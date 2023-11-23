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Прибытие Путина в Минск на заседание ОДКБ. Прямая трансляция

Прибытие Путина в Минск на заседание ОДКБ. Прямая трансляция - РИА Новости, 23.11.2023

Прибытие Путина в Минск на заседание ОДКБ. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск для участия в Совете коллективной безопасности ОДКБ. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T12:24

2023-11-23T12:24

2023-11-23T12:24

минск

владимир путин

россия

одкб

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Президент России Владимир Путин прибыл в Минск для участия в Совете коллективной безопасности ОДКБ.

минск

россия

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