова и ходе спецоперации — в... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T18:50

2023-11-23T18:50

2023-11-23T19:45

специальная военная операция на украине

россия

украина

харьков

борис максудов

вооруженные силы украины

вгтрк

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. О задержании агента украинских спецслужб, готовившего убийство высокопоставленного российского офицера, гибели журналиста Максудова и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Задержание украинского агентаУкраинца, подозреваемого в подготовке убийства высокопоставленного офицера, задержали в Воронеже. По данным ФСБ, в сентябре прошлого года его завербовали в Харьковской области сотрудники Главного управления разведки украинского Минобороны, после чего он прошел курс подготовки и отправился в Россию. Как утверждается, кураторы дали ему задачу узнать адрес российского военного и убить его "путем закладки и подрыва взрывного устройства".Для конспирации задержанный использовал велосипед и спецодежду одного из сервисов доставки продуктов питания.Сам он на допросе признался, что убийство планировалось "с целью мести" и "для запугивания". Гибель журналиста МаксудоваЖурналист ВГТРК Борис Максудов, раненый при атаке украинского беспилотника, умер по дороге в Джанкой. Об этом сообщил Владимир Соловьев в эфире "Соловьев LIVE". Накануне украинские войска нанесли удар с дрона по группе российских журналистов, которые делали репортаж об обстрелах ВСУ городов и сел в Запорожской области. Следственный комитет начал расследование этого преступления.Соболезнования по поводу смерти журналиста выразил в том числе министр обороны Сергей Шойгу. Он отметил, что гибель Максудова — такая же потеря для Минобороны, как для всего журналистского корпуса. По словам главы военного ведомства, Максудов бывал в "самых-самых горячих местах", объективно освещал обстановку и делал прекрасные репортажи. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев подчеркнул, что Максудов пал "смертью храбрых, смертью отважного воина", а профессия журналиста сегодня "все больше окрашивается в цвет хаки". На Украине боятся роста числа невозвращенцевУкраинские чиновники опасаются, что страна потеряла навсегда множество людей, уехавших на фоне СВО на Запад, написала газета Financial Times.В статье ссылаются на беседу корреспондента с министром инфраструктуры Александром Кубраковым и мэром Харькова Игорем Тереховым, которые выразили опасения, что Украина навсегда потеряет значительную часть своего населения. По их мнению, относительный достаток жизни на Западе и неопределенность дома удержат украинцев от возвращения на родину.По информации Financial Times, сейчас в Европе находятся от пяти до шести миллионов украинцев. Один из членов НКО, работающих в Харькове, предположил в беседе с изданием, что число невозвращенцев может составлять до семи миллионов.Ход спецоперацииУдар ВСУ Украинский дрон-камикадзе атаковал село Козинка в Белгородской области. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, при падении осколков получил ранения местный житель.Скорая помощь доставила пострадавшего в Центральную районную больницу. При взрыве также был поврежден один автомобиль.

https://ria.ru/20231121/ssha-1910693121.html

https://ria.ru/20231123/maksudov-1911347966.html

https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html

https://ria.ru/20231123/ukraina-1911008300.html

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россия, украина, харьков, борис максудов, вооруженные силы украины, вгтрк