https://ria.ru/20231123/pozhar-1911394765.html

В ресторане на Новом Арбате потушили пожар

В ресторане на Новом Арбате потушили пожар - РИА Новости, 23.11.2023

В ресторане на Новом Арбате потушили пожар

Спасатели ликвидировали пожар в ресторане на Новом Арбате в Москве, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T16:58

2023-11-23T16:58

2023-11-23T16:58

происшествия

новый арбат

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911394361_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_45574023339cb9fd4da3bf707340cb2f.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в ресторане на Новом Арбате в Москве, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее корреспондент РИА Новости передавал с места, что возгорание произошло в ресторане "Steak it easy", работают пожарные. "В Москве на Новом Арбате спасатели МЧС России оперативно ликвидировали пожар. По предварительной информации, в ресторане загорелась обшивка кухни и система вентиляции. Площадь пожара - 10 квадратных метров. Самостоятельно вышли на улицу 15 человек. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231107/pozhary-1907833401.html

новый арбат

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работы на месте пожара на Новом Арбате Работы на месте пожара на Новом Арбате 2023-11-23T16:58 true PT0M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новый арбат, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)