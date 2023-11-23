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Прибытие Путина в Минск на заседание ОДКБ. Прямая трансляция
Прибытие Путина в Минск на заседание ОДКБ. Прямая трансляция - РИА Новости, 23.11.2023
Прибытие Путина в Минск на заседание ОДКБ. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин прибыл в Минск для участия в Совете коллективной безопасности ОДКБ. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T12:24
2023-11-23T12:24
2023-11-23T12:24
минск
владимир путин
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Президент России Владимир Путин прибыл в Минск для участия в Совете коллективной безопасности ОДКБ.
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минск, владимир путин, россия, одкб, видео
Минск, Владимир Путин, Россия, ОДКБ
Прибытие Путина в Минск на заседание ОДКБ. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин прибыл в Минск для участия в Совете коллективной безопасности ОДКБ.
2023-11-23T12:24
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PT2M17S
Президент России Владимир Путин прибыл в Минск для участия в Совете коллективной безопасности ОДКБ.