Рейтинг@Mail.ru
Дикая и красивая. Зачем туристы едут в Киргизию - РИА Новости, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:00 23.11.2023 (обновлено: 14:54 23.11.2023)
https://ria.ru/20231123/kirgiziya-1911091052.html
Дикая и красивая. Зачем туристы едут в Киргизию
Дикая и красивая. Зачем туристы едут в Киргизию - РИА Новости, 23.11.2023
Дикая и красивая. Зачем туристы едут в Киргизию
Туристический спрос на это направление подскочил на 60 процентов. Виза не нужна, в стране разрешено оставаться в течение 30 дней. Где там попробовать курут, кто РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T08:00
2023-11-23T14:54
туризм
бишкек
иссык-куль (озеро)
ош
киргизия
туризм
достопримечательности
куда можно лететь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911086729_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_0147b427d76f9ed6b7ec7649236bdbf6.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Екатерина Миронова. Туристический спрос на это направление подскочил на 60 процентов. Виза не нужна, в стране разрешено оставаться в течение 30 дней. Где там попробовать курут, кто такие балбалы, что посмотреть, кроме озера Иссык-Куль, — в материале РИА Новости.Настоящие кочевникиКыргызстан похож на дикого коня: вольный, дерзкий, красивый. Его можно приручить, если смириться со своенравностью, но не обуздать. Даже современные цивилизованные города и ислам не меняют кочевнической натуры.Кстати, официально правильно именно "Кыргызстан". Киргизия была в СССР, а с 1991-го — только так."У нас два мегаполиса: Бишкек и Ош. Я родилась во втором. Дух захватывает, какой город! Театры, филармония, мечети — белые, розовые, голубые, как горные цветы. Мы с семьей предпочитаем историко-археологический музей "Сулайман-Тоо". Его экспозиция — про наше прошлое", — говорит местная жительница Ранахан.Сулайман-Тоо — еще и название священной горы с пятью вершинами. Она считалась сакральной во все времена, независимо от религии, о чем свидетельствуют наскальные рисунки — солярные круги, кресты, паутинки. По одной из легенд, в ее пещере жил Заратустра, по другой — царь Соломон. Якобы однажды он гнал мимо войско, впереди шли волы и тот, потрясенный пейзажем, крикнул "Хош!", то есть "Стойте!". Отсюда и город Ош.В столице Бишкеке достопримечательности тоже связаны с кочевничеством. Мемориальная арка, посвященная воинам Великой Отечественной, на площади Победы напоминает каркас юрты. Современные каменные скульптуры в дубовом парке имени Чингиза Айтматова стилизованы под древние балбалы. Оригиналы — на погребениях в районе ущелья Чон-Кемин, куда ездят кататься верхом.&quot;Основная достопримечательность — природа. Здесь созерцательный туризм, активный отдых&quot;, — отмечает PR-директор &quot;Русского Экспресса&quot; Анна Филатовская.Менеджер компании "Ванд" Ирина Медведева уточняет: "Там 94 процента территории — горы, примерно половина страны — выше 1500 метров над уровнем моря".Орехи и Семь быковСтрасть к горам и лошадям — в крови у киргизов. "Мой сын часто просит свозить его в джайлоо. Так мы называем труднодоступные пастбища, где можно остановиться в юрте из войлока, посмотреть, как пасут коров, покататься верхом, поесть курут — твердые шарики из кислого молока, соленые или жирные", — рассказывает Ранахан.Сезон джайлоо — с мая до конца лета. "Мы ездим в Алайский район, недалеко от Оша", — добавляет она.Почти все маршруты — через горы, которые простираются до Китая. Самый известный хребет — Тянь-Шань, почти всегда покрытый снегом. "Там, примерно в 40 километрах от Бишкека, — ущелье и природный парк Ала-Арча, где в советское время отдыхала только элита", — говорит Ирина Медведева. Заповедник — более двух тысяч гектаров. Около 600 видов растений, в том числе тянь-шаньская ель и древовидный можжевельник арча, водятся каменная куропатка и краснокнижная туркестанская рысь."В караван-сарае Таш-Рабате на высоте 3200 метров со стенами толщиной в метр в древности была тюрьма для воров. Теперь там принимают туристов", — продолжает она.Еще один экскурсионный маршрут — в рощу Арсланбоб в Джалал-Абадской области, где растут грецкие орехи. По преданию, пророк Мухаммед, искавший рай на Земле, нашел его здесь. Не хватало только садов. И он подарил мешок семян крестьянину, а тот высыпал их с вершины. "Сейчас тут собирают 1500 тонн грецких орехов в год", — подчеркивает менеджер "Ванд".В Иссык-Кульской области есть ущелье Джеты-Огуз, в переводе — "Семь быков". Красные глиняные скалы издали похожи на спины гигантских животных. А у их подножия бьют термальные ключи.