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СМИ назвали причину задержки начала перемирия между Израилем и ХАМАС - РИА Новости, 23.11.2023
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09:26 23.11.2023 (обновлено: 10:32 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/smi-1911236386.html
СМИ назвали причину задержки начала перемирия между Израилем и ХАМАС
СМИ назвали причину задержки начала перемирия между Израилем и ХАМАС - РИА Новости, 23.11.2023
СМИ назвали причину задержки начала перемирия между Израилем и ХАМАС
Задержка начала перемирия между Израилем и ХАМАС связана с неполными данным по пленным в списках, переданных палестинским движением израильской стороне, пишет... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T09:26
2023-11-23T10:32
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
катар
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Задержка начала перемирия между Израилем и ХАМАС связана с неполными данным по пленным в списках, переданных палестинским движением израильской стороне, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американского и египетского чиновников."Задержка как минимум на один день связана со списком имен, который ХАМАС передало израильским чиновникам. ХАМАС предоставил имена, пол и национальность большинства лиц, но по некоторым из 50 пленных информация отсутствовала, что усложнило и задержало освобождение", - приводит издание слова американского чиновника.Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщает, что у американских властей есть "рабочий список" из 10 заложников, которых, как они считают, вероятно, освободят с территории сектора Газа в первый день обмена. По данным CNN, список содержит информацию о поле, гражданстве и возрасте пленных, имена заложников не называются. При этом, как подчеркивает телеканал, неясно, освободят ли в первый день обмена трех американских заложников.Как сообщили египетские чиновники, ХАМАС также официально не согласовало механизм обмена.Wall Street Journal также приводит слова чиновника из Белого дома, который заявил, что стороны, участвующие в сделке по освобождению заложников, прорабатывают "окончательные логистические детали" реализации соглашения.По информации издания Haaretz, которое ссылается на источник, задержка начала перемирия между Израилем и ХАМАС связана с вопросами административного характера, над решением которых сейчас работают.Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли в среду первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Сообщалось, что прекращение огня вступит в силу в четверг. Позднее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщило, что оно начнется не раньше пятницы.Как сообщили египетские чиновники, ХАМАС также официально не согласовало механизм обмена.Wall Street Journal также приводит слова чиновника из Белого дома, который заявил, что стороны, участвующие в сделке по освобождению заложников, прорабатывают "окончательные логистические детали" реализации соглашения.Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли в среду первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Сообщалось, что прекращение огня вступит в силу в четверг. Позднее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщило, что оно начнется не раньше пятницы.
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, катар
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Катар
СМИ назвали причину задержки начала перемирия между Израилем и ХАМАС

WSJ: задержка перемирия между Израилем и ХАМАС связана со списками заложников

© AP Photo / Fatima ShbairПалестинцы на затопленной улице рядом с лагерем для перемещенных лиц в городе Хан-Юнис
Палестинцы на затопленной улице рядом с лагерем для перемещенных лиц в городе Хан-Юнис - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинцы на затопленной улице рядом с лагерем для перемещенных лиц в городе Хан-Юнис
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Задержка начала перемирия между Израилем и ХАМАС связана с неполными данным по пленным в списках, переданных палестинским движением израильской стороне, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американского и египетского чиновников.
«
"Задержка как минимум на один день связана со списком имен, который ХАМАС передало израильским чиновникам. ХАМАС предоставил имена, пол и национальность большинства лиц, но по некоторым из 50 пленных информация отсутствовала, что усложнило и задержало освобождение", - приводит издание слова американского чиновника.
Последствия израильских ударов по югу сектора Газа
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

Раненый палестинец в Хан-Юнисе, сектор Газа

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Более четырех тысяч из них — дети.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Среди жертв оказались 20 россиян.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Раненые палестинцы в больнице в Хан-Юнисе, сектор Газа

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в Секторе Газа

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в секторе Газа

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10
Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщает, что у американских властей есть "рабочий список" из 10 заложников, которых, как они считают, вероятно, освободят с территории сектора Газа в первый день обмена. По данным CNN, список содержит информацию о поле, гражданстве и возрасте пленных, имена заложников не называются. При этом, как подчеркивает телеканал, неясно, освободят ли в первый день обмена трех американских заложников.
Как сообщили египетские чиновники, ХАМАС также официально не согласовало механизм обмена.
Wall Street Journal также приводит слова чиновника из Белого дома, который заявил, что стороны, участвующие в сделке по освобождению заложников, прорабатывают "окончательные логистические детали" реализации соглашения.
По информации издания Haaretz, которое ссылается на источник, задержка начала перемирия между Израилем и ХАМАС связана с вопросами административного характера, над решением которых сейчас работают.
Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли в среду первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Сообщалось, что прекращение огня вступит в силу в четверг. Позднее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщило, что оно начнется не раньше пятницы.
Как сообщили египетские чиновники, ХАМАС также официально не согласовало механизм обмена.
Wall Street Journal также приводит слова чиновника из Белого дома, который заявил, что стороны, участвующие в сделке по освобождению заложников, прорабатывают "окончательные логистические детали" реализации соглашения.
Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли в среду первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Сообщалось, что прекращение огня вступит в силу в четверг. Позднее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщило, что оно начнется не раньше пятницы.
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуКатар
 
 
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