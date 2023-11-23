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Комарова: инвестиции в Югру в 2024 году увеличатся на пять процентов - РИА Новости, 23.11.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
22:33 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/investitsii-1911462323.html
Комарова: инвестиции в Югру в 2024 году увеличатся на пять процентов
Комарова: инвестиции в Югру в 2024 году увеличатся на пять процентов - РИА Новости, 23.11.2023
Комарова: инвестиции в Югру в 2024 году увеличатся на пять процентов
Югра планирует в 2024 году увеличение инвестиций не менее, чем на 5%, сообщила губернатор Ханты-Мансийского округа – Югры Наталья Комарова. РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T22:33
2023-11-23T22:33
ханты-мансийский автономный округ
сургут
югра
наталья комарова
ханты-мансийский автономный округ
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Югра планирует в 2024 году увеличение инвестиций не менее, чем на 5%, сообщила губернатор Ханты-Мансийского округа – Югры Наталья Комарова. Заявление прозвучало на пресс-конференции, посвященной Дню Ханты-Мансийского округа – Югры на выставке-форуме "Россия". Губернатор заявила, что инвестиционные средства будут направлены на модернизацию существующих предприятий, в том числе на внедрение новых технологий и повышение эффективности производства. "За пять лет открыто 14 новых месторождений, запасы которых оцениваются в 120 миллионов тонн нефти. Это большой объем. Новые мощности создаются в других отраслях. Совместно с РЖД идет реконструкция железнодорожного вокзала в Сургуте и строительство нового железнодорожного вокзала в Пыть-Яхе", - сообщила Комарова. Также, по информации губернатора, создаются новые полигоны по обращению с твердыми коммунальными отходами. "Один полигон ввели в эксплуатацию, четыре в стадии создания на основе концессионных соглашений", - сообщила Комарова. В пресс-центре правительства Югры сообщили, что при поддержке президента и правительства власти региона развивают отрасли, не связанные с энергетикой, таким образом диверсифицируя экономику, создавая новые направления и рабочие места. Так, формируется сеть индустриальных парков и технопарков, привлекаются инвестиции в развитие новых для Югры производственных направлений. В числе приоритетных — проекты по производству биопротеина, материалов для жилищного строительства, выпуску полимерной трубной продукции. Их реализация предусматривает создание более 700 рабочих мест. В регионе создается производственный комплекс по выпуску горячекатного сортового, фасонного проката, суммарной мощностью 100 тысяч тонн. Еще одно востребованное направление — производство белковых компонентов для детского, лечебно-профилактического, спортивного питания. Проект позволит заместить 10% текущей потребности рынка, при его масштабировании возможно замещение 100 % рынка в стране. Реализация проектов якорных резидентов ОЭЗ позволит создать 737 новых рабочих мест. Совокупный объем налоговых отчислений якорных резидентов и управляющей компании в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации составит 7,6 миллиарда рублей. Объем инвестиций резидентов превысит 24 миллиарда рублей. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231117/sistema-1910056256.html
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сургут
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сургут, югра, наталья комарова, ханты-мансийский автономный округ, выставка-форум "россия"
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургут, Югра, Наталья Комарова, Ханты-Мансийский автономный округ, Выставка-форум "Россия"
Комарова: инвестиции в Югру в 2024 году увеличатся на пять процентов

Губернатор Комарова: инвестиции в Югру в 2024 году увеличатся на пять процентов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГорода России. Сургут
Города России. Сургут - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Города России. Сургут. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Югра планирует в 2024 году увеличение инвестиций не менее, чем на 5%, сообщила губернатор Ханты-Мансийского округа – Югры Наталья Комарова.
Заявление прозвучало на пресс-конференции, посвященной Дню Ханты-Мансийского округа – Югры на выставке-форуме "Россия".
Главные достижения страны: чем удивляет выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

Международная выставка-форум Россия

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

Этнопоказ и интерактивная программа с участием алтайских ремесленников Алтай мастеровой

Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 20
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Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.

Международная выставка-форум Россия

Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 20
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Свои экспозиции развернули все регионы.

Концерт Сахалин - маяк России на Тихом океане

Свои экспозиции развернули все регионы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 20
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Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.

Концерт Моя Родина - Сибирь

Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.

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5 из 20
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Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.

Встреча летчиком-космонавтом, Героем России Андреем Борисенко

Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 20
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Сейчас проходят Дни регионов.