По легенде, тут жил хан. Он завещал сыновьям поровну разделить наследство — скот. После его смерти молодые люди пересчитали стадо. Оказалось, что семеро телят сбежали и доросли до неба. Каждый захотел обладать ими, и братья передрались насмерть. В наказание духи обратили быков в камни, политые горячей кровью.Вместо моря"В Кыргызстане нет моря, зато есть Иссык-Куль", — отмечает Анна Филатовская.Озеро находится на высоте 1608 метров и подпитывается термальными источниками. Вода летом прогревается до 30 градусов.Тут в свое время проходил Тамерлан. Чтобы понять, сколько у него воинов, он повелел каждому бросить в общую кучу камень. Образовалась гора. Поэтому перевал называется Санташ ("Счетные камни")."Иссык — "горячий", куль — "море". Купаются даже в октябре. Очень популярное место отдыха у киргизов. Из Москвы — прямые рейсы до аэропорта Тамчы. А остановиться можно в многочисленных санаториях на берегу", — говорит Ранахан.Есть и другие озера — высокогорные, круглые, зеленые, прозрачные и холодные, как глаза диких лошадей. "Среди прочих — Сонкель, Кель-Суу, Сары-Челек. Купаться в них не советую: вода ледяная", — предупреждает Ирина Медведева.Арман и чучукКочевники были язычниками. И даже сейчас они верны давним обычаям. Например, хлеб только ломают, ножом не пользуются. "Если видите упавшую на пол еду, поднимите и положите повыше, чтобы птицы склевали. Вас пригласили к столу — съешьте хотя бы кусочек, иначе обидите хозяев", — объясняют в компании "Ванд".Во многих древних верованиях птицы — добрые духи. Впрочем, есть и злые — слуги Армана (Сатаны). "Они все делают с левой, нечистой, стороны. Поэтому пищу полагается брать лишь правой рукой, а заходить в мечеть — с правой ноги. Зато в туалет, напротив, с левой", — добавляет Ирина Медведева.Едят современные киргизы то же, что и предки: баранину и конину. Мясо вообще считается чуть ли не святым. "Блюдо, которое я готовлю для дорогих гостей, — казы, или чучук. Это домашняя колбаса из конины. Еще делаю из мелко накрошенного мяса бешбармак", — уточняет Ранахан.Запивают жармой — напитком из кукурузного, ячменного или пшеничного толокна (в долинах жарко, солнечно, а почва насыщена минералами, поэтому зерновые урождаются). Или кумысом. На десерт — пончики бурцог с густым киргизским горным медом.Ковры и священный колпакКиргизы едят руками, сидя на полу. В домах почти нет мебели. Это тоже наследие кочевников: жили в войлочных юртах, которые быстро разбирали, переходя на новое пастбище. "Когда я сняла квартиру в Москве, попросила хозяев убрать стулья и диваны, мне так привычнее", — смеется Ранахан.На стенах — войлочные ковры, красные, как национальный цветок айгуль, и черно-белые — в тон горных вершин. И спят на них."Тут и эстетика, и древняя история. У ковров много названий в зависимости от цвета и узоров. Их валяют из овечьей шерсти, затем расшивают яркими нитками", — говорит Анна Филатовская. Кстати, это хороший сувенир.Мужчины носят белые головные уборы из войлока — ак-калпаки. Они символизируют заснеженные хребты, каждая сторона — одна из стихий (вода, земля, воздух, огонь), а кисточки — память о предках."Ни в коем случае нельзя относиться к ним непочтительно, например, использовать в бане или бросать на землю, насмехаться", — предупреждает Ранахан. Правительство подготовило законопроект: за оскорбление национального головного убора — штраф в тысячу сомов (около 990 рублей).&quot;Но главная киргизская традиция со времен кочевничества — гостеприимство&quot;, — подчеркивает Анна Филатовская.В Кыргызстане принимают карты "Мир", но не везде. Эксперты советуют запастись наличными. Неделя с перелетом, завтраками и экскурсиями — около 100 тысяч рублей на человека.
https://ria.ru/20231106/indiya-1907120516.html
https://ria.ru/20231120/kazan-1910052761.html
https://ria.ru/20231120/kazan-1910052761.html
бишкек
иссык-куль (озеро)
ош
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911086729_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_de258bd4e4dbca812c0e6b7aa226733c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бишкек, иссык-куль (озеро), ош, киргизия, туризм, достопримечательности, куда можно лететь, куда поехать, маршруты - туризм
Туризм, Бишкек, Иссык-Куль (озеро), Ош, Киргизия, Туризм, Достопримечательности, куда можно лететь, куда поехать, Маршруты - Туризм
Дикая и красивая. Зачем туристы едут в Киргизию

