https://ria.ru/20231123/napadenie-1911422561.html

В Дагестане пенсионер напал на жену и ранил сына ножом

В Дагестане пенсионер напал на жену и ранил сына ножом - РИА Новости, 23.11.2023

В Дагестане пенсионер напал на жену и ранил сына ножом

Пожилой мужчина в Дагестане набросился на супругу за ужином и стал ее душить, а затем ранил ножом сына, который заступился за мать, сообщили в четверг в... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T18:20

2023-11-23T18:20

2023-11-23T18:26

происшествия

буйнакск

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МАХАЧКАЛА, 23 ноя - РИА Новости. Пожилой мужчина в Дагестане набросился на супругу за ужином и стал ее душить, а затем ранил ножом сына, который заступился за мать, сообщили в четверг в пресс-службе МВД республики. В полицию города Буйнакска поступила информация о том, что 53-летний местный житель доставлен в медучреждение с ножевым ранением грудной клетки. "Установлено, что накануне мужчина находился дома с родителями. За ужином его 85-летний отец, недовольный приготовленным, учинил скандал матери. Пожилой мужчина накинулся на супругу и стал душить. Их сын оттащил его в другую комнату и пытался успокоить, но пенсионер схватил лежавший на столе нож и нанес ему удар", - говорится в сообщении. Нож полицейские изъяли, ведется следствие.

https://ria.ru/20231019/namin-1903858225.html

буйнакск

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, буйнакск