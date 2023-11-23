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Липецкие депутаты одобрили социальные инициативы губернатора
Липецкие депутаты одобрили социальные инициативы губернатора - РИА Новости, 23.11.2023
Липецкие депутаты одобрили социальные инициативы губернатора
Депутаты Липецкого областного Совета поддержали в четверг социальные инициативы губернатора области Игоря Артамонова, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T17:25
2023-11-23T17:25
2023-11-23T17:25
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 23 ноя – РИА Новости. Депутаты Липецкого областного Совета поддержали в четверг социальные инициативы губернатора области Игоря Артамонова, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В числе инициатив – увеличение ежегодной выплаты на транспортные расходы жителям, получающим процедуры гемодиализа в специальных центрах. Еще один законопроект регламентирует механизм предоставления бесплатных земельных участков многодетным семьям участников специальной военной операции. К участникам СВО, которые имеют трех и более детей, при получении участка теперь не будут предъявляться требования о необходимости проживания на территории области более трех лет и о совместном проживании детей с заявителем. Также с согласия граждан устанавливается возможность предоставления участков в других муниципалитетах, где они постоянно не проживают. "Механизмы социальной поддержки граждан постоянно совершенствуются и дорабатываются в соответствии с текущей ситуацией, федеральными нововведениями, а также на основе просьб и обращений жителей Липецкой области", – сказал Артамонов.
липецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецкая область
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область
ЛИПЕЦК, 23 ноя – РИА Новости. Депутаты Липецкого областного Совета поддержали в четверг социальные инициативы губернатора области Игоря Артамонова, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В числе инициатив – увеличение ежегодной выплаты на транспортные расходы жителям, получающим процедуры гемодиализа в специальных центрах. Еще один законопроект регламентирует механизм предоставления бесплатных земельных участков многодетным семьям участников специальной военной операции. К участникам СВО, которые имеют трех и более детей, при получении участка теперь не будут предъявляться требования о необходимости проживания на территории области более трех лет и о совместном проживании детей с заявителем. Также с согласия граждан устанавливается возможность предоставления участков в других муниципалитетах, где они постоянно не проживают.
«
"Механизмы социальной поддержки граждан постоянно совершенствуются и дорабатываются в соответствии с текущей ситуацией, федеральными нововведениями, а также на основе просьб и обращений жителей Липецкой области", – сказал Артамонов.