Туроператоры: россияне стали чаще отдыхать в Киргизии

© iStock.com / Anastasiia ShavshynaОхотник демонстрирует умение обращаться с беркутом, Кыргызстан
Охотник демонстрирует умение обращаться с беркутом, Кыргызстан - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© iStock.com / Anastasiia Shavshyna
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Екатерина Миронова. Туристический спрос на это направление подскочил на 60 процентов. Виза не нужна, в стране разрешено оставаться в течение 30 дней. Где там попробовать курут, кто такие балбалы, что посмотреть, кроме озера Иссык-Куль, — в материале РИА Новости.

Настоящие кочевники

Кыргызстан похож на дикого коня: вольный, дерзкий, красивый. Его можно приручить, если смириться со своенравностью, но не обуздать. Даже современные цивилизованные города и ислам не меняют кочевнической натуры.
Кстати, официально правильно именно "Кыргызстан". Киргизия была в СССР, а с 1991-го — только так.
"У нас два мегаполиса: Бишкек и Ош. Я родилась во втором. Дух захватывает, какой город! Театры, филармония, мечети — белые, розовые, голубые, как горные цветы. Мы с семьей предпочитаем историко-археологический музей "Сулайман-Тоо". Его экспозиция — про наше прошлое", — говорит местная жительница Ранахан.
© iStock.com / Collab Media

Вид на священную гору Сулайман-Тоо в городе Оше, Кыргызстан

Вид на священную гору Сулайман-Тоо в городе Ош, Кыргызстан

Вид на священную гору Сулайман-Тоо в городе Оше, Кыргызстан

© iStock.com / Collab Media
1 из 4
© iStock.com / ValerijaPЦентральная мечеть имени Имам Сарахси в Бишкеке, Кыргызстан
Центральная мечеть имени Имам Сарахси в Бишкеке, Кыргызстан
Центральная мечеть имени Имам Сарахси в Бишкеке, Кыргызстан
© iStock.com / ValerijaP
2 из 4
© iStock.com / Collab MediaЦентральная площадь Ала-Тоо в Бишкеке, Кыргызстан
Центральная площадь Ала-Тоо в Бишкеке, Кыргызстан
Центральная площадь Ала-Тоо в Бишкеке, Кыргызстан
© iStock.com / Collab Media
3 из 4
© iStock.com / Svetlana KrayushkinaОзеро Кель-Суу, Кыргызстан
Озеро Кель-Суу, Кыргызстан
Озеро Кель-Суу, Кыргызстан
© iStock.com / Svetlana Krayushkina
4 из 4

