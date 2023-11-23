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В Кремле не стали комментировать причины переноса встреч ОПЕК и ОПЕК+ - РИА Новости, 23.11.2023
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12:44 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/opek-1911301374.html
В Кремле не стали комментировать причины переноса встреч ОПЕК и ОПЕК+
В Кремле не стали комментировать причины переноса встреч ОПЕК и ОПЕК+ - РИА Новости, 23.11.2023
В Кремле не стали комментировать причины переноса встреч ОПЕК и ОПЕК+
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о публикациях СМИ насчет причин переноса встреч ОПЕК и ОПЕК+ заявил, что Кремль традиционно не... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T12:44
2023-11-23T12:44
wti (нефть)
в мире
цены на нефть
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МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о публикациях СМИ насчет причин переноса встреч ОПЕК и ОПЕК+ заявил, что Кремль традиционно не комментирует информацию по таким встречам, контакты идут. Встречи ОПЕК и ОПЕК+ официально перенесены с 25 и 26 ноября на 30 ноября, следует из пресс-релиза организации. "Мы традиционно ничего не комментируем по этим встречам. Контакты идут", - заявил Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать публикацию Блумберг насчет того, что перенос встреч ОПЕК и ОПЕК+ связан с серьезными разногласиями. Агентство в среду сообщило со ссылкой на делегатов ОПЕК, что встреча, вероятно, перенесена из-за трудных переговоров Саудовской Аравии с другими членами об их уровнях добычи. На фоне этих сообщений мировые цены на нефть утром в четверг продолжали опускаться: по состоянию на 7.53 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,18% - до 80,99 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,06%, до 76,28 доллара. ОПЕК+ в рамках сделки с ноября 2022 года сокращает добычу на 2 миллиона баррелей от уровня августа того же года. Это решение действует до конца 2023 года. По итогам заседания 4 июня альянс объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей. У ряда стран ОПЕК+, включая РФ и Саудовскую Аравию, есть сокращения сверх квот, суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки. Они действуют до конца 2024 года. У Москвы и Эр-Рияда есть и дополнительные добровольные сокращения. Саудовская Аравия с июля сокращает свою добычу дополнительно на 1 миллион баррелей в сутки, пока решение действует до конца года. Россия в свою очередь с августа дополнительно сокращает нефтяной экспорт: в первый месяц на 500 тысяч баррелей в сутки, а в сентябре-декабре - на 300 тысяч баррелей в сутки.
https://ria.ru/20231113/neft-1909153531.html
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wti (нефть), в мире, цены на нефть, опек
WTI (нефть), В мире, Цены на нефть, ОПЕК
В Кремле не стали комментировать причины переноса встреч ОПЕК и ОПЕК+

Песков: Кремль традиционно не комментирует информацию о встречах ОПЕК и ОПЕК+

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК)
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Архивное фото
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МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о публикациях СМИ насчет причин переноса встреч ОПЕК и ОПЕК+ заявил, что Кремль традиционно не комментирует информацию по таким встречам, контакты идут.
Встречи ОПЕК и ОПЕК+ официально перенесены с 25 и 26 ноября на 30 ноября, следует из пресс-релиза организации.
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"Мы традиционно ничего не комментируем по этим встречам. Контакты идут", - заявил Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать публикацию Блумберг насчет того, что перенос встреч ОПЕК и ОПЕК+ связан с серьезными разногласиями.
Агентство в среду сообщило со ссылкой на делегатов ОПЕК, что встреча, вероятно, перенесена из-за трудных переговоров Саудовской Аравии с другими членами об их уровнях добычи. На фоне этих сообщений мировые цены на нефть утром в четверг продолжали опускаться: по состоянию на 7.53 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,18% - до 80,99 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,06%, до 76,28 доллара.
ОПЕК+ в рамках сделки с ноября 2022 года сокращает добычу на 2 миллиона баррелей от уровня августа того же года. Это решение действует до конца 2023 года. По итогам заседания 4 июня альянс объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей. У ряда стран ОПЕК+, включая РФ и Саудовскую Аравию, есть сокращения сверх квот, суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки. Они действуют до конца 2024 года.
У Москвы и Эр-Рияда есть и дополнительные добровольные сокращения. Саудовская Аравия с июля сокращает свою добычу дополнительно на 1 миллион баррелей в сутки, пока решение действует до конца года. Россия в свою очередь с августа дополнительно сокращает нефтяной экспорт: в первый месяц на 500 тысяч баррелей в сутки, а в сентябре-декабре - на 300 тысяч баррелей в сутки.
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