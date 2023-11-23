Бочкарев: в Москве построят 14,5 миллиона "квадратов" недвижимости
© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
МОСКВА, 23 ноя - РИА Недвижимость. В Москве за десять месяцев 2023 года Мосгосстройнадзор выдал 557 разрешений на строительство 14,5 миллиона квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"На сегодняшний день строительная отрасль сохраняет высокие темпы по ключевым направлениям и является одним из драйверов развития экономики столицы. В общей сложности с начала года городские и частные застройщики инициировали возведение 14,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было разрешено строительство объектов общей площадью 13,4 миллиона квадратных метров", ‒ приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
Заммэра добавил, что более 67% ‒ почти 9,8 миллиона "квадратов" - приходится на проекты инвесторов. Девелоперы готовы предложить не только жилье, но и объекты социальной, деловой, коммерческой и промышленной инфраструктуры. "В ближайшие годы за счет внебюджетных средств в разных районах столицы построят 50 образовательных, восемь медицинских, семь спортивных, 39 деловых и восемь производственных объектов", ‒ уточнил Бочкарев.
В Южнопортовом районе возведут учебный корпус с детским садом на 500 мест, в Митине и Молжаниновском районе ‒ дошкольные организации на 235 и 350 детей соответственно, в Западном Дегунине ‒ школу на 1050 человек. Офисный квартал построят в районе Кунцево на территории "Сберсити", а на месте бывшей промзоны Центра информатики и электроники в Зеленограде разместят логистический комплекс, указывается в сообщении.
В нем уточняется, что больше всего разрешений на строительство капитальных объектов с начала года выдано в Троицком и Новомосковском округах (107 документов), а также на западе (78) и на юго-востоке Москвы (58).