Вид на священную гору Сулайман-Тоо в городе Оше, Кыргызстан

© iStock.com / Collab Media
1 из 4
Центральная мечеть имени Имам Сарахси в Бишкеке, Кыргызстан
© iStock.com / ValerijaP
2 из 4
Центральная площадь Ала-Тоо в Бишкеке, Кыргызстан
© iStock.com / Collab Media
3 из 4
Озеро Кель-Суу, Кыргызстан
© iStock.com / Svetlana Krayushkina
4 из 4
Сулайман-Тоо — еще и название священной горы с пятью вершинами. Она считалась сакральной во все времена, независимо от религии, о чем свидетельствуют наскальные рисунки — солярные круги, кресты, паутинки. По одной из легенд, в ее пещере жил Заратустра, по другой — царь Соломон. Якобы однажды он гнал мимо войско, впереди шли волы и тот, потрясенный пейзажем, крикнул "Хош!", то есть "Стойте!". Отсюда и город Ош.
© iStock.com / Nozomi SatoСвященная гора Сулайман-Тоо в городе Оше, Кыргызстан
Священная гора Сулайман-Тоо в городе Ош, Кыргызстан - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© iStock.com / Nozomi Sato
Священная гора Сулайман-Тоо в городе Оше, Кыргызстан
В столице Бишкеке достопримечательности тоже связаны с кочевничеством. Мемориальная арка, посвященная воинам Великой Отечественной, на площади Победы напоминает каркас юрты. Современные каменные скульптуры в дубовом парке имени Чингиза Айтматова стилизованы под древние балбалы. Оригиналы — на погребениях в районе ущелья Чон-Кемин, куда ездят кататься верхом.
«

"Основная достопримечательность — природа. Здесь созерцательный туризм, активный отдых", — отмечает PR-директор "Русского Экспресса" Анна Филатовская.

Менеджер компании "Ванд" Ирина Медведева уточняет: "Там 94 процента территории — горы, примерно половина страны — выше 1500 метров над уровнем моря".
Девушки на пляже Гоа - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
Страна, где любят россиян: чем привлекает и поражает Индия
6 ноября, 08:00

Орехи и Семь быков

Страсть к горам и лошадям — в крови у киргизов. "Мой сын часто просит свозить его в джайлоо. Так мы называем труднодоступные пастбища, где можно остановиться в юрте из войлока, посмотреть, как пасут коров, покататься верхом, поесть курут — твердые шарики из кислого молока, соленые или жирные", — рассказывает Ранахан.
Сезон джайлоо — с мая до конца лета. "Мы ездим в Алайский район, недалеко от Оша", — добавляет она.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Лошади пасутся в Семеновском ущелье (ущелье Кырчын) в горах Кунгей Ала-Тоо

Лошади пасутся в Семёновском ущелье (ущелье Кырчын) в горах Кунгей Ала-Тоо в Киргизии

Лошади пасутся в Семеновском ущелье (ущелье Кырчын) в горах Кунгей Ала-Тоо

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Всадники в Григорьевском ущелье в Иссык-Кульской области

Всадники в Григорьевском ущелье в Иссык-Кульской области в Киргизии

Всадники в Григорьевском ущелье в Иссык-Кульской области

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Мужчина демонстрирует умение обращаться с беркутом в Григорьевском ущелье в Иссык-Кульской области

Мужчина демонстрирует умение обращаться с беркутом в Григорьевском ущелье в Иссык-Кульской области в Киргизии

Мужчина демонстрирует умение обращаться с беркутом в Григорьевском ущелье в Иссык-Кульской области

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
3 из 3

Лошади пасутся в Семеновском ущелье (ущелье Кырчын) в горах Кунгей Ала-Тоо

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
1 из 3

Всадники в Григорьевском ущелье в Иссык-Кульской области

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
2 из 3

Мужчина демонстрирует умение обращаться с беркутом в Григорьевском ущелье в Иссык-Кульской области

