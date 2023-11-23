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В Пушкинском музее призвали поднять вопрос о перемещении музейных ценностей
В Пушкинском музее призвали поднять вопрос о перемещении музейных ценностей - РИА Новости, 23.11.2023
В Пушкинском музее призвали поднять вопрос о перемещении музейных ценностей
Директор ГМИИ имени Пушкина Елизавета Лихачева заявила о необходимости поднять вопрос о перемещении музейных ценностей, так как в случае любых изменений в... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T13:38
2023-11-23T13:38
2023-11-23T13:38
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западная европа
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Директор ГМИИ имени Пушкина Елизавета Лихачева заявила о необходимости поднять вопрос о перемещении музейных ценностей, так как в случае любых изменений в отношениях России с другими странами, особенно с Западной Европой, неизменно обсуждается проблема возврата коллекций. "На мой взгляд, важно поднять вопрос о перемещенных (музейных - ред.) ценностях, потому что каждый раз в случае любых изменений отношений с окружающими нас странами, особенно с Западной Европой, неизменно поднимается вопрос о возврате коллекций", - сказала Лихачева на круглом столе Совета Федерации "Глобальная схватка за ценности и информационная политика: внешние и внутренние аспекты". По словам директора Пушкинского музея, ее коллеги из Европы регулярно поднимают тему экспонирования своих культурных ценностей в таких российских музеях, как Эрмитаж или Пушкинский музей.
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западная европа, елизавета лихачева, россия, европа, совет федерации рф
Культура, Западная Европа, Елизавета Лихачева, Россия, Европа, Совет Федерации РФ
В Пушкинском музее призвали поднять вопрос о перемещении музейных ценностей
Глава Пушкинского музея: нужно поднять вопрос о перемещении музейных ценностей