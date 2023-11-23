https://ria.ru/20231123/kirgiziya-1911091052.html

Дикая и красивая. Зачем туристы едут в Киргизию

Дикая и красивая. Зачем туристы едут в Киргизию - РИА Новости, 23.11.2023

Дикая и красивая. Зачем туристы едут в Киргизию

Туристический спрос на это направление подскочил на 60 процентов. Виза не нужна, в стране разрешено оставаться в течение 30 дней. Где там попробовать курут, кто РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T08:00

2023-11-23T08:00

2023-11-23T14:54

туризм

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Екатерина Миронова. Туристический спрос на это направление подскочил на 60 процентов. Виза не нужна, в стране разрешено оставаться в течение 30 дней. Где там попробовать курут, кто такие балбалы, что посмотреть, кроме озера Иссык-Куль, — в материале РИА Новости.Настоящие кочевникиКыргызстан похож на дикого коня: вольный, дерзкий, красивый. Его можно приручить, если смириться со своенравностью, но не обуздать. Даже современные цивилизованные города и ислам не меняют кочевнической натуры.Кстати, официально правильно именно "Кыргызстан". Киргизия была в СССР, а с 1991-го — только так."У нас два мегаполиса: Бишкек и Ош. Я родилась во втором. Дух захватывает, какой город! Театры, филармония, мечети — белые, розовые, голубые, как горные цветы. Мы с семьей предпочитаем историко-археологический музей "Сулайман-Тоо". Его экспозиция — про наше прошлое", — говорит местная жительница Ранахан.Сулайман-Тоо — еще и название священной горы с пятью вершинами. Она считалась сакральной во все времена, независимо от религии, о чем свидетельствуют наскальные рисунки — солярные круги, кресты, паутинки. По одной из легенд, в ее пещере жил Заратустра, по другой — царь Соломон. Якобы однажды он гнал мимо войско, впереди шли волы и тот, потрясенный пейзажем, крикнул "Хош!", то есть "Стойте!". Отсюда и город Ош.В столице Бишкеке достопримечательности тоже связаны с кочевничеством. Мемориальная арка, посвященная воинам Великой Отечественной, на площади Победы напоминает каркас юрты. Современные каменные скульптуры в дубовом парке имени Чингиза Айтматова стилизованы под древние балбалы. Оригиналы — на погребениях в районе ущелья Чон-Кемин, куда ездят кататься верхом."Основная достопримечательность — природа. Здесь созерцательный туризм, активный отдых", — отмечает PR-директор "Русского Экспресса" Анна Филатовская.Менеджер компании "Ванд" Ирина Медведева уточняет: "Там 94 процента территории — горы, примерно половина страны — выше 1500 метров над уровнем моря".Орехи и Семь быковСтрасть к горам и лошадям — в крови у киргизов. "Мой сын часто просит свозить его в джайлоо. Так мы называем труднодоступные пастбища, где можно остановиться в юрте из войлока, посмотреть, как пасут коров, покататься верхом, поесть курут — твердые шарики из кислого молока, соленые или жирные", — рассказывает Ранахан.Сезон джайлоо — с мая до конца лета. "Мы ездим в Алайский район, недалеко от Оша", — добавляет она.Почти все маршруты — через горы, которые простираются до Китая. Самый известный хребет — Тянь-Шань, почти всегда покрытый снегом. "Там, примерно в 40 километрах от Бишкека, — ущелье и природный парк Ала-Арча, где в советское время отдыхала только элита", — говорит Ирина Медведева. Заповедник — более двух тысяч гектаров. Около 600 видов растений, в том числе тянь-шаньская ель и древовидный можжевельник арча, водятся каменная куропатка и краснокнижная туркестанская рысь."В караван-сарае Таш-Рабате на высоте 3200 метров со стенами толщиной в метр в древности была тюрьма для воров. Теперь там принимают туристов", — продолжает она.Еще один экскурсионный маршрут — в рощу Арсланбоб в Джалал-Абадской области, где растут грецкие орехи. По преданию, пророк Мухаммед, искавший рай на Земле, нашел его здесь. Не хватало только садов. И он подарил мешок семян крестьянину, а тот высыпал их с вершины. "Сейчас тут собирают 1500 тонн грецких орехов в год", — подчеркивает менеджер "Ванд".