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
3 из 3
Почти все маршруты — через горы, которые простираются до Китая. Самый известный хребет — Тянь-Шань, почти всегда покрытый снегом. "Там, примерно в 40 километрах от Бишкека, — ущелье и природный парк Ала-Арча, где в советское время отдыхала только элита", — говорит Ирина Медведева. Заповедник — более двух тысяч гектаров. Около 600 видов растений, в том числе тянь-шаньская ель и древовидный можжевельник арча, водятся каменная куропатка и краснокнижная туркестанская рысь.
"В караван-сарае Таш-Рабате на высоте 3200 метров со стенами толщиной в метр в древности была тюрьма для воров. Теперь там принимают туристов", — продолжает она.
© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанк

Древний караван-сарай Таш-Рабат в Нарынской области

Древний караван-сарай Таш-Рабат в Нарынской области Киргизии

Древний караван-сарай Таш-Рабат в Нарынской области

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
1 из 3
© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанк

Природный парк Ала-Арча

Природный парк Ала-Арча в Киргизии

Природный парк Ала-Арча

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
2 из 3
© iStock.com / Dynamoland

Токтогульское водохранилище, хребет Тянь-Шань

Токтогульское водохранилище, хребет Тянь-Шань, Кыргызстан

Токтогульское водохранилище, хребет Тянь-Шань

© iStock.com / Dynamoland
3 из 3

Древний караван-сарай Таш-Рабат в Нарынской области

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
1 из 3

Природный парк Ала-Арча

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
2 из 3

Токтогульское водохранилище, хребет Тянь-Шань

© iStock.com / Dynamoland
3 из 3
Еще один экскурсионный маршрут — в рощу Арсланбоб в Джалал-Абадской области, где растут грецкие орехи. По преданию, пророк Мухаммед, искавший рай на Земле, нашел его здесь. Не хватало только садов. И он подарил мешок семян крестьянину, а тот высыпал их с вершины. "Сейчас тут собирают 1500 тонн грецких орехов в год", — подчеркивает менеджер "Ванд".
© iStock.com / MychkoAlezanderРоща Арсланбоб в Джалал-Абадской области, Кыргызстан
Роща Арсланбоб в Джалал-Абадской области, Кыргызстан
Роща Арсланбоб в Джалал-Абадской области, Кыргызстан
© iStock.com / MychkoAlezander
1 из 2
© iStock.com / Roman_GilmanovДеревья грецкого ореха в роще Арсланбоб в Джалал-Абадской области, Кыргызстан
Деревья грецкого ореха в роще Арсланбоб в Джалал-Абадской области, Кыргызстан
Деревья грецкого ореха в роще Арсланбоб в Джалал-Абадской области, Кыргызстан
© iStock.com / Roman_Gilmanov
2 из 2
Роща Арсланбоб в Джалал-Абадской области, Кыргызстан
© iStock.com / MychkoAlezander
1 из 2
Деревья грецкого ореха в роще Арсланбоб в Джалал-Абадской области, Кыргызстан
© iStock.com / Roman_Gilmanov
2 из 2
В Иссык-Кульской области есть ущелье Джеты-Огуз, в переводе — "Семь быков". Красные глиняные скалы издали похожи на спины гигантских животных. А у их подножия бьют термальные ключи.
По легенде, тут жил хан. Он завещал сыновьям поровну разделить наследство — скот. После его смерти молодые люди пересчитали стадо. Оказалось, что семеро телят сбежали и доросли до неба. Каждый захотел обладать ими, и братья передрались насмерть. В наказание духи обратили быков в камни, политые горячей кровью.
Казанский кремль - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Мечети, чак-чак и драконы: как провести лучшие выходные в Казани
20 ноября, 08:00

