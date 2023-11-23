Адыгея в 2024 году получит 800 миллионов рублей на развитие села
© Фото : Telegram/Правительство Республики АдыгеяГлава Адыгеи Мурат Кумпилов и Первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут во время посещения детского сада "Чебурашка"
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и Первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут во время посещения детского сада "Чебурашка"
МАЙКОП, 23 ноя - РИА Новости. Адыгея в следующем году получит 800 миллионов рублей на дальнейшую реализацию госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут проинспектировали объекты, возведенные в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". В частности, они посетили детсад №1 "Чебурашка" в станице Гиагинская для которого в прошлом году было возведено новое здание на 240 мест, а в этом - построена подъездная дорога. Также они ознакомились с результатами капремонта в станичном Центре народной культуры, в поселке Майский посмотрели построенный в прошлом году сельский дом культуры и новую врачебную амбулаторию.
"Оксана Лут высоко оценила результаты реализации в республике мероприятий программы программы, которые способствуют созданию комфортных условий жизни в сельской местности. Она подчеркнула, что в следующем году реализация программы продолжится, для Адыгеи предусмотрено около 800 миллионов рублей", - говорится в сообщении.