https://ria.ru/20231123/predpriyatie-1911265556.html

В Харьковской области заявили о повреждении коммунального предприятия

В Харьковской области заявили о повреждении коммунального предприятия - РИА Новости, 23.11.2023

В Харьковской области заявили о повреждении коммунального предприятия

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале утверждает, что коммунальное предприятие в городе Волчанск подверглось... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T11:13

2023-11-23T11:13

2023-11-23T11:13

специальная военная операция на украине

в мире

волчанск

харьковская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале утверждает, что коммунальное предприятие в городе Волчанск подверглось удару, в результате возник пожар. "Удары по городу Волчанск. В результате попадания в коммунальное предприятие возник пожар", - написал Синегубов. О каком именно предприятии идет речь, чиновник не уточнил. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

волчанск

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, волчанск, харьковская область