https://ria.ru/20231123/evakuatsiya-1911278941.html

Ганчев сообщил об эвакуации нескольких жителей харьковского села в Россию

Ганчев сообщил об эвакуации нескольких жителей харьковского села в Россию - РИА Новости, 23.11.2023

Ганчев сообщил об эвакуации нескольких жителей харьковского села в Россию

Сотрудники российской администрации Харьковской области при помощи российских военных и пограничников смогли эвакуировать с подконтрольной Украине территории... РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T11:40

2023-11-23T11:40

2023-11-23T11:40

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Сотрудники российской администрации Харьковской области при помощи российских военных и пограничников смогли эвакуировать с подконтрольной Украине территории нескольких жителей, сообщил глава администрации Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "Нам удалось эвакуировать жителей из населенного пункта Харьковской области, который находится под контролем киевского режима. Теперь наши люди в безопасности. Их приняли родственники на территории Российской Федерации", - сообщил Ганчев. По его словам, пожилые люди несколько раз обращались к украинским властям с просьбой вывезти их в безопасное место, но им отказывали, несмотря на то, что в селе не было света, воды. Он поблагодарил за помощь Минобороны РФ и пограничников. В сентябре Ганчев заявлял, что под контролем РФ в Харьковской области 33 населенных пункта.

https://ria.ru/20231027/kupyansk-1905649913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, харьковская область, украина, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр