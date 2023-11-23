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СМИ узнали подробности схемы обмена пленными между ХАМАС и Израилем - РИА Новости, 23.11.2023
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10:23 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/obmen-1911248336.html
СМИ узнали подробности схемы обмена пленными между ХАМАС и Израилем
СМИ узнали подробности схемы обмена пленными между ХАМАС и Израилем - РИА Новости, 23.11.2023
СМИ узнали подробности схемы обмена пленными между ХАМАС и Израилем
Первые два дня обмена пленными между палестинским движением ХАМАС и Израилем будут "тестовыми", к третьему дню может начаться обсуждение второго этапа, сообщает РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T10:23
2023-11-23T10:23
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
египет
катар
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Первые два дня обмена пленными между палестинским движением ХАМАС и Израилем будут "тестовыми", к третьему дню может начаться обсуждение второго этапа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник. "Первые два дня освобождения заложников будут рассматриваться как "тестовый период"... чтобы убедиться, что процесс работает. К третьему дню, как ожидается, начнется активное обсуждение возможного второго этапа освобождения заложников, помимо первоначальной группы из 50 человек", - говорится в сообщении телеканала. Как утверждает собеседник телеканала, в рамках сделки заложников будут передавать Красному Кресту, который будет направлять их к соответствующему пограничному пункту в зависимости от месторасположения пленных, большинство из 50 заложников попадут в Египет. Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли в среду первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Сообщалось, что прекращение огня вступит в силу в четверг. Позднее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщило, что оно начнется не раньше пятницы.
https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html
https://ria.ru/20231122/konflikt-1911018303.html
израиль
египет
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, египет, катар
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Египет, Катар
СМИ узнали подробности схемы обмена пленными между ХАМАС и Израилем

CNN: первые два дня обмена пленными между ХАМАС и Израилем будут тестовыми

© AP Photo / Petros GiannakourisФотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Первые два дня обмена пленными между палестинским движением ХАМАС и Израилем будут "тестовыми", к третьему дню может начаться обсуждение второго этапа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.
"Первые два дня освобождения заложников будут рассматриваться как "тестовый период"... чтобы убедиться, что процесс работает. К третьему дню, как ожидается, начнется активное обсуждение возможного второго этапа освобождения заложников, помимо первоначальной группы из 50 человек", - говорится в сообщении телеканала.
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Как утверждает собеседник телеканала, в рамках сделки заложников будут передавать Красному Кресту, который будет направлять их к соответствующему пограничному пункту в зависимости от месторасположения пленных, большинство из 50 заложников попадут в Египет.
Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли в среду первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Сообщалось, что прекращение огня вступит в силу в четверг. Позднее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщило, что оно начнется не раньше пятницы.
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В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЕгипетКатар
 
 
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