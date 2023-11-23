https://ria.ru/20231123/politsiya-1911453976.html

Полиция ФРГ изъяла телефоны и документы у предполагаемых сторонников ХАМАС

Полиция ФРГ изъяла телефоны и документы у предполагаемых сторонников ХАМАС - РИА Новости, 23.11.2023

Полиция ФРГ изъяла телефоны и документы у предполагаемых сторонников ХАМАС

Полиция в Германии изъяла ноутбуки, телефоны, цифровые носители и различные записи в ходе обысков у сторонников предполагаемых сторонников запрещенных в ФРГ... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T21:12

2023-11-23T21:12

2023-11-23T21:12

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Полиция в Германии изъяла ноутбуки, телефоны, цифровые носители и различные записи в ходе обысков у сторонников предполагаемых сторонников запрещенных в ФРГ организаций - палестинского движения ХАМАС и организатора пропалестинских митингов "Самидун", говорится в заявлении МВД страны. Утром в четверг немецкие СМИ сообщали о том, что полиция проводит масштабные обыски у сторонников пропалестинских движений в четырех федеральных землях. "Сегодня с шести часов утра около 500 оперативников обыскали в общей сложности 16 объектов недвижимости, принадлежащих членам и сторонникам запрещенных организаций ХАМАС и "Самидун"... На данный момент изъяты различные электронные устройства, такие как мобильные телефоны и ноутбуки, цифровые носители и различные документы. Сейчас их оценивают федеральные органы безопасности", - сообщается в заявлении. По словам главы МВД ФРГ Ненси Фезер, исламисты и антисемиты "не могут и не должны чувствовать себя здесь (в Германии) в безопасности". Во вторник утром из-за антисемитских постов в интернете полицейские облавы прошли в семи городах федеральной земли Бавария, полиция взяла штурмом 20 жилых помещений, у подозреваемых изъяли технику, в том числе мобильные телефоны. В отношении них начали расследование из-за "разжигания ненависти, использования символики антиконституционных и террористических организаций и одобрения уголовно наказуемых действий". В начале ноября на фоне протестов в Германии из-за эскалации палестино-израильского конфликта министерство внутренних дел ФРГ запретило деятельность в стране ХАМАС и "Самидун". Позднее немецкие СМИ со ссылкой на прокуратуру Баварии сообщили о том, что пропалестинский лозунг "от реки до моря Палестина будет свободна" является уголовно наказуемым и подпадает под статью, которая ранее применялась к нацистским лозунгам.

https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html

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в мире, германия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, бавария