https://ria.ru/20231123/muzey-1911321603.html

В Пушкинском музее призвали поднять вопрос о перемещении музейных ценностей

В Пушкинском музее призвали поднять вопрос о перемещении музейных ценностей - РИА Новости, 23.11.2023

В Пушкинском музее призвали поднять вопрос о перемещении музейных ценностей

Директор ГМИИ имени Пушкина Елизавета Лихачева заявила о необходимости поднять вопрос о перемещении музейных ценностей, так как в случае любых изменений в... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T13:38

2023-11-23T13:38

2023-11-23T13:38

культура

западная европа

елизавета лихачева

россия

европа

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Директор ГМИИ имени Пушкина Елизавета Лихачева заявила о необходимости поднять вопрос о перемещении музейных ценностей, так как в случае любых изменений в отношениях России с другими странами, особенно с Западной Европой, неизменно обсуждается проблема возврата коллекций. "На мой взгляд, важно поднять вопрос о перемещенных (музейных - ред.) ценностях, потому что каждый раз в случае любых изменений отношений с окружающими нас странами, особенно с Западной Европой, неизменно поднимается вопрос о возврате коллекций", - сказала Лихачева на круглом столе Совета Федерации "Глобальная схватка за ценности и информационная политика: внешние и внутренние аспекты". По словам директора Пушкинского музея, ее коллеги из Европы регулярно поднимают тему экспонирования своих культурных ценностей в таких российских музеях, как Эрмитаж или Пушкинский музей.

https://ria.ru/20231123/zoloto-1911217560.html

западная европа

россия

европа

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западная европа, елизавета лихачева, россия, европа, совет федерации рф