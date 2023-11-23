Спецоперация, 23 ноября: в Воронеже задержали агента украинских спецслужб
ФСБ: в Воронеже задержали агента спецслужб Украины, готовившего убийство
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. О задержании агента украинских спецслужб, готовившего убийство высокопоставленного российского офицера, гибели журналиста Максудова и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.
Задержание украинского агента
Украинца, подозреваемого в подготовке убийства высокопоставленного офицера, задержали в Воронеже. По данным ФСБ, в сентябре прошлого года его завербовали в Харьковской области сотрудники Главного управления разведки украинского Минобороны, после чего он прошел курс подготовки и отправился в Россию. Как утверждается, кураторы дали ему задачу узнать адрес российского военного и убить его "путем закладки и подрыва взрывного устройства".
Для конспирации задержанный использовал велосипед и спецодежду одного из сервисов доставки продуктов питания.
Сам он на допросе признался, что убийство планировалось "с целью мести" и "для запугивания".
Гибель журналиста Максудова
Журналист ВГТРК Борис Максудов, раненый при атаке украинского беспилотника, умер по дороге в Джанкой. Об этом сообщил Владимир Соловьев в эфире "Соловьев LIVE".
Накануне украинские войска нанесли удар с дрона по группе российских журналистов, которые делали репортаж об обстрелах ВСУ городов и сел в Запорожской области. Следственный комитет начал расследование этого преступления.
Соболезнования по поводу смерти журналиста выразил в том числе министр обороны Сергей Шойгу. Он отметил, что гибель Максудова — такая же потеря для Минобороны, как для всего журналистского корпуса. По словам главы военного ведомства, Максудов бывал в "самых-самых горячих местах", объективно освещал обстановку и делал прекрасные репортажи.
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев подчеркнул, что Максудов пал "смертью храбрых, смертью отважного воина", а профессия журналиста сегодня "все больше окрашивается в цвет хаки".
На Украине боятся роста числа невозвращенцев
Украинские чиновники опасаются, что страна потеряла навсегда множество людей, уехавших на фоне СВО на Запад, написала газета Financial Times.
В статье ссылаются на беседу корреспондента с министром инфраструктуры Александром Кубраковым и мэром Харькова Игорем Тереховым, которые выразили опасения, что Украина навсегда потеряет значительную часть своего населения. По их мнению, относительный достаток жизни на Западе и неопределенность дома удержат украинцев от возвращения на родину.
По информации Financial Times, сейчас в Европе находятся от пяти до шести миллионов украинцев. Один из членов НКО, работающих в Харькове, предположил в беседе с изданием, что число невозвращенцев может составлять до семи миллионов.
Ход спецоперации
- За минувшие сутки российские войска отразили атаки ВСУ Купянском, Краснолиманском, Донецком и Запорожском направлениях, потери противника составили почти 650 бойцов убитыми и ранеными;
- Украинская армия потеряла не менее 25 танков и других бронемашин, 18 артиллерийских орудий, в том числе американские артсистемы М777, САУ М109 Paladin, польские Krab, французские Caesar, а также 23 автомобиля;
- Уничтожен склад авиационных боеприпасов и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области;
- Силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 и 24 беспилотника.
Удар ВСУ
Украинский дрон-камикадзе атаковал село Козинка в Белгородской области. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, при падении осколков получил ранения местный житель.
Скорая помощь доставила пострадавшего в Центральную районную больницу. При взрыве также был поврежден один автомобиль.