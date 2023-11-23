https://ria.ru/20231123/kontserty_dekabr-1911242659.html

Джаз и эстрада: лучшие развлекательные предновогодние концерты

Джаз и эстрада: лучшие развлекательные предновогодние концерты - РИА Новости, 23.11.2023

Джаз и эстрада: лучшие развлекательные предновогодние концерты

Последний месяц зимы традиционно будет наполнен подготовкой к Новому году, ожиданием праздника. Это лучшее время сходить с друзьями на джазовые или... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T14:10

2023-11-23T14:10

2023-11-23T14:49

культпоход

сергей мазаев

валерий сюткин

лариса долина

крокус сити холл

московский международный дом музыки

игорь бутман

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Последний месяц зимы традиционно будет наполнен подготовкой к Новому году, ожиданием праздника. Это лучшее время сходить с друзьями на джазовые или поп-концерты. Главное – не пропустить выступления хороших исполнителей и выбрать удачную площадку. РИА Новости подготовило обзор эстрадных концертов декабря в Москве.Валерий Сюткин и его стилягиЧто-то от стиляги, что-то от эстрадного певца – Валерия Сюткина публика знает как исполнителя с особым стилем и мягким бархатным голосом. Певец начинал в 1980-е в различных группах, в 1990-е был солистом "Браво", а с 1995 года стал строить сольную карьеру. За эти годы выработалась авторская узнаваемая манера, которая сочетает рок-н-рольную стилистику 1950-х и советскую эстраду того же периода. Еще одна сфера интересов Валерия Сюткина – джазово-эстрадная музыка. В последние годы его частыми напарниками по сцене стали музыканты команды Light Jazz, которая объединяет прекрасных джазовых исполнителей. Вокал звучит в сопровождении гитары, аккордеона, контрабаса и барабанов.На ближайшем концерте в Московском международном Доме музыки (ММДМ) 4 декабря артисты представят программу "Московские окна". Это старые известные песни, на которых выросло не одно поколение слушателей, в современной джазовой обработке.Джаз и поп – Лариса Долина со своей командойЕще одна исполнительница, которая успешно сочетает разные музыкальные направления, в том числе джаз и поп, – певица Лариса Долина. Известность к ней пришла еще до того, как она поступила в Гнесинское училище в Москве. Долина уже работала певицей в знаменитом бэнде Анатолия Кролла и ездила с гастролями по всему Советскому Союзу. После окончания учебы она начала строить сольную карьеру. В 1990-е певица сменила стиль и перешла в разряд исполнительниц поп-музыки. Некоторые ее песни становились настоящими шлягерами. Однако, о своих джазовых "корнях" Долина никогда не забывала и продолжала работать и в этом жанре. Концертом в ММДМ 5 декабря певица отметит юбилей – 50 лет творческой деятельности. Программа вечера называется "Избранное", в нее включены известные композиции в джазовом и эстрадном звучании, а также номера, подготовленные Долиной специально для этого вечера. Выступит она в сопровождении прекрасных музыкантов команды Dolina Band, которую собрала полтора года назад.Эстрадный оркестр и Сергей МазаевКак истинный музыкант Сергей Мазаев свой день рождения отмечает на сцене – он даст концерт 7 декабря в ММДМ. Певец и композитор, Мазаев – настоящий мультиинструменталист. Профессиональное музыкальное образование он получил по классу кларнета, в различных группах начинал играть как саксофонист, позже стал уже вокалистом. Помимо кларнета и саксофона, он играет на флейте, гитаре и ударных.Мазаев признавался, что всегда мечтал собрать эстрадный оркестр. Эту мечту он смог осуществить в 2011 году, и с тех пор выступает со своими музыкантами. Мазаев пробует разные звучания и сочетания инструментов, экспериментирует и ищет. При этом его стиль всегда узнаваем во многом благодаря его вокалу. Мазаев был и остается лидером своего оркестра и его главным вдохновителем.На концерте в ММДМ прозвучат разные по стилистике композиции. В одной программе Мазаев объединяет и англоязычные хиты, и песни советских композиторов и главные композиции его группы "Моральный кодекс". Все это обретает новое звучание благодаря интересным аранжировкам, использованию в оркестре редких для эстрады инструментов.Концерт лучших дуэтовБольшой предновогодний концерт пройдет уже в первой половине декабря, 13 числа, на площадке Крокус Сити Холл. Несмотря на то, что до конца года еще остается довольно много времени, этот вечер называется "Наш Новый год". Большой праздничный концерт объединит самых известных исполнителей поп сцены: от Филиппа Киркорова и Льва Лещенко до Полины Гагариной, Леонида Агутина и группы UMA2RMAN. Среди заявленных имен можно увидеть и Хиблу Герзмава – знаменитую оперную диву, которая не боится экспериментировать со стилями и направлениями. В этот вечер прозвучат не только сольные номера, но и множество дуэтов. В программе – любимые песни артистов разных поколений и разных музыкальных направлений.Джаз в канун Нового годаПоход на концерт 31 декабря стал для многих прекрасной праздничной традицией. В последний день уходящего года один из самых известных джазовых саксофонистов Игорь Бутман и его Московский джазовый оркестр дадут два концерта на сцене ММДМ. Музыканта по праву считают главным послом российского джаза на мировой сцене. Он – один из самых активно выступающих исполнителей, настоящий энтузиаст своего дела.Свой первый джазовый квартет Бутман собрал в конце 1970-х годов. Потом работал в оркестрах Давида Голощекина и Олега Лундстрема. Позже вновь выступал со своей командой, уже джазовым квинтетом. Все эти годы музыкант работал то в родном Ленинграде, то в Москве. В конце 1980-х уехал получать образование в США, поступив в престижный музыкальный колледж Беркли. Затем последовало сотрудничество с американскими джазменами, а в 1992 году – большое выступление на джазовом фестивале в России. Вскоре начались постоянные выступления на родине, открытие своего джазового клуба в Москве, продюсерская деятельность.В 1999 году Игорь Бутман организовал Московский джазовый оркестр, с которым активно гастролирует по сей день. Программа праздничного концерта в ММДМ состоит из джазовых композиций, рождественских хитов, а также произведений классиков в джазовых обработках.Специальным гостем станет совершенно блистательный джазовый пианист Олег Аккуратов. С Бутманом он сотрудничает уже 10 лет, вместе с Московским джазовым оркестром они дали множество концертов в разных городах и странах. Именно на сцене ММДМ и при поддержке Бутмана в 2017 году состоялся первый сольный концерт Аккуратова. Уникальный импровизатор, исполнитель, обладатель прекрасного приятного баритона, он – один из лучших современных исполнителей, которому одинаково легко дается и джазовая импровизация, и эстрадный стиль. Те, кто слышали его хоть один раз, становятся его верными поклонниками.

https://ria.ru/20231115/terezydurovoy-1908421869.html

https://ria.ru/20231113/sevaginintervyu-1909071977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

культпоход, сергей мазаев, валерий сюткин, лариса долина, крокус сити холл, московский международный дом музыки, игорь бутман