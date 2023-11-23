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Скабеева рассказала, каким был погибший журналист "России 24" Максудов - РИА Новости, 23.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:23 23.11.2023 (обновлено: 18:48 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/maksudov-1911268791.html
Скабеева рассказала, каким был погибший журналист "России 24" Максудов
Скабеева рассказала, каким был погибший журналист "России 24" Максудов - РИА Новости, 23.11.2023
Скабеева рассказала, каким был погибший журналист "России 24" Максудов
Ведущая ток-шоу "60 минут" Ольга Скабеева, говоря о погибшем журналисте "России 24" Борисе Максудове, заявила, что он был светлым и добрым человеком, с... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T11:23
2023-11-23T18:48
специальная военная операция на украине
запорожская область
ольга скабеева
борис максудов
вооруженные силы украины
соловьев владимир (журналист)
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Ведущая ток-шоу "60 минут" Ольга Скабеева, говоря о погибшем журналисте "России 24" Борисе Максудове, заявила, что он был светлым и добрым человеком, с гордостью делал сюжеты про армию. Сообщение приведено в Telegram.Раненный после удара ВСУ корреспондент "России 24" Борис Максудов скончался, сообщил ранее журналист Владимир Соловьев. &quot;Наш коллега, друг и товарищ - военный корреспондент &quot;России 24&quot; Борис Максудов скончался. Ранения, которые Боря получил в Запорожской области, снимая репортаж на линии фронта, - оказались несовместимы с жизнью. Врачи пытались спасти, но не смогли. Перед ранением Борис успел прислать в редакцию свой материал. Вот его последние съёмки&quot;, - написала Скабеева.По ее словам, они с Борисом были постоянно на связи, и он часто присылал комментарии, записывал людей, которые передают привет из окопов. "Не унывал. И говорил, что с гордостью делает сюжеты про армию. Очень светлый, очень добрый и очень весёлый парень. Последний раз с ним ехала в лифте, и Боря сказал: я снова - на фронт, до встречи в эфире. 18 ноября Боре исполнилось 38. Светлая память. Соболезнования родным и близким. Слова подобрать невозможно", - подчеркнула Скабеева.
https://ria.ru/20231123/szhr-1911250347.html
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запорожская область, ольга скабеева, борис максудов, вооруженные силы украины, соловьев владимир (журналист)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Ольга Скабеева, Борис Максудов, Вооруженные силы Украины, Соловьев Владимир (журналист)
Скабеева рассказала, каким был погибший журналист "России 24" Максудов

Скабеева о Максудове: был светлым и добрым, с гордостью делал сюжеты про армию

© Слуцкий/TelegramКорреспондент "России 24" Борис Максудов
Корреспондент России 24 Борис Максудов
© Слуцкий/Telegram
Корреспондент "России 24" Борис Максудов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Ведущая ток-шоу "60 минут" Ольга Скабеева, говоря о погибшем журналисте "России 24" Борисе Максудове, заявила, что он был светлым и добрым человеком, с гордостью делал сюжеты про армию. Сообщение приведено в Telegram.
Раненный после удара ВСУ корреспондент "России 24" Борис Максудов скончался, сообщил ранее журналист Владимир Соловьев.
«

"Наш коллега, друг и товарищ - военный корреспондент "России 24" Борис Максудов скончался. Ранения, которые Боря получил в Запорожской области, снимая репортаж на линии фронта, - оказались несовместимы с жизнью. Врачи пытались спасти, но не смогли. Перед ранением Борис успел прислать в редакцию свой материал. Вот его последние съёмки", - написала Скабеева.

По ее словам, они с Борисом были постоянно на связи, и он часто присылал комментарии, записывал людей, которые передают привет из окопов.
"Не унывал. И говорил, что с гордостью делает сюжеты про армию. Очень светлый, очень добрый и очень весёлый парень. Последний раз с ним ехала в лифте, и Боря сказал: я снова - на фронт, до встречи в эфире. 18 ноября Боре исполнилось 38. Светлая память. Соболезнования родным и близким. Слова подобрать невозможно", - подчеркнула Скабеева.
Корреспондент России 24 Борис Максудов
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Вчера, 10:31
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьОльга СкабееваБорис МаксудовВооруженные силы УкраиныСоловьев Владимир (журналист)
 
 
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