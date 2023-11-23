https://ria.ru/20231123/moldaviya-1911448710.html

Молдавская оппозиция раскритиковала власти

Молдавская оппозиция раскритиковала власти - РИА Новости, 23.11.2023

Молдавская оппозиция раскритиковала власти

Власти Молдавии рискуют нейтральным статусом страны в угоду мировой политической конъюнктуре, заявила и.о. председателя оппозиционной партии "Возрождение"... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T20:34

2023-11-23T20:34

2023-11-23T20:34

в мире

молдавия

майя санду

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КИШИНЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Власти Молдавии рискуют нейтральным статусом страны в угоду мировой политической конъюнктуре, заявила и.о. председателя оппозиционной партии "Возрождение" Наталья Параска в Telegram-канале.Ранее пресс-служба молдавского минобороны сообщала, что глава военного ведомства республики Анатолий Носатый 21-23 ноября находился с визитом в Анкаре, где принял участие в Совещании министров обороны Юго-Восточной Европы (SEDM). В ходе мероприятия участники подписали документ о присоединении Молдавии к Процессу SEDM в качестве полноправного члена. Уточнялось, что SEDM является региональной инициативой, которая способствует укреплению отношений военно-политического сотрудничества и поддержанию стабильности и безопасности в Юго-Восточной Европе. "Досадно видеть, как нынешняя власть рискует нашим нейтральным статусом в угоду мировой политической конъюнктуре. Стало известно, что Молдавия присоединяется к Совещанию министров обороны Юго-Восточной Европы (SEDM). Видимо, руководство страны забыло, что наша конституция провозглашает статус строгого нейтралитета, хотя, скорее всего, оно на это попросту наплевало", - написала Параска в своем Telegram-канале. По ее мнению, всё, чего желают граждане Молдавии, это мир и стабильность. "Нам необходимы мирные условия для жизни, а не участие в чужих конфликтах. Поэтому мы призываем нашу власть сохранить статус нейтралитета и не вступать в военные блоки по всему миру", - заключила Параска. Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступает оппозиция. Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), неформальным лидером которой является президент Санду, в стране стали часто проводится учения с участием военных США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это помогает укрепить обороноспособность страны.

https://ria.ru/20231106/moldavia-1907782906.html

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

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в мире, молдавия, майя санду