Вместо моря

"В Кыргызстане нет моря, зато есть Иссык-Куль", — отмечает Анна Филатовская.
Озеро находится на высоте 1608 метров и подпитывается термальными источниками. Вода летом прогревается до 30 градусов.
Тут в свое время проходил Тамерлан. Чтобы понять, сколько у него воинов, он повелел каждому бросить в общую кучу камень. Образовалась гора. Поэтому перевал называется Санташ ("Счетные камни").
© РИА Новости / Владислав Ушаков | Перейти в медиабанк

Озеро Иссык-Куль

Озеро Иссык-Куль

Озеро Иссык-Куль

© РИА Новости / Владислав Ушаков
Перейти в медиабанк
1 из 4
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Отдыхающие на озере Иссык-Куль

Отдыхающие на озере Иссык-Куль

Отдыхающие на озере Иссык-Куль

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
2 из 4
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Скалы в Григорьевском ущелье в Иссык-Кульской области

Скалы в Григорьевском ущелье в Иссык-Кульской области в Киргизии

Скалы в Григорьевском ущелье в Иссык-Кульской области

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
3 из 4
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Всадники в Григорьевском ущелье в Иссык-Кульской области

Всадники в Григорьевском ущелье в Иссык-Кульской области в Киргизии

Всадники в Григорьевском ущелье в Иссык-Кульской области

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
4 из 4

Озеро Иссык-Куль

© РИА Новости / Владислав Ушаков
Перейти в медиабанк
1 из 4

Отдыхающие на озере Иссык-Куль

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
2 из 4

Скалы в Григорьевском ущелье в Иссык-Кульской области

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
3 из 4

Всадники в Григорьевском ущелье в Иссык-Кульской области

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
4 из 4
"Иссык — "горячий", куль — "море". Купаются даже в октябре. Очень популярное место отдыха у киргизов. Из Москвы — прямые рейсы до аэропорта Тамчы. А остановиться можно в многочисленных санаториях на берегу", — говорит Ранахан.
© iStock.com / frankixОзеро Сары-Челек, Кыргызстан
Озеро Сары-Челек, Кыргызстан
Озеро Сары-Челек, Кыргызстан
© iStock.com / frankix
1 из 3
© iStock.com / Freda BouskoutasОзеро Сонкель, Кыргызстан
Озеро Сонкель, Кыргызстан
Озеро Сонкель, Кыргызстан
© iStock.com / Freda Bouskoutas
2 из 3
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Озеро Сютуу-Булак ("Молочный источник") в Семеновском ущелье (ущелье Кырчын) в горах Кунгей Ала-Тоо

Озеро Сютуу-Булак (Молочный источник) в Семёновском ущелье (ущелье Кырчын) в горах Кунгей Ала-Тоо в Киргизии

Озеро Сютуу-Булак ("Молочный источник") в Семеновском ущелье (ущелье Кырчын) в горах Кунгей Ала-Тоо

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
3 из 3
Озеро Сары-Челек, Кыргызстан
© iStock.com / frankix
1 из 3
Озеро Сонкель, Кыргызстан
© iStock.com / Freda Bouskoutas
2 из 3

Озеро Сютуу-Булак ("Молочный источник") в Семеновском ущелье (ущелье Кырчын) в горах Кунгей Ала-Тоо

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
3 из 3
Есть и другие озера — высокогорные, круглые, зеленые, прозрачные и холодные, как глаза диких лошадей. "Среди прочих — Сонкель, Кель-Суу, Сары-Челек. Купаться в них не советую: вода ледяная", — предупреждает Ирина Медведева.

