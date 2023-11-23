https://ria.ru/20231123/ek-1911223054.html

Фон дер Ляйен обвинили в попытке колонизировать Россию решением по Украине

Фон дер Ляйен обвинили в попытке колонизировать Россию решением по Украине - РИА Новости, 23.11.2023

Фон дер Ляйен обвинили в попытке колонизировать Россию решением по Украине

Пользователи соцсети X негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о транше макрофинансовой помощи Украине в размере полутора миллиардов РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T06:43

2023-11-23T06:43

2023-11-23T06:43

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еврокомиссия

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о транше макрофинансовой помощи Украине в размере полутора миллиардов евро."Все эти вложения только для того, чтобы колонизировать Россию. Не тратьте деньги европейских налогоплательщиков. Вы не сможете победить Россию", — предупредил AntiAparthied."Хватит спускать наши деньги на проигранную войну", — написал Johan Rothberg."Дорогая Урсула фон дер Ляйен, перестаньте бросать наши деньги с налогов в топку. С уважением, трудящиеся европейцы, которые хотят, чтобы деньги остались здесь и в первую очередь помогли решить тысячи европейских проблем", — съязвил el filosof."Все эти деньги не помогут украинцам. Их президент становится богаче с самого начала конфликта", — отметил Magical Cristiano."Вы — позор Европы", — прокомментировал HZokre.Общая сумма макрофинансовой помощи ЕС Украине на 2023 год составляет 18 миллиардов евро, помощь оказывается ежемесячными платежами в размере 1,5 миллиарда евро. Эта помощь оказывается Киеву вне зависимости от проведения реформ и борьбы с коррупцией.

https://ria.ru/20231123/ukraina-1911220803.html

https://ria.ru/20231123/ssha-1911221735.html

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в мире, украина, россия, киев, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия