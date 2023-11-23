https://ria.ru/20231123/gorkogo-1911385615.html

Стало известно, когда группа "Парк Горького" отправится в концертный тур

Стало известно, когда группа "Парк Горького" отправится в концертный тур - РИА Новости, 23.11.2023

Стало известно, когда группа "Парк Горького" отправится в концертный тур

Большой тур рок-группы "Парк Горького" планируется в 2024 году, в концерты войдет блок русских песен, рассказали фронтмен группы Алексей Белов и заслуженный... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T16:50

2023-11-23T16:50

2023-11-23T16:50

шоубиз

новости шоу-бизнеса

александр маршал

россия

музыка

знаменитости

стас намин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/69506/78/695067812_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_97f22565646da204a8172a413bc5de20.jpg

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Большой тур рок-группы "Парк Горького" планируется в 2024 году, в концерты войдет блок русских песен, рассказали фронтмен группы Алексей Белов и заслуженный артист России Александр Маршал. "Это будет, скорее всего, вторая половина весны, начало. Дело в том, что предложений было огромное количество, вы не представляете сколько. Но мы всем говорили: подождите, дайте нам собраться с мыслями, дайте нам внутри группы построить свои планы", – прокомментировал Алексей Белов на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". Александр Маршал добавил, что хотелось бы, чтобы ситуация "на передовой в явной степени была понятна". "Понимаете, сейчас не очень до веселья. Наша музыка серьезная, но она имеет процент радости, которую мы хотим доставить людям. Я думаю, что все-таки это точно случится на следующий год", – добавил он. Белов рассказал, что группа будет работать над материалом для тура в тематике любви к жизни. "Это очень для нас важно", – отметил музыкант. Александр Маршал подчеркнул, что в программу предстоящего тура включат много песен на русском языке, в том числе новые. Однако с таким лайн-апом на передовую отправляться пока невозможно. Группа "Парк Горького" была основана в 1987 году Стасом Наминым.

https://ria.ru/20231114/namin-1909438313.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости шоу-бизнеса, александр маршал, россия, музыка, знаменитости, стас намин