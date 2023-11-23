https://ria.ru/20231123/obmen-1911248336.html

СМИ узнали подробности схемы обмена пленными между ХАМАС и Израилем

СМИ узнали подробности схемы обмена пленными между ХАМАС и Израилем - РИА Новости, 23.11.2023

СМИ узнали подробности схемы обмена пленными между ХАМАС и Израилем

Первые два дня обмена пленными между палестинским движением ХАМАС и Израилем будут "тестовыми", к третьему дню может начаться обсуждение второго этапа, сообщает РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T10:23

2023-11-23T10:23

2023-11-23T10:23

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

египет

катар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906884249_171:0:2805:1481_1920x0_80_0_0_29e7b22128be1927540bfe29d5e46a10.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Первые два дня обмена пленными между палестинским движением ХАМАС и Израилем будут "тестовыми", к третьему дню может начаться обсуждение второго этапа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник. "Первые два дня освобождения заложников будут рассматриваться как "тестовый период"... чтобы убедиться, что процесс работает. К третьему дню, как ожидается, начнется активное обсуждение возможного второго этапа освобождения заложников, помимо первоначальной группы из 50 человек", - говорится в сообщении телеканала. Как утверждает собеседник телеканала, в рамках сделки заложников будут передавать Красному Кресту, который будет направлять их к соответствующему пограничному пункту в зависимости от месторасположения пленных, большинство из 50 заложников попадут в Египет. Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли в среду первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Сообщалось, что прекращение огня вступит в силу в четверг. Позднее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщило, что оно начнется не раньше пятницы.

https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html

https://ria.ru/20231122/konflikt-1911018303.html

израиль

египет

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, египет, катар