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Прибытие Путина в Минск на заседание ОДКБ. Прямая трансляция - РИА Новости, 23.11.2023
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12:24 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/putin-1911230042.html
Прибытие Путина в Минск на заседание ОДКБ. Прямая трансляция
Прибытие Путина в Минск на заседание ОДКБ. Прямая трансляция - РИА Новости, 23.11.2023
Прибытие Путина в Минск на заседание ОДКБ. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин прибыл в Минск для участия в Совете коллективной безопасности ОДКБ. РИА Новости, 23.11.2023
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минск
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин прибыл в Минск для участия в Совете коллективной безопасности ОДКБ.
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LIVE: Прибытие Путина в Минск
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минск, владимир путин, россия, одкб, видео
Минск, Владимир Путин, Россия, ОДКБ
Прибытие Путина в Минск на заседание ОДКБ. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин прибыл в Минск для участия в Совете коллективной безопасности ОДКБ.
2023-11-23T12:24
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Прибытие Путина в Минск на заседание ОДКБ. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин прибыл в Минск для участия в Совете коллективной безопасности ОДКБ.
 
МинскВладимир ПутинРоссияОДКБ
 
 
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