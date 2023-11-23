https://ria.ru/20231123/napadenie-1911422561.html
В Дагестане пенсионер напал на жену и ранил сына ножом
В Дагестане пенсионер напал на жену и ранил сына ножом - РИА Новости, 23.11.2023
В Дагестане пенсионер напал на жену и ранил сына ножом
Пожилой мужчина в Дагестане набросился на супругу за ужином и стал ее душить, а затем ранил ножом сына, который заступился за мать, сообщили в четверг в... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T18:20
2023-11-23T18:20
2023-11-23T18:26
происшествия
буйнакск
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МАХАЧКАЛА, 23 ноя - РИА Новости. Пожилой мужчина в Дагестане набросился на супругу за ужином и стал ее душить, а затем ранил ножом сына, который заступился за мать, сообщили в четверг в пресс-службе МВД республики. В полицию города Буйнакска поступила информация о том, что 53-летний местный житель доставлен в медучреждение с ножевым ранением грудной клетки. "Установлено, что накануне мужчина находился дома с родителями. За ужином его 85-летний отец, недовольный приготовленным, учинил скандал матери. Пожилой мужчина накинулся на супругу и стал душить. Их сын оттащил его в другую комнату и пытался успокоить, но пенсионер схватил лежавший на столе нож и нанес ему удар", - говорится в сообщении. Нож полицейские изъяли, ведется следствие.
https://ria.ru/20231019/namin-1903858225.html
буйнакск
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происшествия, буйнакск
В Дагестане пенсионер напал на жену и ранил сына ножом
В Дагестане 85-летний мужчина напал на жену из-за ужина и ранил сына ножом