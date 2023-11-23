Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане пенсионер напал на жену и ранил сына ножом - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:20 23.11.2023 (обновлено: 18:26 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/napadenie-1911422561.html
В Дагестане пенсионер напал на жену и ранил сына ножом
В Дагестане пенсионер напал на жену и ранил сына ножом - РИА Новости, 23.11.2023
В Дагестане пенсионер напал на жену и ранил сына ножом
Пожилой мужчина в Дагестане набросился на супругу за ужином и стал ее душить, а затем ранил ножом сына, который заступился за мать, сообщили в четверг в... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T18:20
2023-11-23T18:26
происшествия
буйнакск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg
МАХАЧКАЛА, 23 ноя - РИА Новости. Пожилой мужчина в Дагестане набросился на супругу за ужином и стал ее душить, а затем ранил ножом сына, который заступился за мать, сообщили в четверг в пресс-службе МВД республики. В полицию города Буйнакска поступила информация о том, что 53-летний местный житель доставлен в медучреждение с ножевым ранением грудной клетки. "Установлено, что накануне мужчина находился дома с родителями. За ужином его 85-летний отец, недовольный приготовленным, учинил скандал матери. Пожилой мужчина накинулся на супругу и стал душить. Их сын оттащил его в другую комнату и пытался успокоить, но пенсионер схватил лежавший на столе нож и нанес ему удар", - говорится в сообщении. Нож полицейские изъяли, ведется следствие.
https://ria.ru/20231019/namin-1903858225.html
буйнакск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f37aaed0720f5f8f0ebe30fd55b6f768.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, буйнакск
Происшествия, Буйнакск
В Дагестане пенсионер напал на жену и ранил сына ножом

В Дагестане 85-летний мужчина напал на жену из-за ужина и ранил сына ножом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль . Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 23 ноя - РИА Новости. Пожилой мужчина в Дагестане набросился на супругу за ужином и стал ее душить, а затем ранил ножом сына, который заступился за мать, сообщили в четверг в пресс-службе МВД республики.
В полицию города Буйнакска поступила информация о том, что 53-летний местный житель доставлен в медучреждение с ножевым ранением грудной клетки.
"Установлено, что накануне мужчина находился дома с родителями. За ужином его 85-летний отец, недовольный приготовленным, учинил скандал матери. Пожилой мужчина накинулся на супругу и стал душить. Их сын оттащил его в другую комнату и пытался успокоить, но пенсионер схватил лежавший на столе нож и нанес ему удар", - говорится в сообщении.
Нож полицейские изъяли, ведется следствие.
Роман Микоян
Трагедия в семье Намина: что уже известно о двойном убийстве в Подмосковье
19 октября, 15:34
 
ПроисшествияБуйнакск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала