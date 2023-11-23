https://ria.ru/20231123/maksudov-1911268791.html

Скабеева рассказала, каким был погибший журналист "России 24" Максудов

Скабеева рассказала, каким был погибший журналист "России 24" Максудов - РИА Новости, 23.11.2023

Скабеева рассказала, каким был погибший журналист "России 24" Максудов

Ведущая ток-шоу "60 минут" Ольга Скабеева, говоря о погибшем журналисте "России 24" Борисе Максудове, заявила, что он был светлым и добрым человеком, с... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T11:23

2023-11-23T11:23

2023-11-23T18:48

специальная военная операция на украине

запорожская область

ольга скабеева

борис максудов

вооруженные силы украины

соловьев владимир (журналист)

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Ведущая ток-шоу "60 минут" Ольга Скабеева, говоря о погибшем журналисте "России 24" Борисе Максудове, заявила, что он был светлым и добрым человеком, с гордостью делал сюжеты про армию. Сообщение приведено в Telegram.Раненный после удара ВСУ корреспондент "России 24" Борис Максудов скончался, сообщил ранее журналист Владимир Соловьев. "Наш коллега, друг и товарищ - военный корреспондент "России 24" Борис Максудов скончался. Ранения, которые Боря получил в Запорожской области, снимая репортаж на линии фронта, - оказались несовместимы с жизнью. Врачи пытались спасти, но не смогли. Перед ранением Борис успел прислать в редакцию свой материал. Вот его последние съёмки", - написала Скабеева.По ее словам, они с Борисом были постоянно на связи, и он часто присылал комментарии, записывал людей, которые передают привет из окопов. "Не унывал. И говорил, что с гордостью делает сюжеты про армию. Очень светлый, очень добрый и очень весёлый парень. Последний раз с ним ехала в лифте, и Боря сказал: я снова - на фронт, до встречи в эфире. 18 ноября Боре исполнилось 38. Светлая память. Соболезнования родным и близким. Слова подобрать невозможно", - подчеркнула Скабеева.

https://ria.ru/20231123/szhr-1911250347.html

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запорожская область, ольга скабеева, борис максудов, вооруженные силы украины, соловьев владимир (журналист)