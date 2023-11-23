https://ria.ru/20231123/osvobozhdenie1943-1911316938.html

РИА Новости подвело итоги мультимедийного проекта "Освобождение.1943"

РИА Новости подвело итоги мультимедийного проекта "Освобождение.1943" - РИА Новости, 23.11.2023

РИА Новости подвело итоги мультимедийного проекта "Освобождение.1943"

Итогам уникального мультимедийного проекта "Освобождение" был посвящен видеомост Москва — Донецк — Луганск — Мелитополь — Белгород, организованный в четверг... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T13:20

2023-11-23T13:20

2023-11-23T14:10

освобождение 1943

мультимедиа

донецк

москва

мелитополь

луганск

белгород

миа "россия сегодня"

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Москва, 23 ноя – РИА Новости. Итогам уникального мультимедийного проекта "Освобождение" был посвящен видеомост Москва — Донецк — Луганск — Мелитополь — Белгород, организованный в четверг медиагруппой "Россия сегодня". Участники обсудили значимость проекта в контексте современных событий, историю реализации в регионах и общественный резонанс в России и за рубежом. Проект посвящен истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков в 1943 г. и реализован агентством РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В его основе лежит богатейший фотоархив "Совинформбюро" 1941-1945 гг., правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". По каждому фотокадру было проведено историческое исследование, чтобы определить где и когда происходили отраженные события, а также кто изображен и при каких обстоятельствах. Важная часть проекта - подкаст "Освобождение", состоящий из 14 эпизодов. Они создавались совместно с ведущими историками и ежемесячно публиковались на сайте РИА Новости. В течение года было проведено 7 оригинальных фотовыставок. В реализации проекта приняли участие: музей-панорама "Сталинградская битва", Орловский, Донецкий и Мелитопольский краеведческие музеи, Донской государственный технический университет, художественный музей "Арт-Донбасс" г. Донецка, Волгоградский государственный технический университет, Луганский государственный университет им. В. Даля, Белгородский государственный университет и Орловский государственный университет. В каждом городе фотовыставка проходила в период, соответствующий фактическому периоду освобождения. Выставки увидели более 300 000 тысяч студентов и жителей регионов-участников. Кроме того, в феврале проект был показан в Посольстве РФ в Вашингтоне, США."Для нас этот проект имел особое значение, ведь миллионы наших сограждан смогли увидеть лица героев, неимоверной ценой гарантировавших им жизнь и будущее, и принесших нам Победу. "В основе проекта лежал уникальный фотоархив "Совинформбюро", предшественника нашей медиагруппы. Соответственно, наша роль была не только в освещении хода выставки, но и в её непосредственном смысловом и контентном наполнении", - прокомментировал генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Проект "Освобождение.1943" это дань памяти не только советским воинам, которые жертвовали своими жизнями ради спасения нашей страны, миллионов людей, ради того, чтобы враг не смел топтать поля нашей Родины. Это и дань уважения нашим корреспондентам, которые под пулями и осколками бомб и снарядов вели летопись тех героических операций, сохранили для нас лица советских солдат и офицеров, сломавших хорду фашистской Германии в степях нашего юга. Сегодня наши корреспонденты там же, в окопах и блиндажах СВО. Так же снимают подбитые леопарды и подвиги наших ребят. Уверен, новое освобождение уже близко", – подчеркнул в ходе видеомоста первый заместитель главного редактора Международной медиагруппы "Россия Сегодня" Сергей Кочетков."Проект Освобождение.1943", реализованный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, подводит итоги. В разных российских городах посетители выставки смогли познакомиться с экспозициями, созданными на основе уникальных фотографий из архива, который долгое время был скрыт от публики — Сталинградская битва, освобождение целого региона Советского Союза — юго-запада огромной страны — от немецко-фашистской захватнической армии", - отметил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. По его словам, кадры позволяют глубже разобраться в истории и прочувствовать настроение людей, которые не на жизнь, а на смерть сражались за Родину. "Фотографии — из большого архива "Совинформбюро". "Россия сегодня" дала возможность познакомиться с ним. Посетители выставки в Ростове-на-Дону, Луганске, Волгограде, Белгороде, Орле, Донецке, Мелитополе, в США проект оценили по достоинству. Доказательство — искренние и теплые отзывы людей разного возраста", - подчеркнул Роман Карманов."Всё, что связано с событиями военной поры, с подвигом воинов-освободителей, не подлежит забвению. Эта непреложная истина самое яркое своё подтверждение находит в музейных залах и фондах. Благодаря взаимодействию с информационным агентством "Россия сегодня" Орловщина стала участницей проекта, который имеет большое историко-воспитательное значение. На кадрах фотохроники, созданной военными корреспондентами Совинформбюро, запечатлены лица защитников Орла, жителей, которые восстанавливали город из руин в военные и послевоенные годы. Эти кадры делались под обстрелами и бомбежками. Главным героем каждой из тысяч военных фотографий был народ, вынесший на своих плечах тяжкое бремя войны, народ-победитель фашизма", - рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков."Проведение фотовыставки "Освобождение. Донецк" в Государственном бюджетном учреждении "Донецкий республиканский краеведческий музей" в рамках реализации проекта Освобождение" является актуальным в свете событий, происходящих в Донбассе. Подрастающее поколение должно помнить о подвиге солдата. Глядя на фотографии с тематикой освобождения Донбасса, ощущаешь всю ту боль, которую принесла война. Происходит осмысление военного подвига и трагедии народа", - отметила генеральный директор ГБУ "Донецкий республиканский краеведческий музей" Марина Максимчук."Работа фотовыставки в рамках проекта "Освобождение" от РИА Новости началась в стенах Далевского университета в памятную для нас дату - День освобождения Ворошиловграда. За время нахождения выставки в университете более 10 тысяч студентов, сотрудников, абитуриентов и их родителей, а также школьников ознакомились с архивными фотоработами. Приятно осознавать, что память о советском солдате запечатлена не только в их героических подвигах, но также в простых вещах", - поделился ректор ФГБОУ ВО "Луганский государственный университет имени Владимира Даля" Виктор Рябичев."В октябре в Мелитопольском краеведческом музее проходила фотовыставка "Освобождение.1943". В нашем музее были выставлены уникальные фотографии, на которых запечатлена истинная история, мужество и подвиг народа. Показан сложнейший путь, которым наши герои шли к Победе. На фотовыставке были представлены моменты освобождения Мелитополя, Запорожской области. Выставка фотографий того времени энергетически перекликается с современностью. Очень остро ощущается связь поколений, героизм дедов и мужество и самоотверженность уже их внуков, наших парней, которые каждый день стоят на защите нашей России, на защите нашей Запорожской области", - рассказала глава администрации Мелитопольского округа Запорожской области Галина Данильченко.В течение следующих двух лет планируется реализация проекта "Освобождение. Путь к Победе", который является продолжением событий 2023 г. и направлен на формирование и развитие единой исторической общности российских регионов, Республики Беларусь, а также вновь вошедших в Южный федеральный округ территорий. Кроме того, особое внимание планируется уделить роли советского тыла в общей Победе над фашизмом.

https://ria.ru/20231004/fotovystavka-1900383021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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