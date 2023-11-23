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МИД России выразил соболезнования после гибели журналиста Максудова
МИД России выразил соболезнования после гибели журналиста Максудова - РИА Новости, 23.11.2023
МИД России выразил соболезнования после гибели журналиста Максудова
МИД РФ выразил соболезнования в связи с гибелью журналиста "России 24" Бориса Максудова и назвал ее невосполнимой утратой для всего журналистского сообщества... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T15:30
2023-11-23T15:30
2023-11-23T16:27
россия
борис максудов
вооруженные силы украины
запорожская область
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происшествия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. МИД РФ выразил соболезнования в связи с гибелью журналиста "России 24" Бориса Максудова и назвал ее невосполнимой утратой для всего журналистского сообщества России."Скорбим о безвременной кончине корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Максудова. Это невосполнимая утрата для всего журналистского сообщества России. Память о нем, как о талантливом профессионале и яркой творческой личности, навсегда останется в наших сердцах", - сообщило министерство на своем сайте.По словам ведомства, "именно благодаря его самоотверженной работе мир мог видеть правду о том, что происходит на линии боевого соприкосновения", о террористических методах, используемых преступным киевским режимом против гражданских лиц, в том числе журналистов."Выражаем искренние соболезнования его родным и близким", - добавили в министерстве.Минобороны России в среду сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Максудов получил осколочные ранения, он был эвакуирован, ему была оказана помощь. На следующий день журналист Владимир Соловьев сообщил о том, что Максудов скончался от полученных ранений.
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россия, борис максудов, вооруженные силы украины, запорожская область, происшествия
Россия, Борис Максудов, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
МИД России выразил соболезнования после гибели журналиста Максудова
МИД РФ выразил соболезнования после гибели военкора "России 24" Максудова