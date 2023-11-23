https://ria.ru/20231123/evakuatsiya-1911278941.html
Ганчев сообщил об эвакуации нескольких жителей харьковского села в Россию
Ганчев сообщил об эвакуации нескольких жителей харьковского села в Россию - РИА Новости, 23.11.2023
Ганчев сообщил об эвакуации нескольких жителей харьковского села в Россию
Сотрудники российской администрации Харьковской области при помощи российских военных и пограничников смогли эвакуировать с подконтрольной Украине территории... РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T11:40
2023-11-23T11:40
2023-11-23T11:40
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Сотрудники российской администрации Харьковской области при помощи российских военных и пограничников смогли эвакуировать с подконтрольной Украине территории нескольких жителей, сообщил глава администрации Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "Нам удалось эвакуировать жителей из населенного пункта Харьковской области, который находится под контролем киевского режима. Теперь наши люди в безопасности. Их приняли родственники на территории Российской Федерации", - сообщил Ганчев. По его словам, пожилые люди несколько раз обращались к украинским властям с просьбой вывезти их в безопасное место, но им отказывали, несмотря на то, что в селе не было света, воды. Он поблагодарил за помощь Минобороны РФ и пограничников. В сентябре Ганчев заявлял, что под контролем РФ в Харьковской области 33 населенных пункта.
https://ria.ru/20231027/kupyansk-1905649913.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Ганчев сообщил об эвакуации нескольких жителей харьковского села в Россию
Ганчев: с подконтрольной Киеву территории эвакуировали несколько человек