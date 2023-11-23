СМИ узнали подробности схемы обмена пленными между ХАМАС и Израилем
CNN: первые два дня обмена пленными между ХАМАС и Израилем будут тестовыми
© AP Photo / Petros GiannakourisФотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве
© AP Photo / Petros Giannakouris
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Первые два дня обмена пленными между палестинским движением ХАМАС и Израилем будут "тестовыми", к третьему дню может начаться обсуждение второго этапа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.
"Первые два дня освобождения заложников будут рассматриваться как "тестовый период"... чтобы убедиться, что процесс работает. К третьему дню, как ожидается, начнется активное обсуждение возможного второго этапа освобождения заложников, помимо первоначальной группы из 50 человек", - говорится в сообщении телеканала.
Как утверждает собеседник телеканала, в рамках сделки заложников будут передавать Красному Кресту, который будет направлять их к соответствующему пограничному пункту в зависимости от месторасположения пленных, большинство из 50 заложников попадут в Египет.
Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли в среду первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Сообщалось, что прекращение огня вступит в силу в четверг. Позднее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщило, что оно начнется не раньше пятницы.