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Фон дер Ляйен обвинили в попытке колонизировать Россию решением по Украине - РИА Новости, 23.11.2023
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06:43 23.11.2023
https://ria.ru/20231123/ek-1911223054.html
Фон дер Ляйен обвинили в попытке колонизировать Россию решением по Украине
Фон дер Ляйен обвинили в попытке колонизировать Россию решением по Украине - РИА Новости, 23.11.2023
Фон дер Ляйен обвинили в попытке колонизировать Россию решением по Украине
Пользователи соцсети X негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о транше макрофинансовой помощи Украине в размере полутора миллиардов РИА Новости, 23.11.2023
2023-11-23T06:43
2023-11-23T06:43
в мире
украина
россия
киев
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о транше макрофинансовой помощи Украине в размере полутора миллиардов евро."Все эти вложения только для того, чтобы колонизировать Россию. Не тратьте деньги европейских налогоплательщиков. Вы не сможете победить Россию", — предупредил AntiAparthied."Хватит спускать наши деньги на проигранную войну", — написал Johan Rothberg."Дорогая Урсула фон дер Ляйен, перестаньте бросать наши деньги с налогов в топку. С уважением, трудящиеся европейцы, которые хотят, чтобы деньги остались здесь и в первую очередь помогли решить тысячи европейских проблем", — съязвил el filosof."Все эти деньги не помогут украинцам. Их президент становится богаче с самого начала конфликта", — отметил Magical Cristiano."Вы — позор Европы", — прокомментировал HZokre.Общая сумма макрофинансовой помощи ЕС Украине на 2023 год составляет 18 миллиардов евро, помощь оказывается ежемесячными платежами в размере 1,5 миллиарда евро. Эта помощь оказывается Киеву вне зависимости от проведения реформ и борьбы с коррупцией.
https://ria.ru/20231123/ukraina-1911220803.html
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в мире, украина, россия, киев, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Россия, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия

Фон дер Ляйен обвинили в попытке колонизировать Россию решением по Украине

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВыступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о транше макрофинансовой помощи Украине в размере полутора миллиардов евро.
«
"Все эти вложения только для того, чтобы колонизировать Россию. Не тратьте деньги европейских налогоплательщиков. Вы не сможете победить Россию", — предупредил AntiAparthied.
"Хватит спускать наши деньги на проигранную войну", — написал Johan Rothberg.
"Дорогая Урсула фон дер Ляйен, перестаньте бросать наши деньги с налогов в топку. С уважением, трудящиеся европейцы, которые хотят, чтобы деньги остались здесь и в первую очередь помогли решить тысячи европейских проблем", — съязвил el filosof.
"Все эти деньги не помогут украинцам. Их президент становится богаче с самого начала конфликта", — отметил Magical Cristiano.
"Вы — позор Европы", — прокомментировал HZokre.
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Общая сумма макрофинансовой помощи ЕС Украине на 2023 год составляет 18 миллиардов евро, помощь оказывается ежемесячными платежами в размере 1,5 миллиарда евро. Эта помощь оказывается Киеву вне зависимости от проведения реформ и борьбы с коррупцией.
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