В Иссык-Кульской области есть ущелье Джеты-Огуз, в переводе — "Семь быков". Красные глиняные скалы издали похожи на спины гигантских животных. А у их подножия бьют термальные ключи.По легенде, тут жил хан. Он завещал сыновьям поровну разделить наследство — скот. После его смерти молодые люди пересчитали стадо. Оказалось, что семеро телят сбежали и доросли до неба. Каждый захотел обладать ими, и братья передрались насмерть. В наказание духи обратили быков в камни, политые горячей кровью.Вместо моря"В Кыргызстане нет моря, зато есть Иссык-Куль", — отмечает Анна Филатовская.Озеро находится на высоте 1608 метров и подпитывается термальными источниками. Вода летом прогревается до 30 градусов.Тут в свое время проходил Тамерлан. Чтобы понять, сколько у него воинов, он повелел каждому бросить в общую кучу камень. Образовалась гора. Поэтому перевал называется Санташ ("Счетные камни")."Иссык — "горячий", куль — "море". Купаются даже в октябре. Очень популярное место отдыха у киргизов. Из Москвы — прямые рейсы до аэропорта Тамчы. А остановиться можно в многочисленных санаториях на берегу", — говорит Ранахан.Есть и другие озера — высокогорные, круглые, зеленые, прозрачные и холодные, как глаза диких лошадей. "Среди прочих — Сонкель, Кель-Суу, Сары-Челек. Купаться в них не советую: вода ледяная", — предупреждает Ирина Медведева.Арман и чучукКочевники были язычниками. И даже сейчас они верны давним обычаям. Например, хлеб только ломают, ножом не пользуются. "Если видите упавшую на пол еду, поднимите и положите повыше, чтобы птицы склевали. Вас пригласили к столу — съешьте хотя бы кусочек, иначе обидите хозяев", — объясняют в компании "Ванд".Во многих древних верованиях птицы — добрые духи. Впрочем, есть и злые — слуги Армана (Сатаны). "Они все делают с левой, нечистой, стороны. Поэтому пищу полагается брать лишь правой рукой, а заходить в мечеть — с правой ноги. Зато в туалет, напротив, с левой", — добавляет Ирина Медведева.Едят современные киргизы то же, что и предки: баранину и конину. Мясо вообще считается чуть ли не святым. "Блюдо, которое я готовлю для дорогих гостей, — казы, или чучук. Это домашняя колбаса из конины. Еще делаю из мелко накрошенного мяса бешбармак", — уточняет Ранахан.Запивают жармой — напитком из кукурузного, ячменного или пшеничного толокна (в долинах жарко, солнечно, а почва насыщена минералами, поэтому зерновые урождаются). Или кумысом. На десерт — пончики бурцог с густым киргизским горным медом.Ковры и священный колпакКиргизы едят руками, сидя на полу. В домах почти нет мебели. Это тоже наследие кочевников: жили в войлочных юртах, которые быстро разбирали, переходя на новое пастбище. "Когда я сняла квартиру в Москве, попросила хозяев убрать стулья и диваны, мне так привычнее", — смеется Ранахан.На стенах — войлочные ковры, красные, как национальный цветок айгуль, и черно-белые — в тон горных вершин. И спят на них."Тут и эстетика, и древняя история. У ковров много названий в зависимости от цвета и узоров. Их валяют из овечьей шерсти, затем расшивают яркими нитками", — говорит Анна Филатовская. Кстати, это хороший сувенир.Мужчины носят белые головные уборы из войлока — ак-калпаки. Они символизируют заснеженные хребты, каждая сторона — одна из стихий (вода, земля, воздух, огонь), а кисточки — память о предках."Ни в коем случае нельзя относиться к ним непочтительно, например, использовать в бане или бросать на землю, насмехаться", — предупреждает Ранахан. Правительство подготовило законопроект: за оскорбление национального головного убора — штраф в тысячу сомов (около 990 рублей)."Но главная киргизская традиция со времен кочевничества — гостеприимство", — подчеркивает Анна Филатовская.В Кыргызстане принимают карты "Мир", но не везде. Эксперты советуют запастись наличными. Неделя с перелетом, завтраками и экскурсиями — около 100 тысяч рублей на человека.

https://ria.ru/20231106/indiya-1907120516.html

https://ria.ru/20231120/kazan-1910052761.html

https://ria.ru/20231120/kazan-1910052761.html

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