Израиль и Германия подписали документы по продаже системы ПРО "Стрела 3"
Израиль и Германия подписали пакет документов по продаже системы ПРО "Стрела 3"
Испытания противоракетного комплекса "Хец-3" ("Стрела-3", Arrow-3) . Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноя - РИА Новости. Израиль и Германия в четверг подписали весь пакет документов по крупнейшей в истории Израиля оборонной сделке по продаже израильской системы ПРО Arrow 3 ("Стрела 3") на сумму около 3,6 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба минобороны Израиля.
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"Генеральный директор минобороны генерал-майор в отставке Эяль Замир сегодня подписал полный контракт на продажу Германии комплекса Arrow 3 на сумму более 13 миллиардов шекелей (около 3,6 миллиарда долларов). Окончательное подписание документов, проведенное в Германии и Израиле, завершает процедуру продажи между министерствами обороны, которая началась с визита министра обороны Израиля Йоава Галанта в Германию в сентябре 2023 года", - говорится в сообщении.
В сентябре министры обороны Израиля и ФРГ Йоав Галант и Борис Писториус подписали стартовый документ по сделке, в соответствии с которым Германия обязалась незамедлительно предоставить Израилю 560 миллионов евро из средств, одобренных парламентом страны в июне, чтобы Израиль начал производство трех батарей Arrow 3.
В многоуровневой системе противоракетной обороны Израиля система Arrow 3 занимает самый верхний уровень. По сообщениям, комплекс способен перехватывать баллистические ракеты за пределами атмосферы на высоте до 100 километров и на расстоянии до 2,4 тысячи километров.
В ноябре министерство обороны Израиля сообщило о первом успешном боевом применении системы Arrow 3 для перехвата баллистической ракеты из Йемена.