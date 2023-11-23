Полиция ФРГ изъяла телефоны и документы у предполагаемых сторонников ХАМАС
МВД ФРГ изъяло ноутбуки, телефоны и документы у предполагаемых сторонников ХАМАС
© AP Photo / Kerstin JoenssonСотрудники спецподразделения немецкой полиции
© AP Photo / Kerstin Joensson
Сотрудники спецподразделения немецкой полиции. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Полиция в Германии изъяла ноутбуки, телефоны, цифровые носители и различные записи в ходе обысков у сторонников предполагаемых сторонников запрещенных в ФРГ организаций - палестинского движения ХАМАС и организатора пропалестинских митингов "Самидун", говорится в заявлении МВД страны.
Утром в четверг немецкие СМИ сообщали о том, что полиция проводит масштабные обыски у сторонников пропалестинских движений в четырех федеральных землях.
"Сегодня с шести часов утра около 500 оперативников обыскали в общей сложности 16 объектов недвижимости, принадлежащих членам и сторонникам запрещенных организаций ХАМАС и "Самидун"... На данный момент изъяты различные электронные устройства, такие как мобильные телефоны и ноутбуки, цифровые носители и различные документы. Сейчас их оценивают федеральные органы безопасности", - сообщается в заявлении.
По словам главы МВД ФРГ Ненси Фезер, исламисты и антисемиты "не могут и не должны чувствовать себя здесь (в Германии) в безопасности".
Во вторник утром из-за антисемитских постов в интернете полицейские облавы прошли в семи городах федеральной земли Бавария, полиция взяла штурмом 20 жилых помещений, у подозреваемых изъяли технику, в том числе мобильные телефоны. В отношении них начали расследование из-за "разжигания ненависти, использования символики антиконституционных и террористических организаций и одобрения уголовно наказуемых действий".
В начале ноября на фоне протестов в Германии из-за эскалации палестино-израильского конфликта министерство внутренних дел ФРГ запретило деятельность в стране ХАМАС и "Самидун". Позднее немецкие СМИ со ссылкой на прокуратуру Баварии сообщили о том, что пропалестинский лозунг "от реки до моря Палестина будет свободна" является уголовно наказуемым и подпадает под статью, которая ранее применялась к нацистским лозунгам.