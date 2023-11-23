https://ria.ru/20231123/moshenniki-1911441939.html
Роскомнадзор предупредил об уловках мошенников во время черной пятницы
Роскомнадзор предупредил об уловках мошенников во время черной пятницы - РИА Новости, 23.11.2023
Роскомнадзор предупредил об уловках мошенников во время черной пятницы
Роскомнадзор рассказал, как не попасться на уловки мошенников во время "черной пятницы": онлайн-покупателям стоит читать отзывы, не доверять плохо работающим... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T19:43
2023-11-23T19:43
2023-11-23T19:49
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор рассказал, как не попасться на уловки мошенников во время "черной пятницы": онлайн-покупателям стоит читать отзывы, не доверять плохо работающим сайтам, а также не поддаваться на провокации о больших скидках и выгодных предложениях, сообщил регулятор в своем Telegram-канале. "В погоне за скидками мы иногда теряем бдительность и вместо выгодной покупки можем лишиться денег или передать в руки злоумышленников свои персональные данные. В преддверии распродаж подготовили для вас рекомендации, которые стоит учесть при совершении покупок в интернете", - говорится в сообщении. Отмечается, что желающим приобрести онлайн-покупки не следует переходить по подозрительным ссылкам в социальных сетях или на форумах, доверять плохо работающим сайтам, поддаваться на провокации. Нужно внимательно изучать все условия, обращать внимание на название сайта в адресной строке, а также читать отзывы и смотреть, с какой периодичностью они публиковались: "Большое количество комментариев за короткий промежуток времени может указывать на то, что написаны они злоумышленниками". Регулятор уточнил, что если сайт подходит хотя бы под один из указанных критериев, то это повод отказаться от предоставления личной информации. Кроме того, ведомство рекомендовало ознакомиться с правовыми аспектами защиты прав потребителей перед покупками на сайте Роскомнадзора.
https://ria.ru/20231123/chernaya_pyatnitsa-1911191485.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор предупредил об уловках мошенников во время черной пятницы
Роскомнадзор: мошенники во время черной пятницы провоцируют большими скидками
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Роскомнадзор рассказал, как не попасться на уловки мошенников во время "черной пятницы": онлайн-покупателям стоит читать отзывы, не доверять плохо работающим сайтам, а также не поддаваться на провокации о больших скидках и выгодных предложениях, сообщил регулятор в своем Telegram-канале
.
"В погоне за скидками мы иногда теряем бдительность и вместо выгодной покупки можем лишиться денег или передать в руки злоумышленников свои персональные данные. В преддверии распродаж подготовили для вас рекомендации, которые стоит учесть при совершении покупок в интернете", - говорится в сообщении.
Отмечается, что желающим приобрести онлайн-покупки не следует переходить по подозрительным ссылкам в социальных сетях или на форумах, доверять плохо работающим сайтам, поддаваться на провокации. Нужно внимательно изучать все условия, обращать внимание на название сайта в адресной строке, а также читать отзывы и смотреть, с какой периодичностью они публиковались: "Большое количество комментариев за короткий промежуток времени может указывать на то, что написаны они злоумышленниками".
Регулятор уточнил, что если сайт подходит хотя бы под один из указанных критериев, то это повод отказаться от предоставления личной информации.
Кроме того, ведомство рекомендовало ознакомиться с правовыми аспектами защиты прав потребителей перед покупками на сайте Роскомнадзора.