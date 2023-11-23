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Папа римский призвал развивать в мужчинах способность к здоровым отношениям - РИА Новости, 23.11.2023
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Религия
 
15:47 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/papa-1911367843.html
Папа римский призвал развивать в мужчинах способность к здоровым отношениям
Папа римский призвал развивать в мужчинах способность к здоровым отношениям - РИА Новости, 23.11.2023
Папа римский призвал развивать в мужчинах способность к здоровым отношениям
Папа римский Франциск в связи со всплеском сообщений в итальянских СМИ о случаях насилия в отношении женщин призвал работников медиа формировать своей работой... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:47
2023-11-23T15:47
религия
в мире
италия
лейпциг
милан
франциск (хорхе марио бергольо)
евростат
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ВАТИКАН, 23 ноя - РИА Новости. Папа римский Франциск в связи со всплеском сообщений в итальянских СМИ о случаях насилия в отношении женщин призвал работников медиа формировать своей работой "мужчин, способных к здоровым отношениям". Его слова передала пресс-служба.В четверг понтифик принял на аудиенции представителей четырех итальянских объединений в сфере прессы, телевидения, радио и информационных технологий. По словам папы Франциска, сотрудники СМИ должны "простым и понятным языком напоминать, что, помимо новостей и сенсаций, всегда есть чувства, истории, реальные люди, которых следует уважать, как своих родственников". &quot;Мы видим из очень печальных новостей в эти дни, из ужасных новостей о насилии в отношении женщин, насколько... необходимо воспитывать уважение и заботу: формировать мужчин, способных к здоровым отношениям&quot;, - заявил понтифик, слова которого привела служба печати Святого престола.Вопрос насилия в отношении женщин оказался центральной темой итальянской повестки после недавнего громкого убийства 22-летней студентки Джулии Чеккеттин. В преступлении обвиняется ее бывший молодой человек. Поиски молодых людей велись неделю. Тело девушки с ножевыми ранениями обнаружили около озера на севере страны. Мужчину, Филиппо Туретту, арестовала немецкая полиция в районе Лейпцига. Как ожидается, его выдадут Италии в субботу. Другими громкими случаями за последнее время стала попытка изнасилования в центре Милана и нападение с кислотой в районе Комо. По данным МВД, в Италии с начала года произошло 285 убийств, в 102 случаях жертвами преступлений стали женщины, из них 53 погибли от рук бывшего или нынешнего партнера. При этом данные Евростата, которые приводят итальянские СМИ, говорят о том, что Италия находится на 12-м месте в Европе по статистике так называемых феминицидов, отставая от Франции, Австрии и Германии. Первенство по числу убитых женщин с большим отрывом удерживает Латвия.
https://ria.ru/20231105/papa-1907588609.html
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в мире, италия, лейпциг, милан, франциск (хорхе марио бергольо), евростат
Религия, В мире, Италия, Лейпциг, Милан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Евростат
Папа римский призвал развивать в мужчинах способность к здоровым отношениям

Папа Франциск: нужно сформировать образ мужчин, способных к здоровым отношениям

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа Римский Франциск . Архивное фото
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ВАТИКАН, 23 ноя - РИА Новости. Папа римский Франциск в связи со всплеском сообщений в итальянских СМИ о случаях насилия в отношении женщин призвал работников медиа формировать своей работой "мужчин, способных к здоровым отношениям". Его слова передала пресс-служба.
В четверг понтифик принял на аудиенции представителей четырех итальянских объединений в сфере прессы, телевидения, радио и информационных технологий. По словам папы Франциска, сотрудники СМИ должны "простым и понятным языком напоминать, что, помимо новостей и сенсаций, всегда есть чувства, истории, реальные люди, которых следует уважать, как своих родственников".
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
Папа римский призвал не убивать будущее детей
5 ноября, 15:52
«

"Мы видим из очень печальных новостей в эти дни, из ужасных новостей о насилии в отношении женщин, насколько... необходимо воспитывать уважение и заботу: формировать мужчин, способных к здоровым отношениям", - заявил понтифик, слова которого привела служба печати Святого престола.

Вопрос насилия в отношении женщин оказался центральной темой итальянской повестки после недавнего громкого убийства 22-летней студентки Джулии Чеккеттин. В преступлении обвиняется ее бывший молодой человек. Поиски молодых людей велись неделю. Тело девушки с ножевыми ранениями обнаружили около озера на севере страны. Мужчину, Филиппо Туретту, арестовала немецкая полиция в районе Лейпцига. Как ожидается, его выдадут Италии в субботу. Другими громкими случаями за последнее время стала попытка изнасилования в центре Милана и нападение с кислотой в районе Комо.
По данным МВД, в Италии с начала года произошло 285 убийств, в 102 случаях жертвами преступлений стали женщины, из них 53 погибли от рук бывшего или нынешнего партнера.
При этом данные Евростата, которые приводят итальянские СМИ, говорят о том, что Италия находится на 12-м месте в Европе по статистике так называемых феминицидов, отставая от Франции, Австрии и Германии. Первенство по числу убитых женщин с большим отрывом удерживает Латвия.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
Папе римскому стало плохо во время аудиенции в Ватикане
6 ноября, 12:47
 
РелигияВ миреИталияЛейпцигМиланФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Евростат
 
 
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