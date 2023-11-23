https://ria.ru/20231123/investitsii-1911462323.html

Комарова: инвестиции в Югру в 2024 году увеличатся на пять процентов

Комарова: инвестиции в Югру в 2024 году увеличатся на пять процентов - РИА Новости, 23.11.2023

Комарова: инвестиции в Югру в 2024 году увеличатся на пять процентов

Югра планирует в 2024 году увеличение инвестиций не менее, чем на 5%, сообщила губернатор Ханты-Мансийского округа – Югры Наталья Комарова. РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T22:33

2023-11-23T22:33

2023-11-23T22:33

ханты-мансийский автономный округ

сургут

югра

наталья комарова

ханты-мансийский автономный округ

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Югра планирует в 2024 году увеличение инвестиций не менее, чем на 5%, сообщила губернатор Ханты-Мансийского округа – Югры Наталья Комарова. Заявление прозвучало на пресс-конференции, посвященной Дню Ханты-Мансийского округа – Югры на выставке-форуме "Россия". Губернатор заявила, что инвестиционные средства будут направлены на модернизацию существующих предприятий, в том числе на внедрение новых технологий и повышение эффективности производства. "За пять лет открыто 14 новых месторождений, запасы которых оцениваются в 120 миллионов тонн нефти. Это большой объем. Новые мощности создаются в других отраслях. Совместно с РЖД идет реконструкция железнодорожного вокзала в Сургуте и строительство нового железнодорожного вокзала в Пыть-Яхе", - сообщила Комарова. Также, по информации губернатора, создаются новые полигоны по обращению с твердыми коммунальными отходами. "Один полигон ввели в эксплуатацию, четыре в стадии создания на основе концессионных соглашений", - сообщила Комарова. В пресс-центре правительства Югры сообщили, что при поддержке президента и правительства власти региона развивают отрасли, не связанные с энергетикой, таким образом диверсифицируя экономику, создавая новые направления и рабочие места. Так, формируется сеть индустриальных парков и технопарков, привлекаются инвестиции в развитие новых для Югры производственных направлений. В числе приоритетных — проекты по производству биопротеина, материалов для жилищного строительства, выпуску полимерной трубной продукции. Их реализация предусматривает создание более 700 рабочих мест. В регионе создается производственный комплекс по выпуску горячекатного сортового, фасонного проката, суммарной мощностью 100 тысяч тонн. Еще одно востребованное направление — производство белковых компонентов для детского, лечебно-профилактического, спортивного питания. Проект позволит заместить 10% текущей потребности рынка, при его масштабировании возможно замещение 100 % рынка в стране. Реализация проектов якорных резидентов ОЭЗ позволит создать 737 новых рабочих мест. Совокупный объем налоговых отчислений якорных резидентов и управляющей компании в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации составит 7,6 миллиарда рублей. Объем инвестиций резидентов превысит 24 миллиарда рублей. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231117/sistema-1910056256.html

https://ria.ru/20231116/forum-1909941755.html

сургут

ханты-мансийский автономный округ

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сургут, югра, наталья комарова, ханты-мансийский автономный округ, выставка-форум "россия"