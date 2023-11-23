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В России могут создать госорган по вопросам семьи - РИА Новости, 23.11.2023
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14:18 23.11.2023 (обновлено: 14:56 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/semya-1911341760.html
В России могут создать госорган по вопросам семьи
В России могут создать госорган по вопросам семьи - РИА Новости, 23.11.2023
В России могут создать госорган по вопросам семьи
Необходимо создать новый, отдельный исполнительный госорган, который смог бы консолидировать всю полноту полномочий в сфере поддержки семей, сообщила РИА... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:18
2023-11-23T14:56
общество
россия
ирина киркора
владимир путин
семья
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Необходимо создать новый, отдельный исполнительный госорган, который смог бы консолидировать всю полноту полномочий в сфере поддержки семей, сообщила РИА Новости заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ирина Киркора. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2024 году в России Года семьи. "Сегодня поддержка семей разбросана по разным министерствам, но сможем мы получить необходимый результат только тогда, когда один орган исполнительной власти возьмёт в руки вопросы реализации благополучия российских семей. (Нужен) новый орган исполнительной власти, который смог бы консолидировать всю полноту полномочий в этой сфере", - сообщила Киркора. По ее словам, о необходимости его создания не раз поднимался вопрос, теперь актуальность этого вопроса подтвердилась национальным приоритетом, который обозначил президент. Также зампредседателя СПЧ для реализации поставленных в этой сфере задач призвала не ограничиваться мерами финансовой поддержки. "Хотя многие из них должны быть откорректированы и ни в коем случае не должны основываться на принципе "малоимущности". К сожалению, сегодня поддержка семьи практически равна поддержке малоимущих. Это в корне неверный подход", - подчеркнула Киркора. Она отметила, что необходимо сформировать интерес и желание к созданию, а главное сохранению семьи. "Семья - это труд во взаимодействии всех ее членов. Поэтому нам важно оказывать и психологическую поддержку семье как основу государственной гарантии, что позволит снизить количество разводов и сохранить многие семьи", - сообщила Киркора. Кроме того, она призвала начать говорить "в новом ракусре" о многодетных семьях и транслировать многодетность не только для молодых семей. "По данным исследований, именно женщины 35+ и 40+ и старше готовы становиться многодетными мамами. Но, сегодня, как правило - это женщины, достигшие значительных успехов в карьере и финансового благополучия, но и обладающие уже соответствующим багажом знаний. Они не готовы терять свой статус, уровень жизни. Соответственно, важно сохранить за ними тот уровень благополучия, которого они достигли, а не привязываться к минимальным значениям выплат, в случае перехода их в статус многодетных", - добавила Киркора.
https://ria.ru/20231121/natsproekt-1910851826.html
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общество, россия, ирина киркора, владимир путин, семья
Общество, Россия, Ирина Киркора, Владимир Путин, Семья
В России могут создать госорган по вопросам семьи

В СПЧ заявили о необходимости создать отдельный госорган по поддержке семей

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Необходимо создать новый, отдельный исполнительный госорган, который смог бы консолидировать всю полноту полномочий в сфере поддержки семей, сообщила РИА Новости заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ирина Киркора.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2024 году в России Года семьи.
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"Сегодня поддержка семей разбросана по разным министерствам, но сможем мы получить необходимый результат только тогда, когда один орган исполнительной власти возьмёт в руки вопросы реализации благополучия российских семей. (Нужен) новый орган исполнительной власти, который смог бы консолидировать всю полноту полномочий в этой сфере", - сообщила Киркора.
По ее словам, о необходимости его создания не раз поднимался вопрос, теперь актуальность этого вопроса подтвердилась национальным приоритетом, который обозначил президент.
Также зампредседателя СПЧ для реализации поставленных в этой сфере задач призвала не ограничиваться мерами финансовой поддержки.
"Хотя многие из них должны быть откорректированы и ни в коем случае не должны основываться на принципе "малоимущности". К сожалению, сегодня поддержка семьи практически равна поддержке малоимущих. Это в корне неверный подход", - подчеркнула Киркора.
Она отметила, что необходимо сформировать интерес и желание к созданию, а главное сохранению семьи. "Семья - это труд во взаимодействии всех ее членов. Поэтому нам важно оказывать и психологическую поддержку семье как основу государственной гарантии, что позволит снизить количество разводов и сохранить многие семьи", - сообщила Киркора.
Кроме того, она призвала начать говорить "в новом ракусре" о многодетных семьях и транслировать многодетность не только для молодых семей.
"По данным исследований, именно женщины 35+ и 40+ и старше готовы становиться многодетными мамами. Но, сегодня, как правило - это женщины, достигшие значительных успехов в карьере и финансового благополучия, но и обладающие уже соответствующим багажом знаний. Они не готовы терять свой статус, уровень жизни. Соответственно, важно сохранить за ними тот уровень благополучия, которого они достигли, а не привязываться к минимальным значениям выплат, в случае перехода их в статус многодетных", - добавила Киркора.
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