Арман и чучук

Кочевники были язычниками. И даже сейчас они верны давним обычаям. Например, хлеб только ломают, ножом не пользуются. "Если видите упавшую на пол еду, поднимите и положите повыше, чтобы птицы склевали. Вас пригласили к столу — съешьте хотя бы кусочек, иначе обидите хозяев", — объясняют в компании "Ванд".
Во многих древних верованиях птицы — добрые духи. Впрочем, есть и злые — слуги Армана (Сатаны). "Они все делают с левой, нечистой, стороны. Поэтому пищу полагается брать лишь правой рукой, а заходить в мечеть — с правой ноги. Зато в туалет, напротив, с левой", — добавляет Ирина Медведева.
© iStock.com / DavorLovincic

Традиционная кыргызская закуска в юрте, Кыргызстан

Традиционная кыргызская закуска ужином в юрте, Кыргызстан

Традиционная кыргызская закуска в юрте, Кыргызстан

© iStock.com / DavorLovincic
1 из 4
© iStock.com / Alisa KorolevskayaКазы
Казы
Казы
© iStock.com / Alisa Korolevskaya
2 из 4
© iStock.com / Alisa KorolevskayaБешбармак
Бешбармак
Бешбармак
© iStock.com / Alisa Korolevskaya
3 из 4
© iStock.com / alexeysКурут
Курут
Курут
© iStock.com / alexeys
4 из 4

Традиционная кыргызская закуска в юрте, Кыргызстан

© iStock.com / DavorLovincic
1 из 4
Казы
© iStock.com / Alisa Korolevskaya
2 из 4
Бешбармак
© iStock.com / Alisa Korolevskaya
3 из 4
Курут
© iStock.com / alexeys
4 из 4
Едят современные киргизы то же, что и предки: баранину и конину. Мясо вообще считается чуть ли не святым. "Блюдо, которое я готовлю для дорогих гостей, — казы, или чучук. Это домашняя колбаса из конины. Еще делаю из мелко накрошенного мяса бешбармак", — уточняет Ранахан.
© iStock.com / Alexey_ArzКумыс
Кумыс - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© iStock.com / Alexey_Arz
Кумыс
Запивают жармой — напитком из кукурузного, ячменного или пшеничного толокна (в долинах жарко, солнечно, а почва насыщена минералами, поэтому зерновые урождаются). Или кумысом. На десерт — пончики бурцог с густым киргизским горным медом.

Ковры и священный колпак

Киргизы едят руками, сидя на полу. В домах почти нет мебели. Это тоже наследие кочевников: жили в войлочных юртах, которые быстро разбирали, переходя на новое пастбище. "Когда я сняла квартиру в Москве, попросила хозяев убрать стулья и диваны, мне так привычнее", — смеется Ранахан.
На стенах — войлочные ковры, красные, как национальный цветок айгуль, и черно-белые — в тон горных вершин. И спят на них.
© iStock.com / byheavenВойлочные ковры
Войлочные ковры - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© iStock.com / byheaven
Войлочные ковры
"Тут и эстетика, и древняя история. У ковров много названий в зависимости от цвета и узоров. Их валяют из овечьей шерсти, затем расшивают яркими нитками", — говорит Анна Филатовская. Кстати, это хороший сувенир.
Мужчины носят белые головные уборы из войлока — ак-калпаки. Они символизируют заснеженные хребты, каждая сторона — одна из стихий (вода, земля, воздух, огонь), а кисточки — память о предках.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкТрадиционный киргизский головной убор в юрте в Григорьевском ущелье
Традиционный киргизский головной убор в юрте в Григорьевском ущелье - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Традиционный киргизский головной убор в юрте в Григорьевском ущелье
"Ни в коем случае нельзя относиться к ним непочтительно, например, использовать в бане или бросать на землю, насмехаться", — предупреждает Ранахан. Правительство подготовило законопроект: за оскорбление национального головного убора — штраф в тысячу сомов (около 990 рублей).
«

"Но главная киргизская традиция со времен кочевничества — гостеприимство", — подчеркивает Анна Филатовская.

В Кыргызстане принимают карты "Мир", но не везде. Эксперты советуют запастись наличными. Неделя с перелетом, завтраками и экскурсиями — около 100 тысяч рублей на человека.
Казанский кремль - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Мечети, чак-чак и драконы: как провести лучшие выходные в Казани
20 ноября, 08:00
 
ТуризмБишкекИссык-Куль (озеро)ОшКиргизияТуризмДостопримечательностикуда можно лететькуда поехатьМаршруты - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала