Рейтинг@Mail.ru
В ресторане на Новом Арбате потушили пожар - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/pozhar-1911394765.html
В ресторане на Новом Арбате потушили пожар
В ресторане на Новом Арбате потушили пожар - РИА Новости, 23.11.2023
В ресторане на Новом Арбате потушили пожар
Спасатели ликвидировали пожар в ресторане на Новом Арбате в Москве, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T16:58
2023-11-23T16:58
происшествия
новый арбат
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911394361_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_45574023339cb9fd4da3bf707340cb2f.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в ресторане на Новом Арбате в Москве, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее корреспондент РИА Новости передавал с места, что возгорание произошло в ресторане "Steak it easy", работают пожарные. "В Москве на Новом Арбате спасатели МЧС России оперативно ликвидировали пожар. По предварительной информации, в ресторане загорелась обшивка кухни и система вентиляции. Площадь пожара - 10 квадратных метров. Самостоятельно вышли на улицу 15 человек. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231107/pozhary-1907833401.html
новый арбат
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работы на месте пожара на Новом Арбате
Работы на месте пожара на Новом Арбате
2023-11-23T16:58
true
PT0M04S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911394361_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cebe8841dd79073e9186fb9cee1ad26f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новый арбат, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новый Арбат, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ресторане на Новом Арбате потушили пожар

МЧС: в ресторане на Новом Арбате ликвидировали пожар

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в ресторане на Новом Арбате в Москве, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал с места, что возгорание произошло в ресторане "Steak it easy", работают пожарные.
"В Москве на Новом Арбате спасатели МЧС России оперативно ликвидировали пожар. По предварительной информации, в ресторане загорелась обшивка кухни и система вентиляции. Площадь пожара - 10 квадратных метров. Самостоятельно вышли на улицу 15 человек. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации возгорания торгового центра Гвоздь в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Крупные пожары в торговых центрах в России в 2022-2023 годах
7 ноября, 10:42
 
ПроисшествияНовый АрбатМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала