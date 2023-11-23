https://ria.ru/20231123/snegopad-1911435389.html

В московских аэропортах из-за снегопада отменили десять рейсов

В московских аэропортах из-за снегопада отменили десять рейсов - РИА Новости, 23.11.2023

В московских аэропортах из-за снегопада отменили десять рейсов

По меньшей мере 24 авиарейса задержаны и еще десять отменены на фоне снегопада в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T19:10

2023-11-23T19:10

2023-11-23T19:11

туризм

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

новости - туризм

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 24 авиарейса задержаны и еще десять отменены на фоне снегопада в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс Расписание". По информации на 18:55 мск, во "Внуково" задержаны семь рейсов и пять отменены, в "Домодедово" задержаны шесть рейсов и три отменены, в "Шереметьево" 11 рейсов задержаны и два отменены. Ранее столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале попросил москвичей быть аккуратными из-за сильного снега и ветра с вечера четверга до утра пятницы. Отмечалось, что, по прогнозам синоптиков, после 21.00 и до 10.00 24 ноября в столице ожидается снег, местами сильный. Возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.

https://ria.ru/20231122/moskva-1911018630.html

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домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), новости - туризм