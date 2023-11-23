https://ria.ru/20231123/maksudov-1911362160.html

МИД России выразил соболезнования после гибели журналиста Максудова

МИД России выразил соболезнования после гибели журналиста Максудова - РИА Новости, 23.11.2023

МИД России выразил соболезнования после гибели журналиста Максудова

МИД РФ выразил соболезнования в связи с гибелью журналиста "России 24" Бориса Максудова и назвал ее невосполнимой утратой для всего журналистского сообщества... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T15:30

2023-11-23T15:30

2023-11-23T16:27

россия

борис максудов

вооруженные силы украины

запорожская область

специальная военная операция на украине

происшествия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. МИД РФ выразил соболезнования в связи с гибелью журналиста "России 24" Бориса Максудова и назвал ее невосполнимой утратой для всего журналистского сообщества России."Скорбим о безвременной кончине корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Максудова. Это невосполнимая утрата для всего журналистского сообщества России. Память о нем, как о талантливом профессионале и яркой творческой личности, навсегда останется в наших сердцах", - сообщило министерство на своем сайте.По словам ведомства, "именно благодаря его самоотверженной работе мир мог видеть правду о том, что происходит на линии боевого соприкосновения", о террористических методах, используемых преступным киевским режимом против гражданских лиц, в том числе журналистов."Выражаем искренние соболезнования его родным и близким", - добавили в министерстве.Минобороны России в среду сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Максудов получил осколочные ранения, он был эвакуирован, ему была оказана помощь. На следующий день журналист Владимир Соловьев сообщил о том, что Максудов скончался от полученных ранений.

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россия, борис максудов, вооруженные силы украины, запорожская область, происшествия