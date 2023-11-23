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Израиль и Германия подписали документы по продаже системы ПРО "Стрела 3" - РИА Новости, 23.11.2023
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17:19 23.11.2023 (обновлено: 17:30 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/pro-1911399724.html
Израиль и Германия подписали документы по продаже системы ПРО "Стрела 3"
Израиль и Германия подписали документы по продаже системы ПРО "Стрела 3" - РИА Новости, 23.11.2023
Израиль и Германия подписали документы по продаже системы ПРО "Стрела 3"
Израиль и Германия в четверг подписали весь пакет документов по крупнейшей в истории Израиля оборонной сделке по продаже израильской системы ПРО Arrow 3... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T17:19
2023-11-23T17:30
израиль
германия
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноя - РИА Новости. Израиль и Германия в четверг подписали весь пакет документов по крупнейшей в истории Израиля оборонной сделке по продаже израильской системы ПРО Arrow 3 ("Стрела 3") на сумму около 3,6 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба минобороны Израиля. "Генеральный директор минобороны генерал-майор в отставке Эяль Замир сегодня подписал полный контракт на продажу Германии комплекса Arrow 3 на сумму более 13 миллиардов шекелей (около 3,6 миллиарда долларов). Окончательное подписание документов, проведенное в Германии и Израиле, завершает процедуру продажи между министерствами обороны, которая началась с визита министра обороны Израиля Йоава Галанта в Германию в сентябре 2023 года", - говорится в сообщении. В сентябре министры обороны Израиля и ФРГ Йоав Галант и Борис Писториус подписали стартовый документ по сделке, в соответствии с которым Германия обязалась незамедлительно предоставить Израилю 560 миллионов евро из средств, одобренных парламентом страны в июне, чтобы Израиль начал производство трех батарей Arrow 3. В многоуровневой системе противоракетной обороны Израиля система Arrow 3 занимает самый верхний уровень. По сообщениям, комплекс способен перехватывать баллистические ракеты за пределами атмосферы на высоте до 100 километров и на расстоянии до 2,4 тысячи километров. В ноябре министерство обороны Израиля сообщило о первом успешном боевом применении системы Arrow 3 для перехвата баллистической ракеты из Йемена.
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израиль, германия, в мире, борис писториус
Израиль, Германия, В мире, Борис Писториус
Израиль и Германия подписали документы по продаже системы ПРО "Стрела 3"

Израиль и Германия подписали пакет документов по продаже системы ПРО "Стрела 3"

© Фото : Public domainИспытания противоракетного комплекса "Хец-3" ("Стрела-3", Arrow-3)
Испытания противоракетного комплекса Хец-3 (Стрела-3, Arrow-3) - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Фото : Public domain
Испытания противоракетного комплекса "Хец-3" ("Стрела-3", Arrow-3) . Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноя - РИА Новости. Израиль и Германия в четверг подписали весь пакет документов по крупнейшей в истории Израиля оборонной сделке по продаже израильской системы ПРО Arrow 3 ("Стрела 3") на сумму около 3,6 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба минобороны Израиля.
«
"Генеральный директор минобороны генерал-майор в отставке Эяль Замир сегодня подписал полный контракт на продажу Германии комплекса Arrow 3 на сумму более 13 миллиардов шекелей (около 3,6 миллиарда долларов). Окончательное подписание документов, проведенное в Германии и Израиле, завершает процедуру продажи между министерствами обороны, которая началась с визита министра обороны Израиля Йоава Галанта в Германию в сентябре 2023 года", - говорится в сообщении.
В сентябре министры обороны Израиля и ФРГ Йоав Галант и Борис Писториус подписали стартовый документ по сделке, в соответствии с которым Германия обязалась незамедлительно предоставить Израилю 560 миллионов евро из средств, одобренных парламентом страны в июне, чтобы Израиль начал производство трех батарей Arrow 3.
В многоуровневой системе противоракетной обороны Израиля система Arrow 3 занимает самый верхний уровень. По сообщениям, комплекс способен перехватывать баллистические ракеты за пределами атмосферы на высоте до 100 километров и на расстоянии до 2,4 тысячи километров.
В ноябре министерство обороны Израиля сообщило о первом успешном боевом применении системы Arrow 3 для перехвата баллистической ракеты из Йемена.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
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ИзраильГерманияВ миреБорис Писториус
 
 
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