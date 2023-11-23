https://ria.ru/20231123/lipetsk-1911401761.html

Липецкие депутаты одобрили социальные инициативы губернатора

Липецкие депутаты одобрили социальные инициативы губернатора - РИА Новости, 23.11.2023

Липецкие депутаты одобрили социальные инициативы губернатора

Депутаты Липецкого областного Совета поддержали в четверг социальные инициативы губернатора области Игоря Артамонова, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T17:25

2023-11-23T17:25

2023-11-23T17:25

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 23 ноя – РИА Новости. Депутаты Липецкого областного Совета поддержали в четверг социальные инициативы губернатора области Игоря Артамонова, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В числе инициатив – увеличение ежегодной выплаты на транспортные расходы жителям, получающим процедуры гемодиализа в специальных центрах. Еще один законопроект регламентирует механизм предоставления бесплатных земельных участков многодетным семьям участников специальной военной операции. К участникам СВО, которые имеют трех и более детей, при получении участка теперь не будут предъявляться требования о необходимости проживания на территории области более трех лет и о совместном проживании детей с заявителем. Также с согласия граждан устанавливается возможность предоставления участков в других муниципалитетах, где они постоянно не проживают. "Механизмы социальной поддержки граждан постоянно совершенствуются и дорабатываются в соответствии с текущей ситуацией, федеральными нововведениями, а также на основе просьб и обращений жителей Липецкой области", – сказал Артамонов.

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

игорь артамонов, липецкая область