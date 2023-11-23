https://ria.ru/20231123/repressii-1911458365.html

На Западе усиливают репрессии против критиков Израиля, считают эксперты ООН

На Западе усиливают репрессии против критиков Израиля, считают эксперты ООН - РИА Новости, 23.11.2023

На Западе усиливают репрессии против критиков Израиля, считают эксперты ООН

Журналисты, спортсмены и студенты, которые на Западе критикуют политику Израиля на оккупированных палестинских территориях, подвергаются цензуре и... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T21:55

2023-11-23T21:55

2023-11-23T21:55

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ЖЕНЕВА, 23 ноя - РИА Новости. Журналисты, спортсмены и студенты, которые на Западе критикуют политику Израиля на оккупированных палестинских территориях, подвергаются цензуре и преследованиям, говорится в заявлении спецдокладчиков ООН, распространённом Управлением верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ). "Журналисты и СМИ в Израиле и западных странах, критически освещающие политику и операции Израиля на оккупированных территориях или выражающие пропалестинские взгляды, подвергались угрозам, запугиванию, дискриминации и репрессиям. Это увеличивает риск самоцензуры и подрывает разнообразие информации, необходимой для свободы прессы и права общественности на получение информации", - сказано в документе. Спецдокладчики добавили, что по крайней мере одному СМИ в Израиле угрожают закрытием за предполагаемую "предвзятость" по отношению к Палестине и что социальные сети "непропорционально и неоправданно" удаляют пропалестинский контент. "Эксперты выразили обеспокоенность по поводу отстранения и отчисления студентов из университетов, увольнения ученых, призывов к их отчислению, угроз роспуска студенческих профсоюзов и ассоциаций, а также ограничений на собрания в кампусах в знак солидарности с мирными жителями, страдающими в Газе", - подчеркивается в заявлении. Также сообщается, что в некоторых университетах студенты были занесены в черный список как сторонники терроризма, что угрожает их будущей профессиональной карьере. В ООН сожалеют, что некоторые спортсмены, "особенно в Европе", были отстранены после публикации своего мнения в социальных сетях, в то время как другим угрожали отстранением от своих командах, расторжением контрактов и "даже депортацией из страны проживания". "Люди имеют право выражать солидарность с жертвами серьезных нарушений прав человека и требовать справедливости, будь то с одной или с другой стороны или с обеих сторон", - приводятся в документе слова экспертов ООН. По мнению спецдокладчиков, призывы к прекращению насилия и нападений в Газе, или к гуманитарному прекращению огня, как и критика политики и действий израильского правительства "слишком часто ошибочно приравнивается" к поддержке терроризма или антисемитизма. "Особенно во времена конфликтов и войн нам необходимо поддерживать универсальность прав человека, обеспечивать применение верховенства закона без дискриминации и тщательно избегать двойных стандартов", - заключается в заявлении. Документ подписали специальный докладчик ООН в области культурных прав Александра Ксантаки, специальный докладчик ООН по праву на образование Фарида Шахид, специальный докладчик ООН по правам на свободу мирных собраний Клеман Ньялетсосси Вуле и специальный докладчик ООН по защите и поощрению свободы мнений Ирен Хан. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14 тысяч человек, пострадали свыше 33 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html

https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html

https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

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в мире, израиль, палестина, оон, хамас