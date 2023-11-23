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Адыгея в 2024 году получит 800 миллионов рублей на развитие села - РИА Новости, 23.11.2023
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Республика Адыгея
 
14:25 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/razvitie_sela-1911344787.html
Адыгея в 2024 году получит 800 миллионов рублей на развитие села
Адыгея в 2024 году получит 800 миллионов рублей на развитие села - РИА Новости, 23.11.2023
Адыгея в 2024 году получит 800 миллионов рублей на развитие села
Адыгея в следующем году получит 800 миллионов рублей на дальнейшую реализацию госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T14:25
2023-11-23T14:25
республика адыгея
республика адыгея
развитие
оксана лут
мурат кумпилов
бюджет
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МАЙКОП, 23 ноя - РИА Новости. Адыгея в следующем году получит 800 миллионов рублей на дальнейшую реализацию госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщает пресс-служба республиканского правительства. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут проинспектировали объекты, возведенные в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". В частности, они посетили детсад №1 "Чебурашка" в станице Гиагинская для которого в прошлом году было возведено новое здание на 240 мест, а в этом - построена подъездная дорога. Также они ознакомились с результатами капремонта в станичном Центре народной культуры, в поселке Майский посмотрели построенный в прошлом году сельский дом культуры и новую врачебную амбулаторию. "Оксана Лут высоко оценила результаты реализации в республике мероприятий программы программы, которые способствуют созданию комфортных условий жизни в сельской местности. Она подчеркнула, что в следующем году реализация программы продолжится, для Адыгеи предусмотрено около 800 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230626/adygeya-1880572930.html
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республика адыгея, развитие, оксана лут, мурат кумпилов, бюджет
Республика Адыгея, Республика Адыгея, Развитие, Оксана Лут, Мурат Кумпилов, Бюджет

Адыгея в 2024 году получит 800 миллионов рублей на развитие села

© Фото : Telegram/Правительство Республики АдыгеяГлава Адыгеи Мурат Кумпилов и Первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут во время посещения детского сада "Чебурашка"
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и Первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут во время посещения детского сада Чебурашка - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Фото : Telegram/Правительство Республики Адыгея
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и Первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут во время посещения детского сада "Чебурашка"
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МАЙКОП, 23 ноя - РИА Новости. Адыгея в следующем году получит 800 миллионов рублей на дальнейшую реализацию госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут проинспектировали объекты, возведенные в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". В частности, они посетили детсад №1 "Чебурашка" в станице Гиагинская для которого в прошлом году было возведено новое здание на 240 мест, а в этом - построена подъездная дорога. Также они ознакомились с результатами капремонта в станичном Центре народной культуры, в поселке Майский посмотрели построенный в прошлом году сельский дом культуры и новую врачебную амбулаторию.
"Оксана Лут высоко оценила результаты реализации в республике мероприятий программы программы, которые способствуют созданию комфортных условий жизни в сельской местности. Она подчеркнула, что в следующем году реализация программы продолжится, для Адыгеи предусмотрено около 800 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Вид на город Майкоп - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Адыгея направит 1,3 миллиарда рублей на сельские детсады и дома культуры
26 июня, 19:44
 
Республика АдыгеяРеспублика АдыгеяРазвитиеОксана ЛутМурат КумпиловБюджет
 
 
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