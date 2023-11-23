СМИ назвали причину задержки начала перемирия между Израилем и ХАМАС

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Задержка начала перемирия между Израилем и ХАМАС связана с неполными данным по пленным в списках, переданных палестинским движением израильской стороне, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американского и египетского чиновников."Задержка как минимум на один день связана со списком имен, который ХАМАС передало израильским чиновникам. ХАМАС предоставил имена, пол и национальность большинства лиц, но по некоторым из 50 пленных информация отсутствовала, что усложнило и задержало освобождение", - приводит издание слова американского чиновника.Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщает, что у американских властей есть "рабочий список" из 10 заложников, которых, как они считают, вероятно, освободят с территории сектора Газа в первый день обмена. По данным CNN, список содержит информацию о поле, гражданстве и возрасте пленных, имена заложников не называются. При этом, как подчеркивает телеканал, неясно, освободят ли в первый день обмена трех американских заложников.Как сообщили египетские чиновники, ХАМАС также официально не согласовало механизм обмена.Wall Street Journal также приводит слова чиновника из Белого дома, который заявил, что стороны, участвующие в сделке по освобождению заложников, прорабатывают "окончательные логистические детали" реализации соглашения.По информации издания Haaretz, которое ссылается на источник, задержка начала перемирия между Израилем и ХАМАС связана с вопросами административного характера, над решением которых сейчас работают.Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли в среду первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Сообщалось, что прекращение огня вступит в силу в четверг. Позднее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщило, что оно начнется не раньше пятницы.Как сообщили египетские чиновники, ХАМАС также официально не согласовало механизм обмена.Wall Street Journal также приводит слова чиновника из Белого дома, который заявил, что стороны, участвующие в сделке по освобождению заложников, прорабатывают "окончательные логистические детали" реализации соглашения.Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли в среду первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Сообщалось, что прекращение огня вступит в силу в четверг. Позднее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщило, что оно начнется не раньше пятницы.
Палестинцы на затопленной улице рядом с лагерем для перемещенных лиц в городе Хан-Юнис
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Задержка начала перемирия между Израилем и ХАМАС связана с неполными данным по пленным в списках, переданных палестинским движением израильской стороне, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американского и египетского чиновников.
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"Задержка как минимум на один день связана со списком имен, который ХАМАС передало израильским чиновникам. ХАМАС предоставил имена, пол и национальность большинства лиц, но по некоторым из 50 пленных информация отсутствовала, что усложнило и задержало освобождение", - приводит издание слова американского чиновника.
Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщает, что у американских властей есть "рабочий список" из 10 заложников, которых, как они считают, вероятно, освободят с территории сектора Газа в первый день обмена. По данным CNN, список содержит информацию о поле, гражданстве и возрасте пленных, имена заложников не называются. При этом, как подчеркивает телеканал, неясно, освободят ли в первый день обмена трех американских заложников.
Как сообщили египетские чиновники, ХАМАС также официально не согласовало механизм обмена.
Wall Street Journal также приводит слова чиновника из Белого дома, который заявил, что стороны, участвующие в сделке по освобождению заложников, прорабатывают "окончательные логистические детали" реализации соглашения.
По информации издания Haaretz, которое ссылается на источник, задержка начала перемирия между Израилем и ХАМАС связана с вопросами административного характера, над решением которых сейчас работают.
Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли в среду первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Сообщалось, что прекращение огня вступит в силу в четверг. Позднее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщило, что оно начнется не раньше пятницы.
Как сообщили египетские чиновники, ХАМАС также официально не согласовало механизм обмена.
Wall Street Journal также приводит слова чиновника из Белого дома, который заявил, что стороны, участвующие в сделке по освобождению заложников, прорабатывают "окончательные логистические детали" реализации соглашения.
Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли в среду первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Сообщалось, что прекращение огня вступит в силу в четверг. Позднее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщило, что оно начнется не раньше пятницы.
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