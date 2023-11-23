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В Харьковской области заявили о повреждении коммунального предприятия
В Харьковской области заявили о повреждении коммунального предприятия - РИА Новости, 23.11.2023
В Харьковской области заявили о повреждении коммунального предприятия
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале утверждает, что коммунальное предприятие в городе Волчанск подверглось... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T11:13
2023-11-23T11:13
2023-11-23T11:13
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волчанск
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале утверждает, что коммунальное предприятие в городе Волчанск подверглось удару, в результате возник пожар. "Удары по городу Волчанск. В результате попадания в коммунальное предприятие возник пожар", - написал Синегубов. О каком именно предприятии идет речь, чиновник не уточнил. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
волчанск
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в мире, волчанск, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Волчанск, Харьковская область
В Харьковской области заявили о повреждении коммунального предприятия
Глава Харьковской ОГА Синегубов: в Волчанске повредили коммунальное предприятие