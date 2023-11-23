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В московских аэропортах из-за снегопада отменили десять рейсов - РИА Новости, 23.11.2023
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Туризм
 
19:10 23.11.2023 (обновлено: 19:11 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/snegopad-1911435389.html
В московских аэропортах из-за снегопада отменили десять рейсов
В московских аэропортах из-за снегопада отменили десять рейсов - РИА Новости, 23.11.2023
В московских аэропортах из-за снегопада отменили десять рейсов
По меньшей мере 24 авиарейса задержаны и еще десять отменены на фоне снегопада в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T19:10
2023-11-23T19:11
туризм
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 24 авиарейса задержаны и еще десять отменены на фоне снегопада в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс Расписание". По информации на 18:55 мск, во "Внуково" задержаны семь рейсов и пять отменены, в "Домодедово" задержаны шесть рейсов и три отменены, в "Шереметьево" 11 рейсов задержаны и два отменены. Ранее столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале попросил москвичей быть аккуратными из-за сильного снега и ветра с вечера четверга до утра пятницы. Отмечалось, что, по прогнозам синоптиков, после 21.00 и до 10.00 24 ноября в столице ожидается снег, местами сильный. Возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.
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домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), новости - туризм
Туризм, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Новости - Туризм
В московских аэропортах из-за снегопада отменили десять рейсов

Во Внуково, Домодедово и Шереметьево отменили или задержали более 30 рейсов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРабочие расчищают территорию международного аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова от снега
Рабочие расчищают территорию международного аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова от снега - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Рабочие расчищают территорию международного аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова от снега. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 24 авиарейса задержаны и еще десять отменены на фоне снегопада в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс Расписание".
По информации на 18:55 мск, во "Внуково" задержаны семь рейсов и пять отменены, в "Домодедово" задержаны шесть рейсов и три отменены, в "Шереметьево" 11 рейсов задержаны и два отменены.
Ранее столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале попросил москвичей быть аккуратными из-за сильного снега и ветра с вечера четверга до утра пятницы.
Отмечалось, что, по прогнозам синоптиков, после 21.00 и до 10.00 24 ноября в столице ожидается снег, местами сильный. Возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Синоптик анонсировала снегопады в Москве с понедельника
22 ноября, 12:21
 
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