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Липецкие депутаты одобрили социальные инициативы губернатора - РИА Новости, 23.11.2023
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Липецкая область
 
17:25 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/lipetsk-1911401761.html
Липецкие депутаты одобрили социальные инициативы губернатора
Липецкие депутаты одобрили социальные инициативы губернатора - РИА Новости, 23.11.2023
Липецкие депутаты одобрили социальные инициативы губернатора
Депутаты Липецкого областного Совета поддержали в четверг социальные инициативы губернатора области Игоря Артамонова, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T17:25
2023-11-23T17:25
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 23 ноя – РИА Новости. Депутаты Липецкого областного Совета поддержали в четверг социальные инициативы губернатора области Игоря Артамонова, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В числе инициатив – увеличение ежегодной выплаты на транспортные расходы жителям, получающим процедуры гемодиализа в специальных центрах. Еще один законопроект регламентирует механизм предоставления бесплатных земельных участков многодетным семьям участников специальной военной операции. К участникам СВО, которые имеют трех и более детей, при получении участка теперь не будут предъявляться требования о необходимости проживания на территории области более трех лет и о совместном проживании детей с заявителем. Также с согласия граждан устанавливается возможность предоставления участков в других муниципалитетах, где они постоянно не проживают. "Механизмы социальной поддержки граждан постоянно совершенствуются и дорабатываются в соответствии с текущей ситуацией, федеральными нововведениями, а также на основе просьб и обращений жителей Липецкой области", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, липецкая область
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область

Липецкие депутаты одобрили социальные инициативы губернатора

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 23 ноя – РИА Новости. Депутаты Липецкого областного Совета поддержали в четверг социальные инициативы губернатора области Игоря Артамонова, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В числе инициатив – увеличение ежегодной выплаты на транспортные расходы жителям, получающим процедуры гемодиализа в специальных центрах. Еще один законопроект регламентирует механизм предоставления бесплатных земельных участков многодетным семьям участников специальной военной операции. К участникам СВО, которые имеют трех и более детей, при получении участка теперь не будут предъявляться требования о необходимости проживания на территории области более трех лет и о совместном проживании детей с заявителем. Также с согласия граждан устанавливается возможность предоставления участков в других муниципалитетах, где они постоянно не проживают.
«
"Механизмы социальной поддержки граждан постоянно совершенствуются и дорабатываются в соответствии с текущей ситуацией, федеральными нововведениями, а также на основе просьб и обращений жителей Липецкой области", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая область
 
 
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