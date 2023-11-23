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Производитель из Москвы разработал систему лечения сколиоза - РИА Новости, 23.11.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:13 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/skolioz-1911256545.html
Производитель из Москвы разработал систему лечения сколиоза
Производитель из Москвы разработал систему лечения сколиоза - РИА Новости, 23.11.2023
Производитель из Москвы разработал систему лечения сколиоза
Столичный производитель имплантатов и инструментов из титана разработал систему лечения сколиоза, благодаря которой в этом году недуг вылечили более 200... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T11:13
2023-11-23T11:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Столичный производитель имплантатов и инструментов из титана разработал систему лечения сколиоза, благодаря которой в этом году недуг вылечили более 200 человек, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП) Владислав Овчинский.Работа системы коррекции сколиотической деформации позвоночника основывается на натяжении хирургического шнур-корда с выпуклой стороны деформированного позвоночника через установленные в позвонки винты. Когда сжимается одна сторона позвоночника, то происходит посегментарная коррекция сколиоза. Этот метод коррекции позвоночника был разработан в Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова. В настоящий момент медики, работающие в других странах, также хотят ее изучить, говорится в сообщении."Разработка столичной компании "КОНМЕТ" для динамической коррекции сколиоза позволяет значительно снизить среднюю продолжительность госпитализации и сократить период реабилитации. Такой метод лечения подходит как молодым, так и взрослым, при этом он останется эффективным для лечения пациентов с четвертой степенью заболевания", - цитирует пресс-служба главу ДИПП.Овчинский добавил, что только в этом году более 200 пациентов смогли побороть свой недуг с помощью этой запатентованной системы.Элементы, которые использует московский производитель, соответствуют международным стандартам, они изготовлены из биосовместимых материалов и полностью безопасны. Элементы могут долго находиться в организме больного. Только врач принимает решение, что их пора удалять. Все зависит от восстановления.По словам завотделением патологии позвоночника ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова Минздрава России, председателя исполнительного комитета ассоциации травматологии и ортопедии России Сергея Колесова, операция по установке системы проводится двумя способами: открытым и эндоскопическим. Между тем, время на такую операцию нужно меньше, если сравнивать с традиционной хирургией. Кроме того, эта манипуляция не сопровождается массивной кровопотерей. Благодаря указанным плюсам период восстановления значительно снижен, отметили в пресс-службе.Москва – город с развитым производством. На территории мегаполиса свою деятельность ведут более четырех тысяч промышленных площадок, где работают свыше 720 тысяч специалистов. Каждый год в городе начинают работать до 50 новых средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Все они выпускают совершенно разную продукцию.Правительство Москвы создало комфортные условия для работы предпринимателей. Эти условия позволяют развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к рынкам сбыта, инфраструктуре, а также большому набору системной поддержки города. Сейчас для бизнесменов предусмотрено свыше 20 мер поддержки, а еще разработан ряд антикризисных инструментов, заключили в департаменте.
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский

Производитель из Москвы разработал систему лечения сколиоза

© Фото : Пресс-служба ДИППРабота системы коррекции сколиотической деформации позвоночника, разработанная в Москве
Работа системы коррекции сколиотической деформации позвоночника, разработанная в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Фото : Пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Столичный производитель имплантатов и инструментов из титана разработал систему лечения сколиоза, благодаря которой в этом году недуг вылечили более 200 человек, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП) Владислав Овчинский.
Работа системы коррекции сколиотической деформации позвоночника основывается на натяжении хирургического шнур-корда с выпуклой стороны деформированного позвоночника через установленные в позвонки винты. Когда сжимается одна сторона позвоночника, то происходит посегментарная коррекция сколиоза. Этот метод коррекции позвоночника был разработан в Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова. В настоящий момент медики, работающие в других странах, также хотят ее изучить, говорится в сообщении.
"Разработка столичной компании "КОНМЕТ" для динамической коррекции сколиоза позволяет значительно снизить среднюю продолжительность госпитализации и сократить период реабилитации. Такой метод лечения подходит как молодым, так и взрослым, при этом он останется эффективным для лечения пациентов с четвертой степенью заболевания", - цитирует пресс-служба главу ДИПП.
Овчинский добавил, что только в этом году более 200 пациентов смогли побороть свой недуг с помощью этой запатентованной системы.
Элементы, которые использует московский производитель, соответствуют международным стандартам, они изготовлены из биосовместимых материалов и полностью безопасны. Элементы могут долго находиться в организме больного. Только врач принимает решение, что их пора удалять. Все зависит от восстановления.
По словам завотделением патологии позвоночника ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова Минздрава России, председателя исполнительного комитета ассоциации травматологии и ортопедии России Сергея Колесова, операция по установке системы проводится двумя способами: открытым и эндоскопическим. Между тем, время на такую операцию нужно меньше, если сравнивать с традиционной хирургией. Кроме того, эта манипуляция не сопровождается массивной кровопотерей. Благодаря указанным плюсам период восстановления значительно снижен, отметили в пресс-службе.
Москва – город с развитым производством. На территории мегаполиса свою деятельность ведут более четырех тысяч промышленных площадок, где работают свыше 720 тысяч специалистов. Каждый год в городе начинают работать до 50 новых средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Все они выпускают совершенно разную продукцию.
Правительство Москвы создало комфортные условия для работы предпринимателей. Эти условия позволяют развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к рынкам сбыта, инфраструктуре, а также большому набору системной поддержки города. Сейчас для бизнесменов предусмотрено свыше 20 мер поддержки, а еще разработан ряд антикризисных инструментов, заключили в департаменте.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав Овчинский
 
 
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