Презентация театра моды Алтыр на Международной выставке-форуме Россия

Сейчас проходят Дни регионов.

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7 из 20
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Они продлятся до 14 января 2024 года.

Подсветка павильона №1 Центральный на ВДНХ

Они продлятся до 14 января 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетителям расскажут о главных достижениях страны.

Концерт Моя Родина - Сибирь на Международной выставке-форуме Россия

Посетителям расскажут о главных достижениях страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 20
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Регионы представят свою историю и традиции.

Стенд Республики Дагестан на Международной выставке-форуме Россия

Регионы представят свою историю и традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.

Стенд Санкт-Петербурга на Международной выставке-форуме Россия

А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

Свадебная церемония по традициям Тывы на Международной выставке-форуме Россия

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 20
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С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики.

Посетители играют в настольный хоккей на стенде Челябинской области ан ВДНХ

С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 20
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А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.

Стенд Северной Осетии на Международной выставке-форуме Россия

А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.

Показ-перформанс этно-костюмов по мотивам Уральских сказов и народных промыслов

На выставке проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 20
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Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на Международной выставке-форуме Россия

Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетить мероприятие можно бесплатно.

Стенд Сахалинской области на Международной выставке-форуме Россия

Посетить мероприятие можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего представлена 131 экспозиция.

Театрализованная программа Сказки Древнего Алтая от Larisa Dance Show на Международной выставке-форуме Россия

Всего представлена 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.

Открытие зоны fashion подиума Модные бренды России. Эволюция русского стиля на ВДНХ

Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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19 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

Сольное шоу барабанщиков The Noize из Челябинска на Международной выставке-форуме Россия

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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20 из 20

Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 20

Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 20

Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 20

Свои экспозиции развернули все регионы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 20

Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 20

Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 20

Сейчас проходят Дни регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 20

Они продлятся до 14 января 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 20

Посетителям расскажут о главных достижениях страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 20

Регионы представят свою историю и традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 20

А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 20

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 20

С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 20

А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 20

На выставке проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 20

Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 20

Посетить мероприятие можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 20

Всего представлена 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 20

Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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19 из 20

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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20 из 20
Губернатор заявила, что инвестиционные средства будут направлены на модернизацию существующих предприятий, в том числе на внедрение новых технологий и повышение эффективности производства.
"За пять лет открыто 14 новых месторождений, запасы которых оцениваются в 120 миллионов тонн нефти. Это большой объем. Новые мощности создаются в других отраслях. Совместно с РЖД идет реконструкция железнодорожного вокзала в Сургуте и строительство нового железнодорожного вокзала в Пыть-Яхе", - сообщила Комарова.
Также, по информации губернатора, создаются новые полигоны по обращению с твердыми коммунальными отходами. "Один полигон ввели в эксплуатацию, четыре в стадии создания на основе концессионных соглашений", - сообщила Комарова.
В пресс-центре правительства Югры сообщили, что при поддержке президента и правительства власти региона развивают отрасли, не связанные с энергетикой, таким образом диверсифицируя экономику, создавая новые направления и рабочие места.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
В Югре создали информационную систему для помощи участникам СВО
17 ноября, 12:30
Так, формируется сеть индустриальных парков и технопарков, привлекаются инвестиции в развитие новых для Югры производственных направлений. В числе приоритетных — проекты по производству биопротеина, материалов для жилищного строительства, выпуску полимерной трубной продукции. Их реализация предусматривает создание более 700 рабочих мест.
В регионе создается производственный комплекс по выпуску горячекатного сортового, фасонного проката, суммарной мощностью 100 тысяч тонн. Еще одно востребованное направление — производство белковых компонентов для детского, лечебно-профилактического, спортивного питания. Проект позволит заместить 10% текущей потребности рынка, при его масштабировании возможно замещение 100 % рынка в стране.
Реализация проектов якорных резидентов ОЭЗ позволит создать 737 новых рабочих мест. Совокупный объем налоговых отчислений якорных резидентов и управляющей компании в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации составит 7,6 миллиарда рублей. Объем инвестиций резидентов превысит 24 миллиарда рублей.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Сургут - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Около 800 участников ожидаются на первом Югорском экономическом форуме
16 ноября, 19:37
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутЮграНаталья КомароваХанты-Мансийский автономный округВыставка-форум "Россия"
 
 
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