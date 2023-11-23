https://ria.ru/20231123/pozhar-1911394765.html
В ресторане на Новом Арбате потушили пожар
В ресторане на Новом Арбате потушили пожар - РИА Новости, 23.11.2023
В ресторане на Новом Арбате потушили пожар
Спасатели ликвидировали пожар в ресторане на Новом Арбате в Москве, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T16:58
2023-11-23T16:58
2023-11-23T16:58
происшествия
новый арбат
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в ресторане на Новом Арбате в Москве, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее корреспондент РИА Новости передавал с места, что возгорание произошло в ресторане "Steak it easy", работают пожарные. "В Москве на Новом Арбате спасатели МЧС России оперативно ликвидировали пожар. По предварительной информации, в ресторане загорелась обшивка кухни и система вентиляции. Площадь пожара - 10 квадратных метров. Самостоятельно вышли на улицу 15 человек. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231107/pozhary-1907833401.html
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Работы на месте пожара на Новом Арбате
Работы на месте пожара на Новом Арбате
2023-11-23T16:58
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происшествия, новый арбат, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новый Арбат, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ресторане на Новом Арбате потушили пожар
МЧС: в ресторане на Новом Арбате ликвидировали пожар