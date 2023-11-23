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Спецоперация, 23 ноября: в Воронеже задержали агента украинских спецслужб - РИА Новости, 23.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:50 23.11.2023 (обновлено: 19:45 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/spetsoperatsiya-1911426197.html
Спецоперация, 23 ноября: в Воронеже задержали агента украинских спецслужб
Спецоперация, 23 ноября: в Воронеже задержали агента украинских спецслужб - РИА Новости, 23.11.2023
Спецоперация, 23 ноября: в Воронеже задержали агента украинских спецслужб
О задержании агента украинских спецслужб, готовившего убийство высокопоставленного российского офицера, гибели журналиста Максудова и ходе спецоперации — в... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T18:50
2023-11-23T19:45
специальная военная операция на украине
россия
украина
харьков
борис максудов
вооруженные силы украины
вгтрк
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. О задержании агента украинских спецслужб, готовившего убийство высокопоставленного российского офицера, гибели журналиста Максудова и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Задержание украинского агентаУкраинца, подозреваемого в подготовке убийства высокопоставленного офицера, задержали в Воронеже. По данным ФСБ, в сентябре прошлого года его завербовали в Харьковской области сотрудники Главного управления разведки украинского Минобороны, после чего он прошел курс подготовки и отправился в Россию. Как утверждается, кураторы дали ему задачу узнать адрес российского военного и убить его "путем закладки и подрыва взрывного устройства".Для конспирации задержанный использовал велосипед и спецодежду одного из сервисов доставки продуктов питания.Сам он на допросе признался, что убийство планировалось "с целью мести" и "для запугивания". Гибель журналиста МаксудоваЖурналист ВГТРК Борис Максудов, раненый при атаке украинского беспилотника, умер по дороге в Джанкой. Об этом сообщил Владимир Соловьев в эфире "Соловьев LIVE". Накануне украинские войска нанесли удар с дрона по группе российских журналистов, которые делали репортаж об обстрелах ВСУ городов и сел в Запорожской области. Следственный комитет начал расследование этого преступления.Соболезнования по поводу смерти журналиста выразил в том числе министр обороны Сергей Шойгу. Он отметил, что гибель Максудова — такая же потеря для Минобороны, как для всего журналистского корпуса. По словам главы военного ведомства, Максудов бывал в "самых-самых горячих местах", объективно освещал обстановку и делал прекрасные репортажи. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев подчеркнул, что Максудов пал "смертью храбрых, смертью отважного воина", а профессия журналиста сегодня "все больше окрашивается в цвет хаки". На Украине боятся роста числа невозвращенцевУкраинские чиновники опасаются, что страна потеряла навсегда множество людей, уехавших на фоне СВО на Запад, написала газета Financial Times.В статье ссылаются на беседу корреспондента с министром инфраструктуры Александром Кубраковым и мэром Харькова Игорем Тереховым, которые выразили опасения, что Украина навсегда потеряет значительную часть своего населения. По их мнению, относительный достаток жизни на Западе и неопределенность дома удержат украинцев от возвращения на родину.По информации Financial Times, сейчас в Европе находятся от пяти до шести миллионов украинцев. Один из членов НКО, работающих в Харькове, предположил в беседе с изданием, что число невозвращенцев может составлять до семи миллионов.Ход спецоперацииУдар ВСУ Украинский дрон-камикадзе атаковал село Козинка в Белгородской области. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, при падении осколков получил ранения местный житель.Скорая помощь доставила пострадавшего в Центральную районную больницу. При взрыве также был поврежден один автомобиль.
https://ria.ru/20231121/ssha-1910693121.html
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украина
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россия, украина, харьков, борис максудов, вооруженные силы украины, вгтрк
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Харьков, Борис Максудов, Вооруженные силы Украины, ВГТРК
Спецоперация, 23 ноября: в Воронеже задержали агента украинских спецслужб

ФСБ: в Воронеже задержали агента спецслужб Украины, готовившего убийство

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. О задержании агента украинских спецслужб, готовившего убийство высокопоставленного российского офицера, гибели журналиста Максудова и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.

Задержание украинского агента

Украинца, подозреваемого в подготовке убийства высокопоставленного офицера, задержали в Воронеже. По данным ФСБ, в сентябре прошлого года его завербовали в Харьковской области сотрудники Главного управления разведки украинского Минобороны, после чего он прошел курс подготовки и отправился в Россию. Как утверждается, кураторы дали ему задачу узнать адрес российского военного и убить его "путем закладки и подрыва взрывного устройства".
Для конспирации задержанный использовал велосипед и спецодежду одного из сервисов доставки продуктов питания.
Сам он на допросе признался, что убийство планировалось "с целью мести" и "для запугивания".
Президент Украины и глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
США страхуются от предательства Киева
21 ноября, 08:00

Гибель журналиста Максудова

Журналист ВГТРК Борис Максудов, раненый при атаке украинского беспилотника, умер по дороге в Джанкой. Об этом сообщил Владимир Соловьев в эфире "Соловьев LIVE".
Накануне украинские войска нанесли удар с дрона по группе российских журналистов, которые делали репортаж об обстрелах ВСУ городов и сел в Запорожской области. Следственный комитет начал расследование этого преступления.
Соболезнования по поводу смерти журналиста выразил в том числе министр обороны Сергей Шойгу. Он отметил, что гибель Максудова — такая же потеря для Минобороны, как для всего журналистского корпуса. По словам главы военного ведомства, Максудов бывал в "самых-самых горячих местах", объективно освещал обстановку и делал прекрасные репортажи.
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев подчеркнул, что Максудов пал "смертью храбрых, смертью отважного воина", а профессия журналиста сегодня "все больше окрашивается в цвет хаки".
Журналист Борис Максудов - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Симоньян выразила соболезнования близким погибшего военкора ВГТРК Максудова
Вчера, 14:34

На Украине боятся роста числа невозвращенцев

Украинские чиновники опасаются, что страна потеряла навсегда множество людей, уехавших на фоне СВО на Запад, написала газета Financial Times.
В статье ссылаются на беседу корреспондента с министром инфраструктуры Александром Кубраковым и мэром Харькова Игорем Тереховым, которые выразили опасения, что Украина навсегда потеряет значительную часть своего населения. По их мнению, относительный достаток жизни на Западе и неопределенность дома удержат украинцев от возвращения на родину.
По информации Financial Times, сейчас в Европе находятся от пяти до шести миллионов украинцев. Один из членов НКО, работающих в Харькове, предположил в беседе с изданием, что число невозвращенцев может составлять до семи миллионов.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Украина разорила Запад
8 ноября, 08:00

Ход спецоперации

  • За минувшие сутки российские войска отразили атаки ВСУ Купянском, Краснолиманском, Донецком и Запорожском направлениях, потери противника составили почти 650 бойцов убитыми и ранеными;
  • Украинская армия потеряла не менее 25 танков и других бронемашин, 18 артиллерийских орудий, в том числе американские артсистемы М777, САУ М109 Paladin, польские Krab, французские Caesar, а также 23 автомобиля;
  • Уничтожен склад авиационных боеприпасов и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области;
  • Силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 и 24 беспилотника.
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
"Солдаты сходят с ума". Из-за дезертиров Киеву некем воевать
Вчера, 08:00

Удар ВСУ

Украинский дрон-камикадзе атаковал село Козинка в Белгородской области. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, при падении осколков получил ранения местный житель.
Скорая помощь доставила пострадавшего в Центральную районную больницу. При взрыве также был поврежден один автомобиль.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:12
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаХарьковБорис МаксудовВооруженные силы УкраиныВГТРК
 
 
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