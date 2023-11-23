https://ria.ru/20231123/gorkogo-1911385615.html
Стало известно, когда группа "Парк Горького" отправится в концертный тур
Стало известно, когда группа "Парк Горького" отправится в концертный тур - РИА Новости, 23.11.2023
Стало известно, когда группа "Парк Горького" отправится в концертный тур
Большой тур рок-группы "Парк Горького" планируется в 2024 году, в концерты войдет блок русских песен, рассказали фронтмен группы Алексей Белов и заслуженный... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T16:50
2023-11-23T16:50
2023-11-23T16:50
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Большой тур рок-группы "Парк Горького" планируется в 2024 году, в концерты войдет блок русских песен, рассказали фронтмен группы Алексей Белов и заслуженный артист России Александр Маршал. "Это будет, скорее всего, вторая половина весны, начало. Дело в том, что предложений было огромное количество, вы не представляете сколько. Но мы всем говорили: подождите, дайте нам собраться с мыслями, дайте нам внутри группы построить свои планы", – прокомментировал Алексей Белов на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". Александр Маршал добавил, что хотелось бы, чтобы ситуация "на передовой в явной степени была понятна". "Понимаете, сейчас не очень до веселья. Наша музыка серьезная, но она имеет процент радости, которую мы хотим доставить людям. Я думаю, что все-таки это точно случится на следующий год", – добавил он. Белов рассказал, что группа будет работать над материалом для тура в тематике любви к жизни. "Это очень для нас важно", – отметил музыкант. Александр Маршал подчеркнул, что в программу предстоящего тура включат много песен на русском языке, в том числе новые. Однако с таким лайн-апом на передовую отправляться пока невозможно. Группа "Парк Горького" была основана в 1987 году Стасом Наминым.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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новости шоу-бизнеса, александр маршал, россия, музыка, знаменитости, стас намин
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Александр Маршал, Россия, Музыка, Знаменитости, Стас Намин
Стало известно, когда группа "Парк Горького" отправится в концертный тур
Большой тур рок-группы "Парк Горького" планируется в 2024 году
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Большой тур рок-группы "Парк Горького" планируется в 2024 году, в концерты войдет блок русских песен, рассказали фронтмен группы Алексей Белов и заслуженный артист России Александр Маршал.
«
"Это будет, скорее всего, вторая половина весны, начало. Дело в том, что предложений было огромное количество, вы не представляете сколько. Но мы всем говорили: подождите, дайте нам собраться с мыслями, дайте нам внутри группы построить свои планы", – прокомментировал Алексей Белов на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".
Александр Маршал добавил, что хотелось бы, чтобы ситуация "на передовой в явной степени была понятна".
«
"Понимаете, сейчас не очень до веселья. Наша музыка серьезная, но она имеет процент радости, которую мы хотим доставить людям. Я думаю, что все-таки это точно случится на следующий год", – добавил он.
Белов рассказал, что группа будет работать над материалом для тура в тематике любви к жизни. "Это очень для нас важно", – отметил музыкант.
Александр Маршал подчеркнул, что в программу предстоящего тура включат много песен на русском языке, в том числе новые. Однако с таким лайн-апом на передовую отправляться пока невозможно.
Группа "Парк Горького" была основана в 1987 году Стасом Наминым.
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