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Погоня за лихачом в Пермском крае обернулась тараном и 13 протоколами
Погоня за лихачом в Пермском крае обернулась тараном и 13 протоколами - РИА Новости, 23.11.2023
Погоня за лихачом в Пермском крае обернулась тараном и 13 протоколами
Пермская полиция задержала лихача, который во время погони протаранил машину ДПС и скрылся - на него завели 13 административных материалов, сообщает "МВД... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T10:50
2023-11-23T10:50
2023-11-23T10:50
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ПЕРМЬ, 23 ноя - РИА Новости. Пермская полиция задержала лихача, который во время погони протаранил машину ДПС и скрылся - на него завели 13 административных материалов, сообщает "МВД Медиа". По данным ведомства, полицейские в пермских Березниках заметили иномарку, которая пересекла двойную сплошную линию. Они посигналили водителю, чтобы он остановился, но мужчина только прибывал газу. Началась погоня, водитель временами мчался по "встречке", семь раз проезжал на "красный". В какой-то момент наряд попытался прижать нарушителя к обочине, но водитель, столкнувшись с полицейским авто, уехал. После розыска иномарку нашли в Добрянке. Сидевший за рулём мужчина, заметив автоинспекторов, выбежал из машины, но его поймали. "В Пермском крае задержан водитель, который, уходя от погони, совершил ДТП со служебным транспортом. Сотрудники полиции составили в отношении него 13 административных материалов. Решается вопрос о возбуждении дела по части 1 статьи 264.1 (управление транспортным средством в состоянии опьянения)", - говорится в релизе. Нарушитель сейчас отбывает семь суток административного ареста. Известно, что 38-летний пермяк ранее был лишен водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования на опьянение.
https://ria.ru/20231110/vnedorozhnik-1908666291.html
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происшествия, авто, пермский край, березники, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Пермский край, Березники, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Погоня за лихачом в Пермском крае обернулась тараном и 13 протоколами
МВД: полиция Пермского края задержала протаранившего машину ДПС лихача